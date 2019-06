با وجود اینکه سونی در رویداد E3 2019 یا هیچ رویداد مرتبط با آن حضور ندارد اما هفته‌ی گذشته رونمایی بزرگ و تقریبا کاملی از بازی Death Stranding را شاهد بودیم و به نوعی می‌توان گفت سونی خلا حضور خود در کنفرانس E3 2019 را با این کار جبران کرد. اما سونی هنوز هم دو […]

با وجود اینکه سونی در رویداد E3 2019 یا هیچ رویداد مرتبط با آن حضور ندارد اما هفته‌ی گذشته رونمایی بزرگ و تقریبا کاملی از بازی Death Stranding را شاهد بودیم و به نوعی می‌توان گفت سونی خلا حضور خود در کنفرانس E3 2019 را با این کار جبران کرد. اما سونی هنوز هم دو انحصاری بزرگ دیگر در اختیار دارد که یکی از آن‌ها بازی Ghost of Tsushima است و هم اکنون شایعات جدیدی در رابطه باتاریخ انتشار آن به گوش می‌رسد.

یکی از کاربران سایت رددیت به نام elderduddy370، گزارش می‌دهد که فروشگاه آمازون انگلستان بازی Ghost of Tsushima را در لیست محصولات خود قرار داده و برروی جلد این عنوان نیز درجه‌بندی سنی آن مشخص شده است. سازمان ESRB ظاهرا درجه‌ی سنی PEGI 16 را به بازی Ghost of Tsushima اختصاص داده و از این روی افراد بالای ۱۶ سال می‌توانند این بازی را تجربه کنند. نکته‌ی جالب این جاست که این سازمان تنها وقتی اقدام به درجه‌بندی سنی بازی‌های ویدئویی می‌کند که آن بازی در طول سال جاری عرضه شود. بر همین اساس این طور به نظر می‌رسد که اگر درجه‌بندی سنی بازی Ghost of Tsushima واقعیت داشته باشد، احتمالا این عنوان در سال ۲۰۱۹ عرضه خواهد شد.

اگرچه با توجه به انتشار بازی Death Stranding در اواخر سال ۲۰۱۹ بعید است که بازی Ghost of Tsushima نیز در همان زمان عرضه شود. بنابراین در خوش‌بینانه ترین حالت می‌توان این گونه فرض کرد که پس از عرضه‌ی بازی Death Stranding در ماه اکتبر، بازی Ghost of Tsushima اوایل سال ۲۰۲۰ و بازی Last of Us Part 2 نیز تا پایان سه‌ماهه‌ی اول سال مالی ۲۰۲۰ عرضه شود تا پایانی باشد بر بازی‌های انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ زیرا احتمالا در سال ۲۰۲۰ (اوایل ۲۰۲۱) شاهد عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ باشیم. اگر این گونه باشد، احتمالا در اواسط تابستان سال جاری شاهد انتشار تریلر جدیدی از بازی Ghost of Tsushima باشیم.

منبع متن: gamefa