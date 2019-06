گزارش: بازی Call of Duty: Modern Warfare حالت بتل رویال ندارد

هفته گذشته، استودیوی اینفینیتی وارد و شرکت اکتیویژن رسماً از جدیدترین نسخه سری بازی‌های Call of Duty رونمایی به عمل آوردند. این بازی که با عنوان Call of Duty: Modern Warfare شناخته می‌شود، روز ۳ آبان (۲۵ اکتبر ۲۰۱۹) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر خواهد شد. اگرچه استودیوی […]

هفته گذشته، استودیوی اینفینیتی وارد و شرکت اکتیویژن رسماً از جدیدترین نسخه سری بازی‌های Call of Duty رونمایی به عمل آوردند. این بازی که با عنوان Call of Duty: Modern Warfare شناخته می‌شود، روز ۳ آبان (۲۵ اکتبر ۲۰۱۹) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر خواهد شد. اگرچه استودیوی اینفینیتی وارد، تاکنون در خصوص بخش داستانی بزرگسالانه و لحنِ خشن و احساسی آن صحبت کرده است، اما تا بدین لحظه، جزئیات خاصی از بخش چندنفره این عنوان موردانتظار در دست نیست. با این حال، به لطف قرار گرفتن پروفایل بازی در فروشگاه‌های پلی‌استیشن و ایکس‌باکس، اینک می‌دانیم که این عنوان از ۲ تا ۲۰ بازی‌باز آنلاین پشتیبانی می‌کند و مطمئناً این قضیه به نوعی وجود نقشه‌ای بزرگ در بخش چندنفره Call of Duty: Modern Warfare را تائید می‌کند.

متاسفانه، صفحات یادشده جزئیات خاصی را در این باره مشخص نمی‌سازد اما طرفداران بر این عقیده هستند که بخش Ground War در این بازی حضور خواهد داشت. برای آن دسته از کسانی که اطلاعی در این باره ندارند باید بگوئیم که Ground War در اصل برای ۱۲ الی ۱۸ بازی‌باز تدارک دیده شده است و یکی از بزرگترین تجربه‌های بخش چندنفره در این سری را ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که اینفینیتی وارد (Infinity Ward) تعداد بازیکنان را دو برابر افزایش داده است و به جای مسابقات ۹ در مقابل ۹ نفر، مسابقاتِ Ground War این بازی به صورت ۱۰ در برابر ۱۰ نفر است. برای توضیح واضح‌تر و ساده‌تر از Ground War می‌توان گفت که این حالت در اصل، نسخه‌یِ تیم‌های بزرگترِ حالت‌های دیگر نظیر Deathmatch و Domination است.

نکته جالب این است که همین جزئیات، به نوعی تائید می‌کند که سازنده Call of Duty: Modern Warfare حالت بتل رویالی (Battle Royale) برای این بازی در نظر نگرفته است. به عبارت دیگر، ۲۰ بازی‌بازِ آنلاین، مناسب حالت بتل رویال نیست و با در نظر گرفتن شایعه‌ای که پیشتر منتشر شده بود، می‌توان گفت که چنین بخشی در Call of Duty: Modern Warfare وجود نخواهد داشت.

بازی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ جمعه ۳ آبان ماه (۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر خواهد شد. در راستای دیگر اخبار مرتبط با این بازی، اخیراً مشخص شده است که این عنوان از فناوری رهگیری پرتو استفاده می‌کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره می‌توانید از این نشانی استفاده کنید.

منبع متن: gamefa