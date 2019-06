یکی از بهترین بازی‌های مستقل تاریخ قرار است تا چند روز دیگر روی کامپیوتر عرضه شود. شرکت بازی‌سازی thatgamecompany تاریخ عرضه‌ی بازی Journey برای کامپیوتر را مشخص کرده است. این بازی در روز ۶ ژوئن به صورت انحصاری روی فروشگاه اپیک گیمز استور عرضه خواهد شد.

بازی Journey با قیمت ۱۵ دلار در روز ششم ژوئن روی اپیک گیمز استور عرضه خواهد شد.

بازی تحسین شده‌ی Journey تا به امروز در انحصار کنسول‌های پلی‌استیشن بود. این بازی در واقع با تهیه‌کنندگی سونی و مختص کنسول‌های پلی‌استیشن ساخته شده بود. بازی Journey در ابتدا در سال ۲۰۱۲ روی پلی‌استیشن ۳ عرضه شد و در همان سال توانست از سوی بیشتر منتقدان، نشریات و سایت‌های مختلف، به عنوان بهترین بازی سال انتخاب شود. در سال ۲۰۱۵ بازی Journey روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شد و این نسخه در مقایسه با نسخه‌ی پلی‌استیشن ۳، کمی گرافیک بهتری داشت.

از زمان عرضه‌ی بازی و در طول سال‌های اخیر، چند بار از عرضه‌ی Journey روی کامپیوتر شنیدیم، ولی این اتفاق هرگز روی نداد. با این حال، بالاخره استودیوی سازنده‌ی این بازی یعنی thatgamecompany با همکاری شرکت Annapurna Interactive تصمیم به عرضه‌ی این بازی روی کامپیوتر گرفته است؛ اتفاقی که ظاهرا به لطف شرکت اپیک گیمز ممکن شده است.

نسخه‌ی کامپیوتر Journey را می‌توان برای اولین با وضوح تصویر ۴K تجربه کرد. تمام قابلیت‌های آنلاین بازی هم سر جای خود هستند.

بازی Journey برای کامپیوتر با قیمت ۱۵ دلار در روز ششم ژوئن روی اپیک گیمز استور عرضه خواهد شد.

منبع: Gematsu

The post تاریخ عرضه‌ی Journey برای کامپیوتر مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala