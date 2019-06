از روزی که شرکت الکترونیک آرتز اعلام کرد نسخه‌ای جدید از دو سری Need For Speed و Plants vs Zombies در سال ۲۰۱۹ عرضه می‌شوند، طرفداران این دو سری منتظر معرفی این دو بازی در E3 امسال بودند. اما به تازگی استودیوی بازی‌سازی «گوست گیمز» (Ghost Games) که وظیفه ساخت بازی‌های نید فور اسپید را بر عهده دارد اعلام کرده که امسال قصد دارند برخلاف روال قبلی نسخه‌ی جدید نید فور اسپید را کمی دیرتر معرفی کنند. الکترونیک آرتز خبر داده است که آن‌ها تصمیم گرفته‌اند در نمایشگاه E3 2019 قسمت جدید نید فور اسپید را معرفی نکنند.

سازندگان نید فور اسپید جدید، قبلا گفته بودند که هدف آن‌ها ساختن یک بازی بی‌نظیر است و سعی ندارند که بیش از حد روی تبلیغات یا بزرگ کردن بازی تمرکز کنند. طبق گفته‌ی استودیوی بازی‌سازی گوست گیمز، هر وقت بازی‌ای که سخت در حال کار کردن روی آن هستند به مرحله‌ی ساخت مناسبی برسد، از آن رونمایی خواهند کرد.

۲۵ سال از عرضه نخستین نسخه از سری بازی‌های نید فور اسپید می‌گذرد، مجموعه بازی‌هایی که همواره برای قشر وسیعی از بازی‌کننده‌ها خاطرات خوبی بر جای گذاشته‌، اما در چند سال اخیر آن فروغ گذشته را از دست داده‌اند. استودیوی گوست گیمز قطعا امسال وظیفه‌ی سختی را بر عهده خواهد داشت زیرا وقتی یک سری محبوب مانند نید فور اسپید روز‌های خوبی را تجربه نمی‌کند برگرداندن آن به روز‌های اوج کار هر کسی نخواهد بود.

به مناسبت ۲۵ سالگی این سری استودیوی گوست گیمز رسما در ردیت اعلام کرده: «با وجود اینکه ما از این ۲۵ سال خاطرات فوق‌العاده‌ای داریم، ولی قرار نیست که مستقیما به گذشته نگاه و بخواهیم آن را دوباره تکرار کنیم، بلکه ما چشم‌هایمان را به سمت آینده دوخته‌ایم. با این حال همین طور که روی آینده تمرکز داریم، به این موضوع که سری نید فور اسپید برای طرفداران چه معنایی دارد هم فکر می‌کنیم. موضوع مهم‌تر این است که ما به چیزی امیدواریم که ما را به سمت جلو حرکت خواهد داد.»

«بن واک»، مدیر انجمن پرسش و پاسخ وب‌سایت الکترونیک آرتز، اخیرا درباره نسخه‌ی جدید نید فور اسپید اعلام کرده: «ماشین‌ها و شخصی‌سازی آن‌ها، قلب تپنده‌ی نید فور اسپید هستند و بدون وجود این دو عنصر، این مجموعه معنا ندارد. این دو عنصر همواره نقشی اساسی داشته‌اند و ما هم در بازی جدید جدید سعی کردیم این دو را به عنوان پایه و اساس در نظر بگیریم چون نید فور اسپید بدون آن‌ها وجود نخواهد داشت.»

از صحبت‌های بالا می‌توان نتیجه گرفت سازندگان علاوه بر بازگشت به ریشه‌ها‌ی این سری می‌خواهند ویژگی‌های جدیدی را هم به آن اضافه کنند و همچنین با توجه به بیانیه‌های قبلی و صحبت‌های «بن واک» می‌توان گفت که در نسخه بعدی شخصی‌سازی و مسابقات خیابانی با طعم گریز از پلیس‌ها نقش پر رنگی خواهند داشت.

انتظار می‌رود این بازی در نمایشگاه گیمزکام ۲۰۱۹ معرفی شود. اسوتدیوی سوئدی Ghost Games در ساخت سه نسخه آخر سری Need For Speed دست داشته است، حالا باید دید آیا این استودیو می‌تواند این سری محبوب را به روز‌های اوجش برگرداند؟

