جدول فروش هفتگی بریتانیا | پادشاهی واقعیت مجازی به لطف حقیقت خونین

در هفته‌ی گذشته، بازی Blood & Truth که به عنوان انحصاری واقعیت مجازی کنسول نسل هشتمی سونی یاد می‌شود، پادشاه بریتانیا در فروش محسوب می‌شود.

برای یک بازی واقعیت مجازی واقعا موفقیت بزرگی است که بتواند پروفروش‌ترین بازی هفته در بریتانیا شود. بازی Blood & Truth با اختلاف تنها ۴۰۰ نسخه توانست غول بزرگی همچون FIFA 19 را کنار بزند و رتبه‌ی اول را کسب کند. شاید جالب باشد که بدانید Blood & Truth اولین عنوان واقعیت مجازی در طول تاریخ صنعت بازی‌های ویدئویی است که توانسته رتبه‌ی اول را در فروش هفتگی بریتانیا کسب کند؛ و این امر در حالی رخ می‌دهد که Blood & Truth دومین تجربه‌ی استودیوی سازنده محسو‌ب می‌شود و می‌توان به آینده‌ی این استودیو امیدوار بود. همچنین Blood & Truth با اختلاف به پرفروش‌ترین بازی واقعیت مجازی در بریتانیا تبدیل شده است. باید اقرار کرد که در این هفته رقابت بسیار تنگاتنگ بود، چرا که بین رتبه‌ی اول و چهلم، تنها ۶۰۰۰ نسخه اختلاف وجود داشت.

بازی FIFA 19 بدلیل هفته‌ی نهایی لیگ قهرمانان، با افزایش فروش مواجه شد و همین مورد توانست رتبه‌ی دوم را به خوبی برای این بازی تحکیم کند. بازی Team Sonic Racing که هفته‌ی گذشته رتبه‌ی اول را در اختیار داشت، با افت فروشی ۴۶ درصدی اکنون به جایگاه سوم منتقل شده است.

بازی Red Dead Redemption II همچنان همانند هفته‌ی گذشته رتبه‌ی پنجم را حفظ کرده و به آن تکیه زده است. بازی Cricket 19: Official Game of The Ashes اولین هفته‌ی فروش خود را تجربه کرد و به خوبی توانست رتبه‌ی ششم را بدست آورد. قابل دکر است که ۶۰ درصد از فروش آن برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ و ۳۲ درصد آن مربوط به کنسول اکس‌باکس وان است.

بازی Grand Theft Auto V با افزایش فروش روبرو بود و همین امر، آن را یک پله به بالا هدایت کرد. این بازی هم‌اکنون در رتبه‌ی هشتم قرار دارد و با اقتدار تمام برای بازی‌های جدید خط و نشان می‌کشد.

بازی Mortal Kombat 11 ولی هفته‌ای خوب را پشت سر نگذاشت و افت فروش قابل توجهی را تجربه کرد. این بازی در هفته‌ی گذشته رتبه‌ی هفتم را در اختیار داشت ولی در این هفته به واسطه‌ی افت فروش، تنها موفق به کسب مقام دهم شد و حرکت برروی لبه‌ی لیست ۱۰ برتر را در پیش گرفت.

بازی Little Friends: Dogs & Cats نیز در این هفته برای کنسول نینتندو سوئیچ عرضه شد و توانست رتبه‌ی ۲۴ را کسب کند. البته انتظار زیادی نیز این بازی نداشتیم و شاید بتوان بیان کرد که عملکردی مورد قبول را در هفته‌ی ابتدایی فروشش از خود نشان داده است.

بازی‌های انحصاری

بازی Days Gone که در هفته‌ی گذشته رتبه‌ی دوم را در دست داشت، این هفته رقابت را به FIFA 19 واگذار کرده و به جایگاه چهارم کوچ کرده است. با این حساب، پس از مدت‌ها سونی دارای دو نماینده‌ی قدرتمند در لیست ۱۰ برتر است. نینتندو ولی یکی از نمایندگان خود را از دست داده و در این هفته تنها شاهد بازی Mario Kart 9 Deluxe در رتبه‌ی هفتم هستیم که نسبت به هفته‌ی گذشته یک پله پیشرفت داشته است. نماینده‌ی مایکروسافت یعنی Forza Horizon 4 نیز با یک پله پیشرفت، این هفته در رتبه‌ی نهم قرار دارد.

این هقته منتظر چه عناوینی باشیم؟

شاید بتوان این هفته را هفته‌ی رقابت عناوینی کوچک ولی قدرتمند دانست. بازی Warhammer: Chaosbane فردا عرضه می‌شود و توانسته است تا امتیاز متای ۶۵ را از منتقدین دریافت کند. بازی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II نیز همزمان با آن عرضه می‌شود و شاهد رقابتی سرسختانه در میان این دو بازی هستیم. در نهایت، جدیدترین بسته‌ی الحاقی سری Elder Scrolls Online یعنی The Elder Scrolls Online: Elsweyr عرضه خواهد شد که این مورد نیز تا حدودی می‌تواند بحث برانگیز باشد، ولی نمی‌توان آن را مدعی رتبه‌های ابتدایی دانست.

نام بازی پلتفرم مقصد تاریخ انتشار Warhammer: Chaosbane پلی‌اسیتشن ۴، اکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی سه‌شنبه، ۱۴ خرداد مصادف با ۴ جون سال ۲۰۱۹ The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی سه‌شنبه، ۱۴ خرداد مصادف با ۴ جون سال ۲۰۱۹ The Elder Scrolls Online: Elsweyr پلی‌اسیتشن ۴، اکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی سه‌شنبه، ۱۴ خرداد مصادف با ۴ جون سال ۲۰۱۹

ده بازی پرفروش این هفته در بریتانیا

نام بازی رتبه‌ی این هفته رتبه‌ی هفته‌ی گذشته Blood & Truth ۱ – FIFA 19 ۲ ۳ Team Sonic Racing ۳ ۱ Days Gone ۴ ۲ Red Dead Redemption II ۵ ۵ Cricket 19: Official Game of The Ashes ۶ – Mario Kart 9 Deluxe ۷ ۸ Grand Theft Auto V ۸ ۹ Forza Horizon 4 ۹ ۱۰ Mortal Kombat 11 ۱۰ ۷

فهرست ۴۰ بازی پرفروش این هفته‌ی بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته‌ی پلی‌اسیتشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته‌ی اکس باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته‌ی نینتندو سوییچ در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته‌ی پلتفرم رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

منبع متن: gamefa