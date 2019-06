بسیاری امیدوار هستند شرکت سونی عنوان انحصاری موردانتظار خود یعنی The Last of Us Part 2 در سال جاری میلادی منتشر کند. از طرفی دیگر مراحل ضبط صحنه‌های این بازی نیز چند ماه پیش رسما به پایان رسید و به نظر می‌رسد که بازی مراحل پایانی توسعه‌ی خود را سپری می‌کند. حال اما یکی از […]

بسیاری امیدوار هستند شرکت سونی عنوان انحصاری موردانتظار خود یعنی The Last of Us Part 2 در سال جاری میلادی منتشر کند. از طرفی دیگر مراحل ضبط صحنه‌های این بازی نیز چند ماه پیش رسما به پایان رسید و به نظر می‌رسد که بازی مراحل پایانی توسعه‌ی خود را سپری می‌کند. حال اما یکی از بازیگران این عنوان در جدیدترین توئیت خود از تجربه‌ی بازیگری در این بازی می‌گوید.

پس از مشخص شدن تاریخ عرضه‌ی عنوان انحصاری Death Stranding در هفته‌ی گذشته، بسیاری بر این عقیده هستند که دیگر انحصاری شرکت سونی یعنی The Last of Us Part 2 در سال جاری میلادی منتشر نخواهد شد و عرضه‌ی آن به سال آینده موکول شده است. حال اما یکی از بازیگران این بازی، آقای ایان الکساندر (Ian Alexander) که به عنوان شخصیت Lev ایفای نقش می‌کند، در پستی که به تازگی در حساب شخصی توئیتر خود منتشر کرده است، تجربه‌ی خود را در جریان توسعه‌ی آن این گونه توصیف کرده است:

نمی‌توانم تنها به یک توضیح کوتاه بسنده کنم و از نظر خودم، سه مورد از بهترین تجربیاتم اینگونه هستند: بهترین بازی تاریخ

تکان‌دهنده، الهام بخش، بسیار تاثیرگذار

کار کردن با افراد جدید و دوست‌داشتنی

عنوان The Last of Us Part 2 قرار است در تاریخی نامشخص به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شود. به گفته‌ی بسیاری، این بازی پیش از ماه فوریه‌ی سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa