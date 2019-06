همانطور که قبلا گفته بودیم و خبر داشتیم، شرکت‌های بازی‌سازی کیت توسعه‌ی نرم‌افزاری نسل بعدی پلی‌استیشن را دریافت کرده‌اند و از همین حالا ساخت بازی برای پلی‌استیشن ۵ شروع شده است. «توشیهیرو ناگوشی»، خالق مجموعه بازی‌های یاکوزا است. او در قالب برنامه‌ی اخیر سگا، از بازی بعدی مجموعه یاکوزا و همچنین ساخت بازی روی پلی‌استیشن ۵ صحبت کرده است.

سری بازی‌های یاکوزا شماره‌ها و قسمت‌های زیادی داشته‌اند، ولی قصه‌ی «کازوما»، شخصیت اصلی این مجموعه بازی‌ها، به پایان رسیده است. یاکوزا ۶ پایان قصه‌ی شخصیت اصلی یاکوزا را رقم زد. با این حال، قرار است مجموعه بازی‌های یاکوزا با شخصیت جدید دیگری دوباره شروع به کار کند.

بازی بعدی مجموعه‌ی یاکوزا، که هنوز اسم مشخصی ندارد، شخصیت اصلی جدیدی را معرفی خواهد کرد. این شخصیت «ایچیبان کاسوگا» (Ichiban Kasuga) نام دارد و از همه نظر با کازوما فرق می‌کند.

توشیهیرو ناگوشی (Toshihiro Nagoshi) درباره‌ی این بازی کمی صحبت کرده است. طبق گفته‌ی کارگردان مجموعه بازی‌های یاکوزا، نگارش فیلمنامه‌ی بازی به پایان رسیده است و در حال حاضر مشغول ضبط صحنه‌های بازی هستند. ناگوشی می‌گوید که بخش‌های اصلی داستان را ضبط کرده‌اند و بازیگران انتخاب شده هم طبق گفته‌ی او افراد زیادی را غافلگیر خواهد کرد.

شخصیت اصلی مجموعه‌ی یاکوزا یعنی ایچیبان، طبق گفته‌ی ناگوشی کاملا انگیزه‌های متفاوتی در مقایسه با کازوما دارد. قصه‌ی او هم حس و حال متفاوتی به مخاطب می‌دهد؛ طوری که سازندگان این یاکوزا جدید قصد داشته‌اند تا بازی بسیار تازه و متفاوت به نظر برسد.

در کنار این یاکوزا جدید، تیم بازی‌سازی استودیوی Ryu ga Gotoku Studio همچنین مشغول بررسی ظرفیت‌های پلی‌استیشن ۵ هستند.

ناگوشی درباره‌ی پلی‌استیشن بعدی سونی می‌گوید: «حتی پس از عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵، به نظر من تا زمان زیادی تمرکز همه روی پلی‌استیشن ۴ باقی خواهد ماند. با این حال، قدرت پردازش پلی‌استیشن ۵ شگفت‌انگیز است و در نتیجه وقتی به طراحی بازی فکر می‌کنیم، می‌خواهیم گیم‌پلی تازه‌ای داشته باشیم که از تمام ظرفیت کنسول استفاده می‌کند. مطمئن نیستیم مکانیک‌های فعلی از این موضوع پیروی کنند.»

کارگردان مجموعه بازی‌های یاکوزا معتقد است که نسل بعدی، تمرکز زیادی روی هوش مصنوعی خواهد داشت: «اولین پیشرفت گرافیک بود، سپس قابلیت‌های آنلاین معرفی شدند و فکر کنم قرار است دوباره به نسل تمرکز روی برنامه‌نویسی برگردیم. به نظر من هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی به تکامل خود ادامه خواهند داد.»

ناگوشی ادامه می‌دهد: «اگر تمام این قدرت را روی گرافیک بگذاریم، بهترین چیزی خواهد شد که حتی تصورش را هم نمی‌کردیم. به نظر من بحث اصلی فعلی، چگونگی استفاده از این قدرت است. من به هوش مصنوعی و خیلی چیزهای دیگر فکر می‌کنم.»

منبع: Gematsu

