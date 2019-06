شرکت Activision بالاخره در روز پنج شنبه از جدیدترین نسخه‌ی سری بازی Call of Duty رونمایی کرد که Call of Duty: Modern Warfare نام دارد و ریبوتی بر سه گانه‌ی Modern Warfare می‌باشد و قرار است در تاریخ 25 اکتبر (3 آبان) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر شود. طبق گفته‌ی استودیوی Infinity Ward،‌ این بازی شامل یک بخش کمپین داستانی تکنفره می‌شود که روایتی بالغانه، واقع گرایانه و خشن را از جنگ ارائه می‌دهد. حال به تازگی جزئیاتی از بخش چند نفره‌ی این بازی منتشر شده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Comic Book، طبق اطلاعاتی که در صفحه‌ی فروش این بازی در فروشگاه‌های PlayStation Store و Xbox One Store آمده است، هم اکنون می‌دانیم بخش چند نفره‌ی این بازی از 2 تا 20 بازیکن پشتیبانی خواهد کرد.

متاسفانه این اطلاعات، چیز زیادی را در اختیار ما نمی‌گذارد، اما اکنون دریافته‌ایم که این بازی شامل حالت Ground War نیز می‌شود؛ این حالت یک مود سنتی می‌باشد که از 12 تا 18 بازیکن پشتیبانی می‌کند و تجربه‌های بزرگتری را نسبت به باقی حالت‌های بازی در بخش چند نفره ارائه می‌دهد. حال به نظر می‌رسد که استودیوی Infinity Ward حالت 9 بازیکن در برابر 9 بازیکن بازی Call of Duty: Modern Warfare‌ را به 10 بازیکن در برابر 10 بازیکن ارتقا داده است. به طور خلاصه در حالت Ground War تجربه‌ی دیگر مودهای سنتی بازی را در قالب تیم‌های بزرگتری امکان پذیر است.

همچنین طبق این اطلاعات، به نظر می‌رسد که این بازی شامل حالت محبوب بتل رویال نمی‌شود، زیرا طبیعتا با توجه به بازی Call of Duty: Black Ops IIII، باید تعداد بازیکنان بیشتری از 20 تا داشته باشد. این موضوع پیش از این نیز در شایعات مطرح شده بود،‌ ولی استودیوی Infinity Ward هنوز هیچ اعلامیه‌ی رسمی‌ای در رابطه با این حالت نداده است.

نظر شما چیست؟ آیا شما نیز خواهان تجربه‌ی حالت بتل رویال در این بازی هستید؟

منبع متن: pardisgame