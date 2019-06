بالاخره و پس از مدت‌ها انتظار، تریلر جدید بازی بعدی «هیدئو کوجیما» منتشر شد. در کنار نمایش گیم‌پلی بازی و بخش‌های مختلف داستانی و سینمایی، همچنین تاریخ عرضه بازی Death Stranding مشخص شده است. بازی دث استرندینگ در روز هشتم نوامبر سال جاری به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

تریلر جدید Death Stranding‌ در حالی منتشر می‌شود که یکی دو روزی است هیدئو کوجیما و تیم مارکتینگ سونی، طرفداران بازی را با نمایش تیزرهای مختلف و کوتاه سرگرم کرده‌اند. از نیمه شب امروز همچنین سونی در توییچ مشغول استریم زنده‌ی یک ویدیو بود. با این حال، تنها ساعاتی پیش بود که متوجه شدیم نمایش ویدیو وابسته به تعداد بازدیدکننده‌های زنده‌ی آن است؛ طوری که با بالاتر رفتن تعداد بازدیدکننده‌ها، تریلر روی صفحه بیشتر نمایان می‌شد. نهایتا دقایقی پیش بود که با رسیدن تعداد بازدیدکننده‌های آنلاین هم‌زمان به بیش از ۱۲۰ هزار نفر تریلر شروع به پخش شدن کرد.

از نظر گیم‌پلی، با یک بازی اکشن محیط باز طرف هستیم. بازی‌کننده‌ها به هنگام حرکت در محیط می‌توانند از وسایل نقلیه‌ی مختلفی استفاده کنند، یا از طناب یا نردبان‌هایی که همراه دارند برای حرکت در بازی بهره بگیرند. اکشن بازی هم آزادی عمل بسیار زیادی به بازی‌کننده‌ها می‌دهد؛ طوری که برای مثال می‌توان به صورت تن به تن با دشمنان درگیر شد، یا از سلاح‌های گرم و سرد استفاده کرد. دشمنان بازی هم نه تنها انسان‌ها، بلکه بیگانگان را شامل می‌شوند و ظاهرا در این بخش‌ها بازی بیشتر سبک و سیاق ترسناک پیدا می‌کند.

از نظر داستانی توانستیم برای اولین بار شخصیت‌های کاملا جدیدی را ببینیم. می‌توانید پوستر جدیدی که برای این شخصیت‌ها ساخته شده است را در پایین ببینید.



دث استرندینگ یک بازی اکشن کاملا جدید است. هدف بازی‌کننده‌ها این است که شهرهای جدا از هم و جامعه‌ای از هم پاشیده را به هم دوباره متصل کنند. بازی طوری ساخته شده است که از عناصر داستانی گرفته تا گیم‌پلی، دربرگیرنده‌ی موضوع اصلی «اتصال» یا «رابطه‌ها» باشد.

در نقش سم پورتر بریجز، تلاش می‌کنید تا شکستگی‌های جامعه را از بین ببرید و رابطه‌هایی جدید با دیگر بازی‌‌کننده‌ها در دنیا به وجود بیاورید. در طول بازی، امیدوارم اهمیت موضوع ایجاد رابطه با دیگران را درک کنید.

بازی در سه نسخه‌ی مختلف عرضه خواهد شد. در کنار نسخه‌ی معمولی، نسخه‌های «ویژه» و «کلکسیونی» هم برای بازی در نظر گرفته شده‌اند.



نسخه‌ی ویژه‌ی بازی شامل قاب فلزی است. ساندترک یا همان موسیقی‌های بازی و همچنین پشت صحنه‌ی بازی هم در این نسخه وجود خواهند داشت. آیتم‌های دیجیتال مختلفی مثل لباس و کلاه و زره هم بخشی از نسخه‌ی ویژه‌ی Death Stranding خواهد بود.

نسخه‌ی کلکسیونی بازی در کنار تمام آیتم‌های دیجیتال نسخه‌ی ویژه، همچنین شامل یک مجسمه به اندازه‌ی واقعی از نوزاد داخل بازی است. یک جاسوییچی از لوگوی کوجیما پروداکشنز، قاب فلزی بازی و همچنین یک کیف بزرگ که همه‌ی این‌ها را در خود جای داده، آیتم‌های نسخه‌ی کلکسیونی بازی خواهد بود.

در توضیح گیم‌پلی بازی، صفحه‌ی رسمی دث استرندینگ در وب‌سایت پلی‌استیشن نوشته است:

با چالش‌هایی خاص روبرو شوید: مراحل مختلفی را قبول کنید و با تجهیزات و سلاح‌های متنوع، در عین این که سعی می‌کنید بار سختی را در سفر به دوش بکشید، تلاش کنید تا یک دنیای شکسته از هم را دوباره متصل کنید. باید از بسته‌های خود در مقابل دشمنان مراقبت کنید و همچنین در مقابل موجوداتی ترسناک به اسم Beached Things زنده بمانید.

