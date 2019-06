حدود 1 سالی می‌شود که هیچگونه تریلر یا اطلاعاتی رسمی از The Last of Us: Part 2 منتشر نشده است، اما این موضوع از هایپ پیرامون جدیدترین پروژه‌ی ناتی داگ کم نکرده است. در واقع، به تازگی، ما آپدیتی از سوی یکی از بازیگرانی که در مراحل توسعه‌ی این عنوان مورد انتظار درگیر بوده است، دریافت کرده‌ایم. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، "اییان الکساندر"(Ian Alexander) که به جای کارکتر Liv در The Last of Us Part 2 ایفای نقش کرده است، در پاسخ به سوال یکی از کاربران توئیتر، از تجربه‌ی کار کردن بر روی این عنوان اکشن ماجراجویی گفته است. شما سوال و پاسخ مذکور را در زیر مشاهده می‌کنید:

کاربر توئیتر: "آیا می‌توانی تجربه‌ی کار کردن بر روی The Last of Us Part 2 را در 3 کلمه توصیف کنی؟"

اییان الکساندر: "نتوانستم آن را در 3 کلمه محدود کنم، پس این 3 مورد بهترین توصیفات من هستند:

1- بهترین بازی تاریخ

2- الهام‌بخش، متحول‌کننده و نشاط آور

3- انتخاب افرادی که شاید از لحاظ ژنتیکی یا قانونی نسبتی نداشته باشید، اما از نظر احساسی به یکدیگر احساس نزدیکی می‌کنید به عنوان خانواده."

مدتی است که کار ضبط حرکات بازی به پایان رسیده و جاه‌طلبانه‌ترین صحنه‌ی سینمایی خلق شده توسط ناتی‌داگ با حضور جول و الی در این عنوان نیز به پایان رسید. The Last of Us: Part 2 در حال توسعه برای PS4 بوده و گزارشات حاکی از این هستند که در ماه فبریه 2020(بهمن ماه) در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame