شایعه: Ghost of Tsushima نیمه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی عرضه خواهد شد

بر اساس گزارش جدیدی، بازی انحصاری جدید پلی‌استیشن ۴ از استودیوی ساکر پانچ و شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی، یعنی عنوان Ghost of Tsushima، در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی وارد بازار خواهد شد. همانطور که می‌دانید، بزرگ‌ترین بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ که هنوز عرضه نشده‌اند (البته آن‌هایی که رسماً معرفی شده‌اند) به این ترتیب هستند: Death Stranding، The Last of Us Part II و Ghost of Tsushima. کمترین اطلاعات را نیز از بازی سامورایی ساکر پانچ (Sucker Punch) داریم. این در حالی است که اخیراً مشخص شده است که بازی Death Stranding در تاریخ جمعه ۱۷ آبان ماه (۸ نوامبر ۲۰۱۹) عرضه خواهد شد. با این حال، اگرچه تاریخ انتشار The Last of Us Part II هنوز مشخص نشده، اما می‌دانیم که مراحل موشن کپچر آن به اتمام رسیده است و احتمالاً اواخر ۲۰۱۹ یا اوایل ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد. سپس نوبت به بازی Ghost of Tsushima می‌رسد. هنوز چیز زیادی از این پروژه نمی‌دانیم و مشخص نیست که چه زمانی به انتشار خواهد رسید. به همین دلیل، بسیاری بر این عقیده هستند که این بازی یک عنوان میان‌نسلی خواهد بود و اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی عرضه می‌گردد. احتمال این مهم هنوز هم وجود دارد اما به تازگی جیسون شرایر (Jason Schreier) از وب‌سایت کوتاکو، مدعی شده است که این بازی سامورایی قرن ۱۳امی همراه با عنوان The Last of Us Part 2 در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی وارد بازار خواهد شد.

این روزنامه‌نگار در جریان تعاملات خود با یکی از کاربران شبکه اجتماعی توییتر که نسبت به عرضه بازی‌های بزرگ در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی تردید داشت، مدعی شد که در این نیمه شاهد انتشار عناوین بزرگ و مهمی نظیر Ghost of Tsushima و The Last of Us Part 2 خواهیم بود.

باید اشاره کنیم که قبلاً گزارش‌هایی منتشر شده بود که حاکی از عرضه این بازی در بازه زمانی بین ماه آگوست سال آینده تا زمان عرضه کنسول پلی‌استیشن ۵ سونی بودند. از آنجایی که شرایر معمولاً منبع قابل اعتمادی است و بیشتر گزارش‌های او به واقعیت تبدیل می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که جدیدترین بازی استودیوی ساکر پانچ که علاقه‌مندان زیادی نیز دارد، در نیمه نخست سال آینده میلادی منتشر خواهد شد. با این حال، چندی پیش گزارشی منتشر شد که در آن آمده است که Ghost of Tsushima در سال ۲۰۱۹ میلادی روانه بازار خواهد شد. باید دید که کدام تاریخ عرضه احتمالی واقعیت دارد و کدام ندارد.

بازی Ghost of Tsushima در حال حاضر به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دست ساخت و توسعه قرار دارد و هنوز تاریخ عرضه مشخصی ندارد.

