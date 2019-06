استودیوی ریر بازی رومیزی Sea of Thieves را معرفی کرد

اخیرا استودیوی بازی‌سازی ریر (Rare) طی پیامی در وب‌سایت ردیت (Reddit) اعلام کرده است که به‌زودی بازی رومیزی Sea of Thieves را در دسترس کاربران و هواداران قرار خواهد داد. این اخبار و گزارش‌های منتشر شده، برای طرفداران بازی Sea of Thieves بسیار مهیج و جذاب به نظر می‌رسند. همان‌طور که در جریان هستید، Sea […]

اخیرا استودیوی بازی‌سازی ریر (Rare) طی پیامی در وب‌سایت ردیت (Reddit) اعلام کرده است که به‌زودی بازی رومیزی Sea of Thieves را در دسترس کاربران و هواداران قرار خواهد داد. این اخبار و گزارش‌های منتشر شده، برای طرفداران بازی Sea of Thieves بسیار مهیج و جذاب به نظر می‌رسند.

همان‌طور که در جریان هستید، Sea of Thieves از سری بازی‌هایی در سبک ماجراجویی و اکشن است که حدود دو سال پیش معرفی شد و از همان ابتدای انتشار، توجه‌ی افراد زیادی را به سوی خود کشاند. در این میان، سازندگان نیز با انتشار چند به‌روزرسانی و بسته‌ی الحاقی، نقش مهمی در پرطرفدار شدن آن ایفا کردند. اکنون که به میزان محتویات و وضعیت گیم‌پلی Sea of Thieves توجه می‌کنیم، شاهد پیشرفت‌های چشم گیری در آن هستیم و استودیوی ریر تا حالا به خوبی از این عنوان پشتیبانی کرده است. این بازی هم‌اکنون برای پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌ ایکس‌باکس وان در دسترس قرار دارد.

حال به تازگی اخبار و گزارش‌هایی از سوی استودیوی سازنده در دسترس قرار گرفته که بیان می‌کنند، در آینده‌ای نه چندان دور بازی رومیزی Sea of Thieves عرضه خواهد شد و کاربران و هواداران بازی ویدئویی Sea of Thieves می‌توانند به تجربه‌ی این عنوان منحصر به فرد با دوستان و آشنایانشان بپردازند. این استودیوی بریتانیایی با شرکت مانگوس (Mongoose)، وارد همکاری شده است تا بازی رومیزی و نقش آفرینی Sea of Thieves را عرضه کند. استودیو ریر اعلام کرده است که طرفداران در این بازی دسته‌جمعی می‌توانند گنج‌های مخفی را پیدا کنند، با اسکلت‌ها بجنگند و کاپیتان‌های مکار و حیله‌گر را از بین ببرند.

طبق دیگر اخبار و گزارش‌های منتشر شده از سوی استودیوی ریر و شرکت مانگوس، با خرید این بازی رومیزی Sea of Thieves، بازی‌بازان سه عدد کتاب برای شروع سفرشان، یک پک کامل از کارت‌ها و ژتون‌ها برای مدیریت تجهیزات و گنج‌هایشان، ۱۸ عدد تاس سلطنتی، یک کتاب مخصوص دزدان دریایی در راستای ردیابی دزدان دریایی و یک پوستر بسیار بزرگ از بازی را دریافت می‌کنند. از نکات جالب و مهیج دیگر این عنوان نیز این است که یک محتوای داخل بازی به نام Lord Guardian Sails هم برای خریداران بازی رومیزی Sea of Thieves در نظر گرفته شده است که در دسترس کاربران اکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی قرار می‌گیرد.

پس اگر از علاقه‌مندان به بازی Sea of Thieves هستید و از تجربه‌ی آن لذت می‌برید، باید بگوییم که بازی رومیزی Sea of Thieves هم‌اکنون برای پیش‌خرید در سایت شرکت مانگوس قرار داده شده است و کاربران آمریکا با قیمت ۷۹.۹۹ دلار می‌توانند این بازی منحصر به فرد و جذاب را خریداری کنند.

بازی Sea of Thieves در اوایل سال گذشته میلادی توسط استودیو ریر منتشر شد اما نتوانست آن‌طور که باید و شاید، نمرات و نقدهای مثبتی دریافت کند. در همان زمان، استودیو ریر اعلام کرد که به پشتیبانی از بازی خود ادامه خواهد داد و تا پایان سال ۲۰۱۸، محتویات زیادی را به دست کاربران رساند و افراد زیادی را به این عنوان علاقه‌مند کرد. حال با اقدامات جدید استودیوی ریر به نظر می‌رسد شاهد پیشرفت‌های بیشتری در تعداد کاربران این بازی و میزان محبوبیت آن در میان بازی‌بازان باشیم.

منبع متن: gamefa