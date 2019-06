جادوگری در دنیای فانتزی | نقد و بررسی بازی Spellforce 3: Soul Harvest

سری Spellforce به طور کلی از آن دست بازی‌های استراتژیک معروف نیست. هر گیمری، حتی آن دسته از بازیکنانی که فقط کنسول باز هستند و حتی پی‌ سی گیمرهایی که میانه‌ای با بازی‌های استراتژیک ندارند، احتمالا اسم چند سری معروف را بلد هستند. مثل چه؟ مثل Stronghold یا Total War! به سمت شبیه‌سازهای شهرسازی که […]

سری Spellforce به طور کلی از آن دست بازی‌های استراتژیک معروف نیست. هر گیمری، حتی آن دسته از بازیکنانی که فقط کنسول باز هستند و حتی پی‌ سی گیمرهایی که میانه‌ای با بازی‌های استراتژیک ندارند، احتمالا اسم چند سری معروف را بلد هستند. مثل چه؟ مثل Stronghold یا Total War! به سمت شبیه‌سازهای شهرسازی که برویم بیشتر اسامی‌ای مثل Tropico و Anno می‌خوریم. این اواخر هم که استودیو لهستانی ۱۱ bit studios با انتشار بازی‎های جذابی مثل This War of Mine و Frostpunk توانسته سنگ‌تمام بگذارد. همین Frostpunk نیز از بازی‌های موفق استراتژیک سال گذشته محسوب می‌شود که در همین وبسایت، هم خود بازی و هم بسته الحاقی‌اش مورد بررسی و ستایش قرار گرفت. بنابراین سبکی که در موردش صحبت می‌کنیم، یک سبک و ژانر شناخته شده و قدیمی در صنعت و دنیای بازی‌های ویدئویی به شمار می‌رود و به موازات آن، بازی‌های مهم و سرشناس این ژانر را هم هر بازیکنی تا حدی می‌شناسد. نکته این‌جاست که خیلی از بازی‌سازان مستقل به سراغ ساخت بازی‌های استراتژیک می‌روند. کنار آمدن با یک بازی استراتژیکی که مشکلات فنی دارد و به لحاظ کیفی قابل مقایسه با غول‌های نسل هشتم نیست، به مراتب آسان‌تر از کنار آمدن با چنین عنوانی در ژانر مثلا سوم شخص شوتر است! مگر این‌که شوتری که تحویل جامعه بازی‌باز می‌دهید واقعا حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد و البته پشت سر خود، بازاریابی و تبلیغات درست و حسابی را هم داشته باشد. در نوامبر سال ۲۰۰۳ برای اولین بار عنوان Spellforce: The Order of Dawn به بازار عرضه شد. Spellforce: The Order of Dawn به دنبال آن، بسته‌های الحاقی‌اش با نام‌های Breath of Winter و Shadow of the Phoenix تواسنتند برناده جوایز مختلقی هم شوند. همچنین نسخه اوریجینال این بازی از فروش قابل قبولی برخوردار بود و حداقل در مارکت آلمان، به فروشی راضی کننده دست پیدا کرد. استودیویی که توسعه این بازی را بر عهده داشت، استودیو Phenomic که بعدا توسط الکترونیک آرتز خریداری شد. جالب است بدانید که Phenomic ( که بعدا EA Phenomic نام گرفت ) در سال ۲۰۱۳ برای همیشه بسته شد. این استودیو آلمانی به طور کلی در ساخت بازی‌های استراتژیک مهارت داشت و در مجموع، بازی چندان معروف و بزرگی را در کارنامه خود نمی‌بیند. به غیر از نسخه بعدی Spellforce که بعدا در موردش صحبت می‌کنیم، Lord of Ultima و Battleforge بازی‌های دیگر این استودیو بودند که هرگز به موفقیتی دست پیدا نکردند. آیا شما اصلا اسم این دو بازی را شنیده‌اید؟! بعید می‌دانم!

