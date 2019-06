ایلان ماسک Cuphead را به تسلا آورد

چنان که به نظر می‌رسد ایلان ماسک – پایه‌گذار شرکت اتومبیل‌سازی تسلا – بازی Cuphead را به اتومبیل‌های این شرکت آورده است. طبق صحبت‌های او طی پادکستی که با رایان مک‌کافری از خبرگزاری IGN داشته است، موتور بازی‌سازی یونیتی – که بازی Cuphead با آن ساخته شده است – روی پلتفرم خودروهای تسلا قابل اجراست.

بازی Cuphead تابستان امسال روی خودروهای تسلا در دسترس خواهد بود.

ماسک در پاسخ به پرسشی در باب دلایل انجام این کار، و اینکه آیا آوردن بازی به صفحه داشبورد راننده اصلا فکر خوبی است یا نه، خاطر نشان کرده است که پارسال تعدادی از بازی‌های کنسول قدیمی آتاری به عنوان «ایستر اگ» (Easter Egg) در آپدیت نرم‌افزاریِ اتومبیل‌های تسلا گنجانده شده بود، و اینکه این بازی‌ها تنها زمانی اجرا می‌شوند که اتومبیل در حالت پارک قرار داشته باشد.

مک‌کافری برای تایید این خبر با استودیو MDHR – سازنده بازی Cuphead – تماس گرفته، و آنها تایید کرده‌اند که شرکت تسلا با آنها وارد مذاکره شده است. بازی Cuphead – که همین تابستان به اتومبیل‌های تسلا خواهد آمد – روی سیستم عامل تسلا به یک کنترلر مستقل نیاز داشته و به دلیل کمبود فضای ذخیره‌سازی تنها بخش اول آن (Inkwell Isle) قابل بازی است.

البته مشکل فضای ذخیره سازی ممکن است صاحبان اتومبیل‌های تسلا را مجبور به پاک کردن بازی‌های قبلی جهت دانلود بازی جدید نماید. فعلا صاحبان مدل‌های مختلف تسلا باید تلاش خود را معطوف به پیدا کردن بازی‌های آتاریِ پنهان شده نمایند؛ در صورتی که در این امر موفق شوند می‌توانند از صفحه لمسی و فرمان اتومبیل برای کنترل این بازی‌ها استفاده کنند. طبق اشاره ایلان ماسک احتمالا یک بازیِ ریسینگ یا همان مسابقه‌ای هم به این مجموعه اضافه خواهد شد.

در نهایت، گرچه نمی‌توان مطمئن بود که این نوع جدیدی از خدمات‌رسانی برای رفاه حال مشتریان است، یا یکی دیگر از ایده‌های تبلیغاتیِ عجیب و غریب ایلان ماسک، قطعا به خیل عظیم ماشین‌های رختشوییِ پخش کننده‌های موسیقی و یخچال‌های تلویزیون‌دار، ماشین‌های برقی‌ای هم اضافه شده که می‌توان با آنها سکوبازی کرد.

منبع: Polygon

