مایکروسافت در E3 امسال از ۱۴ بازی ساخت استودیوهای داخلی خود رونمایی خواهد کرد

به نظر می‌رسد دوران سرگشتگی طرفداران ایکس باکس رو به پایان است. مایکروسافت که در نبود حریف قدیمی، آماده ارائه یک برنامه طولانی دو ساعته در E3 امسال می‌شود، از همین حالا شروع به جوسازی حول کنفرانس خود کرده است. روز گذشته فیل اسپنسر طی توییتی از نمایش ۱۴ بازیِ ساخت استودیوهای داخلی مایکروسافت (Xbox Game Studios) در E3 امسال خبر داد. او در قالب این توییت نوشته است: «امسال بیشترین تعداد بازی‌های ساخته شده در استودیوهای خودمان را در E3 به نمایش خواهیم گذاشت.»

بدیهی است بازی‌هایی چون Gears 5، Halo: Infinite و Ori & the Will of Wisps تعدادی از این بازی‌ها هستند.

از زمان انتشار این توییت گمانه‌زنی‌های بسیاری در باب این بازی‌ها در سراسر فضای مجازی شکل گرفته. بدیهی است که بازی‌هایی چون Gears 5، Halo: Infinite و Ori & the Will of Wisps تعدادی از بازی‌هایی هستند که فیل اسپنسر از آن‌ها صحبت می‌کند.

اگرچه هیچ‌یک بازی «جدیدی» محسوب نمی‌شوند و پیش از این هم اطلاعات مبسوطی از آنها موجود بوده است. همینطور قریب به احتمال، بازی‌هایی چون Gears Tactics و Gears Pop هم در میان این ۱۴ بازی خواهند بود، که چندان هیجان‌انگیز به نظر نمی‌رسند. از سوی دیگر می‌توانیم مطمئن باشیم که همه این بازی‌ها در انحصار پلتفرم‌های مایکروسافت – یعنی ویندوز و کنسول ایکس‌باکس– نخواهند بود، بازی جدید استودیوی نینجا تئوری از این جمله است.

با این‌حال، احتمال معرفی بازی‌هایی چون Age of Empires 4، Age of Empires 2: Definitive Edition و مخصوصا بازی نقش‌آفرینی محیط باز استودیوی پلی‌گراند گیمز، یعنی سازندگان مجموعه بازی‌های فورتزا هورایزن، به قدر کفایت طرفداران را هیجان‌زده کرده است. شایعات گفته‌اند که این بازی احتمالا یک Fable جدید است.

در انتها اگر بخواهیم واقع‌بینانه و از جمیع جهات به این خبر نگاه کنیم، می‌توان تخمین زد که از میان این ۱۴ بازی، شاید ۳ تا ۵ مورد از آنها «کاملا جدید» باشند – بدین معنا که تا به امروز خبری از آن‌ها به بیرون درز نکرده است – و باقی آثاری باشند که انتظار رونمایی از آنها را خواهیم داشت.

