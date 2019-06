پس از رونمایی از بازسازی یکی از محبوب‌ترین عناوین تاریخ بازی‌های ویدئویی یعنی Final Fantasy VII در E3 2015 و سکوت خبری کمپانی سازنده یعنی Square Enix از آن زمان، در اواخر اردیبهشت ماه و طی برنامه‌ی State of Play بود که Final Fantasy VII Remake با انتشار تریلری مجددا معرفی شد. همچنین، Square Enix اعلام کرد که در جریان رویداد E3 امسال، اطلاعات بیشتری از این بازی مورد انتظار به اشتراک خواهد گذاشت.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، شعبه‌ی ایرلند فروشگاه معتبر Gamestop بازی Final Fantasy VII Remake را برای عرضه بر روی Xbox One لیست کرده است و در این صورت، باید منتظر اعلام رسمی این موضوع توسط Square Enix باشیم. البته، این احتمال وجود دارد که کارکنان Gamestop در این لیست‌بندی دچار اشتباه شده باشند، اما تاریخچه‌‌ی این لیست کردن‌ها و درست از آب درآمدن آن‌ها توسط این فروشگاه، این موضوع را کمی از حالت شایعه خارج می‌کند.

علاوه بر این، چند ساعت گذشته، خبرنگار معتبر وبسایت Kotaku یعنی "جیسون شریر"( Jason Schreier) توئیتی منتشر کرد که بر اساس گزارش منابع او، Final Fantasy VII Remake در کنار عناوینی چون Cyberpunk 2077، Ghost of Tsushima، The Last of Us Part 2 و جدیدترین بازی استودیوی From Software در نیمه‌ی اول سال 2020 عرضه می‌شود:

"بر اساس چیزهایی که شنیده‌ام، باید به همه بگویم که 2020، سال فوق‌العاده‌ای می‌باشد"

منبع متن: pardisgame