در این خبر، به اتفاق یکدیگر نگاهی گذرا به The Art Of Super Mario Odyssey خواهیم انداخت.

هیچ شکی نیست که نینتندو در طراحی شخصیت‌های بازی‌هایش، سنگ تمام می‌گذارد. ولی آیا ما با تمام این طراحی‌ها آشنایی داریم؟ کنجکاو نیستید که این ایده‌ها از کجا آمده‌اند و چگونه عملی شده‌اند؟ The Art Of Super Mario Odyssey مجله‌ای ۳۶۸ صفحه‌ای مملو از طراحی‌ها، ایده‌ها و روش‌های مختلف تبلیغات شرکت نینتندو در روند ساخت‌ بازی‌هایش است.

به تازگی، نینتندو حدود ۴ صفحه از این مجله را به عنوان یک نسخه‌ی اولیه در اختیار بازی‌بازان قرار داده است که ایده‌ها و طراحی‌های فوق‌العاده‌ای را به ما نشان می‌دهند. در قسمت زیر می‌توانید تصویر مربوط به این ۴ صفحه را مشاهده کنید.

نسخه‌ی ژاپنی The Art Of Super Mario Odyssey در سال ۲۰۱۸ منتشر شد و اکنون منتظر آن هستیم تا نسخه‌ی انگلیسی آن نیز با قیمت حدود ۴۹٫۹۹ دلار عرضه شود. آیا شما نیز این مجله را خریداری می‌کنید؟

منبع متن: gamefa