پس از معرفی بازی Cadence of Hyrule در یکی از دایرکت‌های Nindies، خبر دیگری از این عنوان جذاب منتشر نشد. حال پس از انتظاری نسبتا طولانی، باید اعلام کنیم که بازی‌بازان می‌توانند کراس‌اور بین The Legend of Zelda و Crypt of the NecroDancer را در ماه ژوئن تجربه کنند. این بازی جدید شخصیت‌ها و دنیای […]

منبع متن: gamefa