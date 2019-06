با توجه به اطلاعیه‌هایی که سونی به تعدادی از مشترکین خود ارسال کرده است، به نظر می‌رسد که از اول ماه آگوست هزینه اشتراک پلی‌استیشن پلاس در مناطق آسیا و اروپا افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت بسته به نوع و محل اشتراک متفاوت خواهد بود.

در فرانسه، آلمان و نروژ تنها هزینه اشتراک ماهانه افزوده خواهد شد. در سوئد و سوئیس همه‌ی انواع اشتراک‌ها (ماهانه، سه ماهه و سالانه) افزایش قیمت پیدا خواهند کرد. قیمت‌ها در چین، ژاپن، کره، مالزی، تایوان، سنگاپور، اندونزی، هنگ‌کنگ و تایلند هم افزایش خواهد یافت. هنوز مشخص نیست که در ادامه دیگر مناطق و کشورها هم مشمول این افزایش قیمت خواهند شد یا نه.

این افزایش قیمت در برخی کشورهای اروپایی و تعدادی کشور آسیایی صورت خواهد گرفت.

آخرین بار دو سال پیش بود که هزینه اشتراک در سراسر اروپا و انگلستان افزایش یافت. این افزایش برابر با ۱۰ دلار (یا معادل آن) برای هزینه اشتراک سالانه، ۵ دلار برای سه ماهه و ۱ دلار برای اشتراک ماهانه بود.

در حال حاضر و با توجه به عدم ارائه بازی‌های پلی‌استیشن ویتا و پلی‌استیشن ۳، ماهانه تنها دو بازی رایگان در اختیار مشترکین پلی‌استیشن پلاس قرار می‌گیرد. در این شرایط گران کردن هزینه اشتراک می‌تواند انتقادات زیادی را به همراه داشته باشد.

فراموش نکنیم مخالفت با صرف وجود هزینه اشتراک برای دسترسی به خدمات آنلاین در کنسول‌ها – خدماتی که برای دارندگان کامپیوترهای شخصی رایگان است – بطور اعم، و انتقاد از کیفیت خدمات آنلاین سونی در قیاس با سایر رقبا – مشخصا مایکروسافت و سرویس ایکس‌باکس لایو گلد – بطور اخص، همواره یکی از بحث‌های داغ دارندگان کنسول پلی‌استیشن بوده است.

با این حساب و با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از افزایش قابل توجه قیمت‌ها توسط سونی نمی‌گذرد، این بالا بردن هزینه می‌تواند به موجی از مخالفت‌ها با سیاست‌های سونی و زیرمجموعه پلی‌استیشن منجر شود. با توجه به نزدیکی نسل آینده، جو تبلیغاتیِ منفی آخرین چیزی است که سونی بدان نیاز دارد.

منبع: VG247

The post قیمت اشتراک پلی‌استیشن پلاس باز هم بالا می‌رود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala