اخیرا شرکت بازی‌سازی تیم ۱۷ (Team 17) طی پیامی در صفحه‌ی رسمی توییتر خود اعلام کرده است که هفته‌ی آینده، دو بازی جدید را معرفی می‌کند. در همین راستا، بسیاری از بازی‌بازان و کاربران بی‌صبرانه منتظر محصولات و بازی‌های این شرکت بزرگ هستند.

همان‌طور که در جریان هستید، شرکت تیم ۱۷ ساخت بازی‌های جذاب و منحصر به فردی همچون Overcooked 2 و My Time at Portia را در کارنامه‌ی خود دارد که هر کدام یک از این‌ها، طرفداران و هواداران زیادی دارند. همچنین لازم به ذکر است که این شرکت به‌زودی نسخه‌ی دسترسی زودهنگام بازی Hell Let Loose را در دسترس کاربران قرار می‌دهد و به نوعی می‌توان گفت که هفته‌ی پر مشغله و پرکاری در انتظار این شرکت بازی‌سازی است.

حال به تازگی طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، شرکت تیم ۱۷ در حساب کاربری توییتر خود اعلام کرده است که هفته‌ی آینده در رویداد E3 2019، دو بازی کاملا جدید را معرفی خواهد کرد. آن‌ها تا به الان با گیم‌پلی بی‌نظیر و کیفیت‌های جذاب بازی‌های خود، کاربران و بازی‌بازان زیادی را به سوی خود کشانده‌اند و حال، با این خبر شرکت تیم ۱۷، بسیاری از افراد بی‌صبرانه منتظر معرفی محصولات هستند. شایان ذکر است که تیم ۱۷ دو بازی دیگر را هم در گذشته معرفی کرده بود. اولین بازی Automachef نام دارد که بازی‌بازان را در نقش یک مدیر رستوران قرار می‌دهد و آن‌ها وظیفه دارند تا بهترین رستوران خودکار موجود را ایجاد کنند. دومین بازی معرفی شده توسط این شرکت هم Monster Sanctuary شناخته می‌شود. این بازی که حال‌ و هوای کلاسیکی دارد، شما را در نقش شخصیتی قرار می‌دهد که باید به تعیلم هیولاها بپردازید و آن‌ها را آموزش دهید.

باید در نظر داشت که شرکت تیم ۷ به عنوان ناشر بازی‌های ویدئویی نیز شناخته می‌شود و حال ممکن است، بازی‌هایی که هفته‌ی آینده معرفی می‌شوند ساخته‌ی این شرکت بازی‌سازی نباشند و تیم ۱۷ تنها به عنوان ناشر آن‌ها اعلام شود. بسیاری از بازی‌بازان امیدوارند که نسخه‌ی سوم از سری بازی منحصر به فرد Overcooked معرفی شود چراکه، این بازی با سبک و استایل خاص خود، بسیاری از جوانان را جذب کرده است. حال باید منتظر ماند و دید که شرکت تیم ۱۷ چه محصولاتی را برای شگفت زده کردن طرفداران خود تدارک دیده است.

ما هفته‌ی بی‌نظیر و مهیجی را پیش روی داریم، نه فقط به خاطر انتشار نسخه‌ی دسترسی زودهنگام Hell Let Loose، بلکه به دلیل معرفی دو بازی جدید در هفته‌ی آینده.

منبع متن: gamefa