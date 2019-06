به نظر می‌رسد مایکروسافت در برنامه خود در E3 امسال عنایتی هم به پی‌سی گیمرها خواهد داشت. طبق اظهارات فیل اسپنسر در یک بیانیه خبری، اشتراک ایکس‌باکس گیم‌پس به کامپیوتر خواهد آمد، گرچه ماهیت آن لااقل تا حدی با نمونه کنسولی‌اش متفاوت خواهد بود.

«ما سرویسی را مخصوص نیاز گیمرها و بازی‌سازان پلتفرم کامپیوتر آماده کرده‌ایم. البته سرویس جدید همان ایکس‌باکس گیم‌پس نامیده خواهد شد، ولی تجربه جدیدی است که ما و جامعه بازی کننده‌های کامپیوتر با هم خواهیم ساخت.»

انند سرویس کنسولی، بازی‌های ساخته خود مایکروسافت هم به محض انتشار به این سرویس اضافه خواهند شد.

چنانکه از شواهد و قراین برمی‌آید، کلیات سرویس جدید مشابه سرویس کنسولیِ حال حاضر خواهد بود، از جمله اینکه سرویس جدید با بیش از صد بازی درجه یک از شرکت‌های بنامی چون سگا، بتسدا، دیپ سیلور و دیوالور آغاز شده، هر ماه هم بازی‌های تازه‌ای به آن اضافه می‌گردد. مشترکین سرویس جدید در ازای پرداخت یک حق اشتراک ماهیانه – که میزان آن هنوز مشخص نیست – می‌توانند بازی‌هایی که روی سرویس ارائه می‌شود را دانلود کنند و تا اتمام زمان اشتراک‌شان آن‌ها را در اختیار داشته باشند.

مانند سرویس کنسولی، بازی‌های ساخته خود مایکروسافت هم به محض انتشار به این سرویس اضافه خواهند شد. از طرف دیگر مشترکین سرویس جدید ایکس‌باکس گیم‌پس برای کامپیوتر می‌توانند بازیهای ارائه شده را با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کنند، و ۱۰ درصد تخفیف هم برای محتوای دانلودی بازی‌ها در نظر گرفته شده است. البته برای برخورداری از این تخفیف‌ها باید آن‌ها را فقط از فروشگاه مایکروسافت خرید.

در چند وقت اخیر شایعات زیادی در باب سرویس گیم‌پس ورد زبان‌ها بوده است. از ارائه این سرویس برای کامپیوتر، تا آمدن آن روی کنسول دستی نینتندو سوییچ. با اظهارات امروز فیل اسپنسر مشخص شد که لااقل بخشی از این شایعات صحت داشته است. باید منتظر نشست و دید که آیا سرویس گیم‌پس راه خود را به نینتندو سوییچ هم باز می‌کند یا سناریوی دیگری رقم خواهد خورد.

منبع: PC Gamer

