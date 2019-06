به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، بنابر بر گزارشی تازه، جدیدترین ساخته‌ی استودیوی Suckerpunch یعنی Ghost of Tsushima در 6 ماهه‌ی نخست سال 2020 بر روی PS4 منتشر می‌شود. همانطور که می‌دانید، در بین 3 بازی AAA باقی‌مانده‌ی اصلی PS4 یعنی Ghost of Tushima، Death Stranding و The Last of Us Part 2، کمترین اطلاعات در دسترس، مربوط به این بازی سامورایی محور می‌باشد. تاریخ انتشار Death Stranding در هفته‌ی گذشته مشخص شد و کار ضبط حرکات The Last of Us: Part 2 نیز مدت‌ها پیش به اتمام رسیده و به احتمال فراوان در اواخر 2019 یا اوایل 2020 منتشر می‌شود. در این بین، تنها Ghost of Tsushima است که هیچگونه جزئیاتی در مورد مراحل توسعه‌‌ و تاریخ انتشار آن در دسترس نیست. به همین دلیل، بسیاری گمان می‌برند که این بازی در اواخر 2020 به صورت میان نسلی(هم بر روی PS4 و هم بر روی PS5) عرضه می‌شود. البته با وجود اینکه این موضوع هنوز می‌تواند حقیقت یابد، اما بر اساس گزارش خبرنگار معتبر وبسایت Kotaku یعنی "جیسون شریر" بازی Ghost of Tsushima به همراه The Last of Us: Part 2 در نیمه‌ی اول سال 2020 در دسترس قرار می‌گیرد.

این گزارش در پاسخ به سوال یکی از کاربران توئیتر منتشر شده است:

"آیا این امکان وجود دارد که ما به عناوین The Last of Us: Part 2، Ghost of Tsushima، Final Fantasy VII Remake، یک یا دو عنوان AAA از Ubisoft و Cyberpunk در نیمه‌ی اول سال آینده دسترسی داشته باشیم؟"

جیسون شریر در پاسخ: "بر اساس چیزهایی که من شنیده‌ام، بله به تمامی آن‌ها. 2020 سال فوق‌العاده‌ای خواهد بود."

البته، عرضه‌ی این 2 بازی موردانتظار در فاصله‌ای کوتاه نسبت به یکدیگر، کمی عجیب و بعید به نظر می‌رسد، اما جیسون شریر یکی از خبرنگاران معتبر صنعت گیم است. کسی چه می‌داند؟ فعلا بهتر است تمامی این‌ها را در حد شایعه دانسته و منتظر ارائه‌ی اطلاعات رسمی از سوی Sony باشیم.

