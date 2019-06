مطابق تریلر جدیدی که استودیوی بازی‌سازی NetherRealm منتشر کرده است، می‌توانیم از اضافه شدن شخصیت‌های سیندل، نایت ولف و اسپاون به بازی مورتال کامبت ۱۱ مطمئن باشیم. پیش از این حضور شانگ تسونگ هم قطعی شده بود و دارندگانِ «کامبت پک» می‌توانند در روز هیجدهم ژوئن – یک هفته زودتر از سایرین – به این شخصیت دسترسی پیش از موعد داشته باشند.

آیا اش ویلیامز و ترمینیتور هم به بازی اضافه خواهند شد؟

چنانکه از تریلر برمی‌آید، برای طراحی شانگ تسونگ، هیریوکی تاگاوا – بازیگر این شخصیت در فیلم مورتال کامبت در سال ۱۹۹۵ – مد نظر قرار داشته، و هم او نیز صدا پیشگی آن را بر عهده خواهد داشت. همینطور کیث دیوید، که صدا پیشه اسپاون در سری انیمیشنی HBO است، همین نقش را در مورتال کامبت ۱۱ ایفا خواهد کرد.

با توجه به تریلر، تکنیک اصلی شانگ تسونگ، مطابق معمول، تکنیک آشنای «روح دزدی» بوده، لااقل یکی از فیتالیتی‌های او هم – به زبان فارسی سخت – از وسط به دو نیم تقسیم کردن حریف توسط کینتارو خواهد بود!

اما از زمان انتشار تریلر گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد دو شخصیت دیگر شکل گرفته است. با توجه به صدای اره برقی که در انتهای تریلر به گوش می‌رسد، بسیاری معتقدند که یکی از این دو شخصیت، قطعا اش ویلیامز از سری ایول دد خواهد بود. از سوی دیگر قطعه کوتاه موسیقی در انتهای تریلر شباهت انکارناپذیری به تم اصلی سری ترمینیتور دارد، و همین امر هم بسیاری را بر این داشته است که شخصیت دیگر احتمالا خود ترمینیتور باشد. با توجه به اینکه فیلم جدید ترمینیتور هم اواخر امسال روی پرده خواهد رفت، حضور این شخصیت در مورتال کامبت ۱۱ چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد؛ و چه شود اگر شخص آرنولد شوارتزنگر هم صدا پیشگی آن را بر عهده داشته باشد.

می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده از شانگ تسونگ را ببینید.

