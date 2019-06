طی چند هفته‌ی اخیر، شایعات زیادی پیرامون جدیدترین پروژه‌ی استودیوی From Software که ساخت فرنچایز Dark Souls و بازی Bloodborne را در کارنامه دارد، منتشر شده است. خبرنگار ایتالیایی "آنتونیو فوچیتو" می‌گوید که در حاضر، بازی با اسم Great Rune شناخته می‌شود و گزارشی دیگر، خبر از همکاری جرج آر.آر مارتین خالق کتاب‌های نغمه‌ی یخ و آتش با این استودیوی محبوب می‌دهد. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamerant، شایعه‌ای جدید منتشر شده است که ادعا می‌کند ساخته‌ی جدید From Software از افسانه‌های اسکاتلندی و سلتی الهام گرفته است.

ماجرا از این قرار است که شب گذشته، یک فاش‌کننده‌ی اطلاعات پروژه‌های From Software که جزئیات درست و دقیقی را در مورد بازی Sekiro: Shadows Die Twice قبل از رونمایی رسمی به اشتراک گذاشته بود، پستی طولانی را بر روی وبسایت ResetEra منتشر کرده است. در این پست، این فاش‌کننده‌ی اطلاعات(Leaker) با گفتن جمله‌ی "به نظر می‌رسد که From Software با تمام قدرت و با بهترین عملکرد خود در حال کار بر روی پروژه‌‌ای جدید می‌باشد" به ستایش و تمجید از بازی جدید From Software پرداخته است. ظاهرا در ادامه‌ی این پست، سرنخ‌هایی درباره‌ی این بازی جدید مخفی شده است.

خب طرفداران بلافاصله دست به کار شده و سعی کردند تا این سرنخ‌ها و نشانه‌ها را کشف و رمزگشایی کنند. یکی از اولین جزئیاتی که به سرعت از این متن اسنخراج شده، این است که برخی از حروف منحصر به فرد بزرگ این پست، عبارت "Scotland UK" را بیان می‌کنند. این رمزگشایی باعث شد تا طرفداران شروع به اشتراک گذاری حدس و گمان‌هایی مبنی بر اینکه بازی جدید From Software ریشه در داستان‌های قدیمی اسکاتلند دارد، کنند. البته، یکی دیگر از کاربران قدیمی و مشهور ResetEra نیز با انتشار پستی دگیر، به این شابعه قوت بخشید.

به طور دقیق‌تر، پستی که دومین کاربر ResetEra منتشر کرده، می‌گوید که پروژه‌ی جدید From Software، موارد زیادی را از فرهنگ سلتی، اسکاتلندی و بریتانیا قرض گرفته است. در ادامه، این پست اشاره می‌کند که در بازی، موارد عجیب، ترسناک و چندش‌‌آوری نیز وجود داشته و عناصر فانتزی نیز به کار رفته‌اند. اینطور که پیداست، در جدیدترین ساخته‌ی From Software، بازیکنان باید با هیولاهایی که از مخلوقات افسانه‌ای داستان‌های قدیمی اسکاتلندی الهام گرفته شده‌اند، مبارزه کنند.

لازم به ذکر است که تمامی این اطلاعات در حد شایعه بوده و باید با بدبینی به آن‌ها توجه کرد. احتمالا در مراسم E3 که دو هفته‌ی دیگر برگزار می‌گردد، از بازی جدید From Software به صورت رسمی رونمایی می‌شود.

منبع متن: pardisgame