دومین نسخه مجموعه‌ ای که در موردش صحبت می‌کنیم، Spellforce 2: Shadow Wars نام گرفت. این نسخه هم به دنبال خود چند بسته الحاقی داشت. به طور کلی هر دو نسخه Spellforce، ارائه دهنده دی ال سی‎های قابل قبولی بوده‌اند. در حالی که این روزها بسته‌های الحاقی و DLC‌ها صرفا راهی برای خالی کردن جیب گیمر به شمار می‌روند و در عمل، چیز خاصی به بازی اضافه نمی‌کنند، دو نسخه قبلی Spellforce در این زمینه کاملا قابل دفاع کار کرده بود. در سال ۲۰۱۷ نسخه‌ای تحت عنوان Spellforce Universe Edition منتشر شد. این نسخه، مشمول دو نسخه اصلی Spellforce و تمام بسته‌های الحاقی این دو نسخه می‌شد. Spellforce Universe این روزها از محبوبیت بالایی برخوردار است و علاقه‌مندان به ژانر Real Time Strategy، خیلی خوب این بازی را می‌شناسند. با این حال، تعداد بازی‌های استراتژیک اصلا کم نیست و هر سال هم بازی‌‎های خوش ساختی به لیست این بازی‌ها اضافه می‌شوند. نکته مهم این است که برخی از بازی‌ها قادرند تا ژانر خود را به جلو حرکت داده و یک سری استاندارد جدید تعریف کنند مثل Age of Empires II یا Total War: Rome. نکته این جاست که بازی‌هایی که امروزه منتشر می‌شوند، هیچ کدام نتوانسته‌اند تبدیل به بازی انقلابی شوند. با این حال استراتژیک‌های اخیر در سبک و سیاق متفاوت، خوشبختانه بازی‌های خوبی بوده‌اند و لااقل، کاربران را راضی نگه داشته‌اند. Spellforce 3 در سال ۲۰۱۷ منتشر شد و این بار وظیفه انتشار بازی بر عهده THQ بود. به لحاظ داستانی، اتفاقات Spellforce 3 در واقع قبل از اتفاقات Spellforce: The Order of Dawn رخ می‌دهند. در مورد جزئیات داستانی بازی بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد. در مورد Spellforce 3 باید گفت که روند توسعه این بازی حدودا ۴ سال به طول انجامیده و ظاهرا این روند درست بعد از انتشار آخرین بسته الحاقی نسخه دوم بازی با نام Demons of the Past شروع شده است. نسخه سوم این بازی هم مثل نسخه‌های پیشین، شامل بسته‌ای الحاقی پس از انتشار می‌شود که اتفاقا امروز قصد داریم راجع به Soul Harvest هم صبحت کنیم. Spellforce 3: Soul Harvest که به تازگی منتشر شده، یک بسته الحاقی قابل قبول برای نسخه اصلی به شمار می‌رود. یک دی ال سی که بر خلاف خیلی از دی ال سی‌های روز، فقط هدفش خالی کردن جیب کاربر نیست و واقعا ارزشش را دارد. خوشبختانه نقد و بررسی نسخه بتای Spellforce 3 قبلا در گیمفا نوشته شده است و شما می‌توانید از این لینک، این مطلب را مطالعه کنید. با این وجود، در طول این نقد و بررسی سعی خواهیم کرد تا در مورد نسخه اصلی بازی هم توضیحاتی را خدمت شما ارائه دهیم با این حال، فراموش نکنید که موضوع اصلی این مطلب، نقد و بررسی Spellforce 3: Soul Harvest است و نه نسخه اصلی Spellforce 3! در طول این نقد و بررسی تمرکز ما روی بسته الحاقی جدید بازی Spellforce 3 خواهد بود و در همین حین، سعی می‌کنیم که نگاهی گذرا و البته مفید داشته باشیم به نسخه اصلی بازی. پس تا پایان با ما و این نقد و بررسی همراه باشید.

