در ژانویه‌ سال ۲۰۱۷ بود که شرکت «اسکوئر انیکس» (Square Enix) اعلام کرد که بازی اونجرز از دنیای مارول توسط استودیوهای «کریستال داینامیکس» (Crystal Dynamics) و «آیداس مونترال» (Eidos Montreal) در حال توسعه است. حالا به تازگی اسکوئر انیکس طبق بیانیه‌ای اعلام کرده که از این بازی در طول کنفرانس این شرکت در نمایشگاه E3 2019 به صورت کامل رونمایی می‌شود.

بازی اونجرز احتمالا دارای ویژگی‌های آنلاین و بخش چند‌ نفره است.

از سال ۲۰۱۷ که ساخت این بازی تایید شد، اطلاعات چندانی از آن به بیرون درز نکرده است، ولی از صحبت‌های سازندگان و آگهی‌های استخدام دو استودیو سازنده، می‌توان به برخی از ویژگی‌های این بازی اشاره کرد.

نکته اول این است که منبع اصلی اقتباس در بازی اونجرز سری کمیک‌های منتشر شده توسط مارول است اما با این حال طبق مصاحبه‌های سازندگان، می‌شود نتیجه گرفت که این بازی قصد دارد یک داستان کاملا جدید را روایت کند و در طی این داستان، تنها گاهی به اتفاقات مهم و خاطره‌انگیز دنیای کمیک‌ها اشاره می‌شود.

نکته دیگری که در آگهی‌های استخدامی دو استودیو‌ی سازنده‌‌ی بازی به چشم می‌خورد، این است که آن‌ها به دنبال کسانی هستند که سابقه‌ی همکاری در ساختن یک بازی آنلاین را دارند، پس می‌توان نتیجه گرفت که بازی اونجرز دارای ویژگی‌های آنلاین و بخش چند‌ نفره است.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا استودیوی کریستال داینامیکس که سابقه ساختن سری بازی‌های Tomb Raider را دارد به همراه استودیوی آیداس مونترال که با توسعه سری بازی‌های Deus Ex خود را بر سر زبان‌ها انداخته است، می‌توانند انتظارات طرفداران مارول را که کم هم نیستند، برآورده کنند؟

اگر دوست دارید می‌توانید انتظارات خود را از این بازی در این مطلب بیان کنید.

