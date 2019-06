«تاد هاوارد»، کارگردان بازی‌های استودیوی بتسدا، معتقد است عرضه‌ی ضعیف بازی «فال‌آوت ۷۶» نه تنها به اعتبار سری بازی‌های فال اوت بلکه به اعتبار شرکت بتسدا آسیب زده است. او گفته است که انتقاد شدید منتقدان به بازی فال اوت ۷۶ و همچنین مشکلات فنی آن در روز عرضه باعث شده است به شرکت بتسدا و سری‌ بازی‌های فال اوت آسیب وارد شود.

به گفته‌ی تاد هاوارد، اعضای سازنده‌ی این بازی انتظار یک دوره‌ی عرضه‌ی بسیار سخت را داشتند، به این دلیل که کار کردن روی یک بازی تمام آنلاین، آن هم از سری بازی‌های فال‌آوت تجربه‌ی بسیار سخت و جدیدی برای آن‌ها به شمار می‌رفت.

تاد هاوارد در این باره گفته است: «ما می‌دانستیم که قرار است در این مسیر با دست‌انداز‌های زیادی رو‌به‌رو شویم. ساختن سیستم‌های جدید و اینجور مسائل، مسیر سختی را در برابر سازندگان قرار داد. ما در حال امتحان چیز‌های جدیدی بودیم و طبیعی است که هر وقت گروهی مسیر تازه‌ای را در نظر می‌گیرد با مشکلات خاصی رو‌به‌رو می‌شود. شاید خیلی از مردم به ما بگویند این چیزی نیست که ما از شما می‌خواهیم، اما ما در بتسدا همیشه به دنبال چیز‌های جدید می‌رویم چون این طبیعت تیم ما است.»

در ادامه‌ی مصاحبه‌ی خود، تاد هاوارد می‌گوید: «رساندن این بازی به وضعیتی که در حال حاضر قرار دارد، برای ما خیلی خیلی سخت بود. ما می‌دانستیم که طرفداران از ما انتظار چنین بازی‌هایی را ندارند، پس خودمان را آماده‌ی انتقاد‌ و سرزنش عده‌ای کرده بودیم، ولی به علت عملکرد بازی ما خیلی مورد سرزنش قرار گرفتیم.»

میانگین نمرات بازی فال‌آوت ۷۶ بسیار ضعیف است، به طوری که بالاترین آن در متاکریتیک عدد ۵۳ روی کنسول پلی‌استیشن ۴ است.

تاد هاوارد درباره این موضوع می‌گوید: «ما در ابتدا حدس می‌زدیم که قرار نیست این بازی از نظر نمرات در سطح بسیار عالی قرار بگیرد، ولی با این حال انتظار چنین نمرات ضعیفی را نیز نداشتیم.»

تاد هاوارد معتقد است با وجود مشکلات فنی و نمرات ضعیف فال اوت ۷۶، بتسدا درباره این موضوع زیاد پشیمان نیست، چون برنامه‌ی بتسدا ساختن بازی‌های آنلاین در این سبک است. هاوارد انتظار دارد که وضع فال اوت ۷۶ روز به روز بهتر شود و او این بازی را با Elder Scrolls Online مقایسه می‌کند و اعتقاد دارد اتفاقی که برای الدر اسکرول آنلاین افتاد، یعنی استقبال کم در روز عرضه ولی به مرور زمان تبدیل شدن به یک بازی محبوب با ۸.۵ میلیون کاربر، می‌تواند برای فال‌آوت ۷۶ نیز تکرار شود.

در همین رابطه هم‌چنین او گفته که قرار است در مراسم E3 2019 از محتوا‌ی بسیار خوب و جذابی برای این بازی رونمایی شود.

طبق گفته‌ی هاوارد، آن‌ها درس بزرگی درس بزرگی طی این قضایا گرفتند: اینکه باید بازی را در مراحل تست بسیار طولانی‌تری قرار دهند تا مشکلات بازی هر‌چه بیشتر رفع شوند. همچنین عرضه کردن نسخه‌ی بتا یا آزمایشی برای بازی‌های جدید آن هم در مدت زیادی قبل از انتشار نسخه‌ی اصلی می‌تواند بسیار به تیم سازنده کمک کند. تاد هاوارد می‌گوید: «اگر من می‌توانستم قبل از عرضه‌ی این بازی تنها یک چیز را تغییر دهم، آن چیز این بود که بازی را در فاز بتا و به صورت رایگان برای همه در مدت طولانی‌تری قرار دهیم.»

در‌ آخر نیز هاوارد این نکته را بیان می‌کند که بازی فال‌آوت ۷۶ توسط تیم اصلی بتسدا که در مریلند قرار دارد ساخته نشده است و این شعبه‌ی تگزاس بتسدا بوده است که وظیفه‌ی ساخت این عنوان را برعهده داشته و تیم‌های دیگر که در دالاس، مونترال و مریلند واقع هستند تنها به آن‌ها کمک کرده‌اند.

شرکت بتسدا اعتبار و پیشینه‌ی بسیار درخشانی دارد و طرفداران بازی‌های آن‌ها امیدوارند در آینده اشتباهاتی که در بازی فال‌آوت ۷۶ رخ داد دیگر تکرار نشوند.

نظر شما درباره دلایل تاد هاوارد چیست؟ آیا قانع‌کننده هستند؟