همان‌طور که بالاتر نیز اشاره کردیم، Spellforce 3 به طور کلی، پیش درآمدی بر نسخه اول این مجموعه است که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. کار شما در Spellforce 3: Soul Harvest با یک شخصی سازی شروع می‌شود. اتفاقات عنوان Spellforce 3: Soul Harvest سه سال بعد از Purity Wars رخ می‌دهند و شما که خودتان را شخصی‌سازی خواهید کرد در نقش یک فرمانده رانده شده بازی خواهید کرد. شخصیت اصلی بازی که در تبعید به سر می‌برد، از طرف ملکه یک بار دیگر به سرزمین مادری خود فراخوانده می‌شود. شما که در واقع یک انسان هستید، در راه بازگشت به سوی ملکه و سرزمینش، توسط دوارف‌ها مورد حمله قرار می‌گیرید. ترجیح می‌دهم که از این جا به بعد این بازی را خودتان تجربه کنید و داستان را ادامه دهید. در این حد بدانید که داستان بازی حالتی ماجراجویانه دارد و شما را به سمت پیدا کردن حقیقت سوق می‌دهد. در واقع به لطف یک‌سری موارد که در ادامه در موردشان صحبت خواهد شد، شما به دانستن نتیجه نهایی علاقه‌مند خواهید شد. حتی با فرض بر این که اصلا تا حالا وارد دنیای Spellforce نشده‌اید و نمی‌دانید که اوضاع از چه قرار است، باز هم به احتمال زیاد از روند داستان بازی لذت خواهید برد. نسخه‌های قبلی این بازی هم در روند روایت داستان موفق عمل کرده‌اند. در نقد و بررسی نسخه بتای بازی هم که در گیمفا نگاشته شده داستان بازی، یکی از ارکان موفقیت آن بوده است. اما چیزی که باید بدانید، این است که شخصیت اصلی بازی دقیقا همان چیزی خواهد بود که شما می‌خواهید. در واقع روند شخصی‌سازی شخصیت اصلی بازی کار پیچیده و زمان‌بری نخواهد بود. فارغ از قیافه و جنسیت وی، شما می‌توانید موارد دیگری نظیر حجم جثه، مدل مو، رنگ مو، ریش و غیره را به همین ترتیب شخصی‌سازی کنید. با توجه به زاویه دوربین بازی، نمی‌توان گفت شخصیت شما در طول بازی خیلی معلوم نخواهد بود! بنابراین بهتر است که سرسری از این بخش گذر نکنید. البته قسمت شخصی‌سازی معمولا برای بازیکنان بخش جذابی است. علاوه بر وضعیت ظاهری، شما در بخش Class می‌توانید دو مهارت را انتخاب کنید. این مهارت‌ها، اگرچه از صفر شروع می‌شوند، اما بعدا و با پیشرفت در بازی، بهبود خواهند یافت. مهارت‌ها و Ability‌های شما در بازی، تاثیر مستقیم روی گیم‌پلی و شانس موفقیت شما خواهند داشت. پس اگرچه هر مهارت، نقاط قوت خاص خود را دارد، اما بهتر است که سر این موضوع، دقت زیادی به خرج دهید.

در استیم پر است از بازی‌های شبیه به Spellforce 3: Soul Harvest! با همان اتسمفر و همان پایه و اساس و صرفا تفاوت‌هایی اندک در برخی مکانیزم‌ها. علاوه بر این، شاید برخی از این بازی‌ها بتوانند در خود یک سری نوآوری‌هایی هم داشته باشند. بازی Spellforce 3: Soul Harvest هم یک بازی معمولی دیگر است. البته این جا منظور از معمولی، یک بازی متوسط نیست! بلکه یک بازی نرمال است. بازی نرمالی که می‌خواهد از همان چیزی که قبلا استفاده شده، یک بار دیگر استفاده کند و بازی‌باز را برای مدتی به خود جلب کند. نسخه اصلی بازی بتواند با بازخوردهای مثبتی رو به رو شده و وضعیت‌ بسته‌های الحاقی مثل Soul Harvest هم به همین شکل دنبال شود. در واقع می‌خواهم بگویم که بازی Spellforce قرار نیست انقلابی باشد. این بازی نمی‌خواهد یک حرکت رو به جلو برای سبک خود باشد. قرار نیست استانداردها را جا به جا کند و یا یک مکانیزم جدید را معرفی کند. فقط و فقط قرار است که یک بازی خوب باشد تا بازیکن از تجربه آن لذت ببرد. خب حقیقتا در این امر تا حدی هم موفق ظاهر شده است. همان‌طور که کمی پیش هم اشاره کردیم، شما خودتان دو قابلیت را برای خود انتخاب خواهید کرد. می‌توان این‌گونه بیان کرد که Spellforce 3: Soul Harvest به شما این امکان را می‌دهد تا با سبک و سیاق یا به اصطلاح Play Style خود پیش بروید. آن دسته از گیمرهایی که Spellforce 3 را تجربه کرده اند، قطعا در جریان هستند که در طول بازی شما به محیط‌ها و لوکیشن‌های مختلف سفر می‌کردید و ماموریت‌هایی را به پایان می‌رساندید. در Soul Harvest هم شما با نقشه‌ای وسیع طرف هستید که در خود محیط‌های مختلفی از جمله جنگل، بیابان و کوهستان می‌بیند. بازی به مرور، دشمنانی را به شما معرفی می‌کند. بعضی از این دسته از دشمنان را قبلا در نسخه اصلی هم ندیده‌اید. به طور کلی، مبارزات بازی بدین شکل هستند که شما کنترل گروهی از شخصیت‌ها یا هیروها را در دست خواهید گرفت و با دشمنان خود به مبارزه خواهید پرداخت. در پایین صفحه، اطلاعاتی در مورد هر کدام از هیروها در اختیار شما قرار می‌گیرد. مثلا این که قدرت ضربه هیروی مورد نظر شما چه مقدار است و یا در مقابل چه نوع حملاتی مقاوم‌تر است. هیروهای بازی هر کدام دو تخصص دارند و این تخصص‌ها می‌توانند در شرایط مختلف، مکمل یک دیگر باشند. اگر خاطرتان باشد، اشاره کرده بودیم که شما بعدا می‌توانید مهارت شخصیت اصلی خود را آپگرید کنید. روند ارتقا مهارت هم اصلا کار پیچیده‌ای نیست و دقیقا به همان شکلی اتفاق می‌افتد که در بازی‌های دیگر دیده‌ایم. بعد از این که دشمنان مختلف را کشتید و به امتیاز تجربه ( XP ) کافی دست پیدا کرده‌اید، به بخش Class مراجعه کرده و امتیازهای خود را خرج می‌کنید. این مهارت‌ها در درجات بعدی خیلی بهتر خودشان را نجات خواهند داد. در واقع می‌توانید به نوعی، دو درخت مهارت را با هم ترکیب کرده و یک استایل جدید بسازید. موس خود را روی هر مهارتی که ببرید، توضیحات لازم در مورد مهارت مورد نظر برای شما نوشته می‌شود. حتی اگر وضعیت دانش زبان انگلیسیتان خیلی جالب نیست – که در Spellforce 3: Soul Harvest باید باشد – هم نگران نباشید. به صورت تصویری نیز عملکرد هر مهارت به نمایش در می‌آید.

