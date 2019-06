شایعه: The Evil Within 3 در رویداد E3 معرفی خواهد شد

رویداد E3 2019 به سرعت در حال نزدیک شدن است و به همین دلیل شایعات و حدس و گمان‌های بسیاری پیرامون بازی‌هایی که در کنفرانس‌های مطبوعاتی این مراسم معرفی می‌شوند در حال منتشر شدن هستند. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، به نظر می‌رسد که نسخه‌ی جدید مجموعه‌ی وحشت بقای The Evil Within در جریان کنفرانس Bethesda معرفی خواهد شد.

ماجرا از این قرار است که کارگردان افسانه‌ای صنعت گیم آقای "شینجی میکامی" که ساخت بازی‌هایی نظیر Resident Evil 4 و The Evil Within را در کارنامه دارد، توئیت زیر را به تازگی منتشر کرده است:"هفته‌ی آینده و سفر کاری E3". حال پس از انتشار این توئیت، طرفداران شروع به اشتراک گذاشتن حدس و گمان‌هایی مبنی بر اینکه پروژه‌ی جدید استودیوی Tango Gameworks(خالق فرنچایز The Evil Within) در جریان کنفرانس مطبوعاتی شرکت Bethesda معرفی خواهد شد، کرده‌اند. نزدیک به 2 سال از انتشار The Evil Within 2 می‌گذرد و از آنجا که هیچگونه محتوای الحاقی‌ای برای این بازی عرضه نشده است، می‌توان فرض کرد که از آن زمان، این استودیو به سراغ ساخت عنوانی جدید رفته است. معرفی The Evil Within 3 یک احتمال بسیار قوی برای کنفرانس مطبوعاتی Bethesda می‌باشد و حتی شانس رونمایی از یک ip جدید برای نسل بعد نیز وجود دارد.

معرفی سومین نسخه‌ی The Evil Within و تجربه‌ی ادامه‌ی ماجراجویی‌های Sebastian Castellanos قطعا هیجان‌انگیز خواهد بوده و باعث به وجد آمدن طرفداران ژانر وحشت بقا خواهد شد. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ معرفی The Evil Within 3 یا پروژه‌ای کاملا جدید؟ در بخش نظرات، دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame