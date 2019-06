هفته‌ی گذشته از شماره‌ی بعدی مجموعه بازی‌های «ندای وظیفه» (Call of Duty) و نام‌گذاری آن گزارش دادیم و این شایعه به واقعیت پیوسته است. آخر هفته‌ی اخیر شاهد رونمایی از شماره‌ی امسال مجموعه بازی‌های کال آو دیوتی به اسم بازی Call of Duty: Modern Warfare بودیم. شرکت بازی‌سازی اکتیویژن می‌گوید که این قسمت جدید، در واقع یک بازنگری روی مجموعه خواهد بود و همه چیز آن از ابتدا طراحی شده است.

بازنگری مجموعه‌های مختلف، موضوعی جدید در صنعت بازی نیست. در چند سال گذشته شاهد عرضه‌ی بازی‌هایی مثل God of War یا Doom یا Tomb Raider بودیم؛ بازی‌هایی که اسم اولین شماره‌شان را به یدک می‌کشند و سعی می‌کردند تا نگاهی دوباره به کل مجموعه داشته باشند.

بازی Call of Duty: Modern Warfare در روز ۲۵ اکتبر روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

استودیوی بازی‌سازی «اینفینیتی وارد» (Infinity Ward) هم که سازنده‌ی اصلی بازی‌های ندای وظیفه محسوب می‌شود، تصمیم گرفته است تا به نقطه‌ی اوج خود بازگردد. اگر بگوییم مهم‌ترین قسمت مجموعه بازی‌های کال آو دیوتی، «جنگاوری نوین» (Modern Warfare) یا همان کال آو دیوتی ۴ است، چندان بیراه نگفته‌ایم. بازنگری مجموعه‌ی کال آو دیوتی هم به این شماره‌ی محبوب نگاه کرده و سعی کرده است آن را دوباره تکرار کند.

شاید امسال با اسمی تکراری یعنی Call of Duty: Modern Warfare برخورد کنیم، ولی طبق گفته‌ی سازندگان این بازی، قرار است Modern Warfare کاملا با دیگر بازی‌های کال آو دیوتی تفاوت داشته باشد.

شاید مهم‌ترین تغییر شماره‌ی امسال ندای وظیفه، نگاهی است که می‌خواهد این بازی به دنیای امروز داشته باشد. «تیلور کوروساکی»، نویسنده‌ی ارشد بازی، درباره‌ی قصه‌شان می‌گوید: «قصه‌ی بازی در جنگاوری نوین ۳ به جایی رسیده بود که بمب‌های اتمی منفجر شده بودند و روسیه هم امریکا را اشغال کرده بود. در ادامه با این قصه نمی‌توانستیم رابطه برقرار کنیم و به همین دلیل لازم بود آن قصه را کنار بگذاریم و همان شخصیت‌ها را به درگیری‌های دنیای امروز بیاوریم.»

نویسنده‌ی ارشد Call of Duty: Modern Warfare می‌گوید: «دنیایی که امروز در آن زندگی می‌کنیم، از دنیای ۱۰ سال پیش پیچیده‌تر است. دشمنان امروز معمولا لباس جنگی به تن ندارند و به همین دلیل هم مشکل کشته شدن مردم عادی، بسیار بزرگتر شده است.»

برای این که دیدگاه جدید سازندگان Modern Warfare را درک کنید، می‌توانید نگاهی به فیلم «کازینو رویال» جیمز باند بیندازید. سازندگان بازی می‌گویند که این فیلم تلاش کرد تا مجموعه‌ی جیمز باند را واقعی و قابل لمس کند. فیلم‌هایی مثل Lone Survivor و Hurt Locker و Sicario هم روی توسعه‌ی بازی و قصه‌ی آن تاثیرگذار بوده‌اند؛ فیلم‌هایی که طبق گفته‌ی نویسنده‌ی ارشد Modern Warfare مرز مشخصی از سیاه و سفید ندارند و روی موضوع بقا در دنیایی خطرناک تمرکز می‌کنند.

یکی از اولین مراحلی که استودیوی اینفینیتی وارد از بازی جدیدش به تصویر کشیده، یک حمله‌ی تروریستی را در لندن نشان می‌دهد. سربازان نیروی ویژه انگلستان در وسط شهر و در ساختمانی، یکی پس از دیگری هر مظنونی که مقابل‌شان می‌بینند را از بین می‌برند؛ افرادی که سرباز نیستند و از نظر ظاهری، تفاوتی با مردم عادی داخل خیابان ندارند. آن هم بدون این که سؤالی بپرسند یا بخواهند اقدامی برای دستگیری آن‌ها بکنند.

یکی دیگر از مراحل بازی که بیست سال قبل از وقایع لندن روی می‌دهد، بازی‌کننده‌ها را در نقش دختر بچه‌ای قرار می‌دهد که پس از کشته شدن پدرش توسط نیروهای روسیه، با یک پیچ گوشتی به یک سرباز روسی حمله می‌کند، سلاحش را می‌دزد و او را می‌کشد. دخترک به سمت روستایش می‌رود و می‌بیند که همه کشته شده‌اند و نهایتا اسلحه به دست، شروع به کشتن می‌کند.

قسمت جدید مجموعه بازی‌های Call of Duty فقط هم به تعریف قصه‌ای واقع‌گرایانه اکتفا نمی‌کند و از نظر فنی هم بازی بسیار واقعی‌تر شده است. اینفینتی وارد می‌گوید که Call of Duty: Modern Warfare روی یک موتور پایه‌ی کاملا جدید ساخته شده است. البته واضح است که منظورشان از جدید، ارتقای بخش‌های مختلف موتور قبلی‌شان است. این بار با نورپردازی بسیار بهتر، سایه‌ها و بازگشت نور باکیفیت‌تر از گذشته و تکنیک‌های رندر تازه‌ای طرف هستیم. افکت‌های بصری مختلفی به هنگام شلیک سلاح‌ها را همراهی کرده است که رنگ و لعاب کاملا جدیدی به بازی داده‌اند.

اطلاعات بیشتری از Call of Duty: Modern Warfare در دست نداریم، جز این که بازی قرار است در روز ۲۵ اکتبر روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه شود. بازی‌کننده‌های هر سه پلتفرم هم می‌توانند به لطف قابلیت کراس-پلی با یکدیگر بازی کنند.

مطمئنا در رویداد E3 شاهد نمایش گیم‌پلی بازی خواهیم بود.

در ادامه می‌توانید تریلر رونمایی Call of Duty: Modern Warfare را ببینید یا آن را با کیفیت ۴K دانلود کنید.