بازی Spellforce 3: Soul Harvest دنیایی پر از رمز و راز دارد. شما در طول بازی می‌توانید به نقاط مختلفی فست تراول کرده و ماموریت‌های جانبی را به اتمام برسانید. امکان معامله نیز در بازی Spellforce 3: Soul Harvest وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در سفر خود در سرزمین دوارف‌ها، می‌توانید از آهنگر آن محدوده، سلاح جدید خریداری کنید. مثل هر بازی نقش آفرینی که تاکنون تجربه کرده‌اید، Equip کردن سلاح‌ها، محدودیت‌های خاص خودش را دارد. نکته مهم این است که شما عموما باید کنترل چهار هیرو را در اختیار داشته باشید. با وجود رابط کاربری مناسب بازی، باز هم کنترل کردن چهار قهرمان در یک زمان، به نظر کار دشواری خواهد بود. خصوصا این مشکل برای افرادی که قبلا تجربه چنین بازی‌هایی را نداشته‌اند، خیلی محسوس‌تر خواهد بود. خوشبختانه یکی از نقاط قوت بازی Spellforce 3: Soul Harvest گرافیک آن است. با این که از بازی‌های این چنینی، انتظار زیادی نمی‌رود، ولی در طراحی جلوه‌های بصری، Spellforce 3: Soul Harvest توانسته عملکرد خیلی خوبی را از خود بر جای بگذارد. از طراحی شخصیت‌ها گرفته تا تکسچرها. برای درک بهتر این موضوع توصیه می‌شود که روی اجزای محیط زوم کنید تا خودتان متوجه این قضیه شوید. البته باگ‌هایی در بازی مشاهده می‌شوند که احتمالا با انتشار پچ‌‎های آینده حل خواهند شد. از آن‌جایی که باگ‌های بازی خیلی ریز هستند و روی تجربه شما هم تاثیر خاصی نخواهند گذاشت، می‌توانید به راحتی از آن‌ها بگذرید.

شک نکنید که Spellforce 3: Soul Harvest می‌تواند یک انتخاب فوق‌العاده برای شما باشد. نسبت به نسخه اصلی، تقریبا ۱۰ ویژگی جدید به این بازی اضافه شده است. همین یک جمله، اهمیت بالای این بسته الحاقی را می‌رساند. یک بسته الحاقی که می‌تواند حکم یک بازی جدید را داشته باشد و با بیش از ۲۰ ساعت بخش داستانی، شما را برای مدت زمانی مناسب، سرگرم نگه دارد.

منبع متن: gamefa