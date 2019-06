چالش های یک سامورایی | بررسی نسخه آلفای بازی Nioh 2

از روز های آغازین نسل هشتم، تا به امروز که در سال آخر این نسل به سر می بریم، شاهد عناوین جذاب و با کیفیت متعددی بوده ایم. از نسخه های جدید فرانچایز های بزرگ مانند Red Dead Redemption و God of War گرفته، تا IP های جدیدی مانند Bloodborne و Horizon Zero Dawn. اما […]

از روز های آغازین نسل هشتم، تا به امروز که در سال آخر این نسل به سر می بریم، شاهد عناوین جذاب و با کیفیت متعددی بوده ایم. از نسخه های جدید فرانچایز های بزرگ مانند Red Dead Redemption و God of War گرفته، تا IP های جدیدی مانند Bloodborne و Horizon Zero Dawn. اما به شخصه خود من با سه عنوان در این نسل ارتباط بیشتری برقرار کرده و بیشتر از بقیه عناوین از آنها لذت بردم. یکی Red Dead Redemption 2 که یک عنوان جهان آزاد بی نظیر با روایتی فوق العاده جذاب و احساسی بود، بازی دوم نسخه جدید God of War بود که بازیبازان را با یک ماجراجویی بی نهایت جذاب و لذت بخش همراه ساخت و آخرین بازی مورد علاقه من در نسل هشتم عنوان Nioh بود. بازی که با الهام از سری سولز و همچنین استفاده از نکات و ویژگی‌های منحصربفرد متعدد، به یک بازی اکشن نقش آفرینی خارق العاده تبدیل گشت. گیم پلی سریع، جذاب، چالش برانگیز و اعتیاد آور، شخصی سازی عمیق و لذت بخش، تنوع بسیار بالای مراحل و طراحی فوق العاده باس های بازی از جمله نکات قوت قابل توجه بازی به شمار می رفتند. مهم ترین نکته در مورد Nioh این بود که اصلا و ابدا زیر نام و سایه عناوین میازاکی قرار نگرفت و به لطف تفاوت های متعدد و قابل توجه و سبک و سیاق متفاوت بازی، کاملا هویت مستقل خود را به اثبات رساند. جالب است بدانید نمره ای که Nioh از وبسایت بسیار معتبر IGN دریافت کرد(۹٫۶)، از نمره دریافتی بازی های Bloodborne و Dark Souls 3 و Sekiro از این وبسایت بالاتر بود. البته دلیل اشاره به این نکته ثابت کردن برتری این بازی نسبت به عناوین نام برده نیست و فقط قصد ارائه مثالی در زمینه موفقیت های پرشمار بازی را داشتم. از لحاظ فروش نیز عنوان Nioh تا اوایل سال ۲۰۱۹، موفق به فروش بیش از ۲٫۵ میلیون نسخه در سرتاسر جهان شد که با توجه به سختی بسیار بالای بازی و سبک خاص پسند آن، آماری بسیار موفقیت آمیز برای سازنده و ناشر بازی محسوب می شود. در کل این بازی، چه در زمینه تجاری و چه در زمینه امتیازات یک موفقیت بسیار بزرگ بود. در این شرایط و با توجه به عرضه بازی در سال ۲۰۱۷، حتی خوشبین ترین طرفداران Nioh نیز تصور نمی کردند تنها یکسال بعد از عرضه نسخه اول، به صورت رسمی شاهد معرفی نسخه دوم این سری باشند. با این حال این اتفاق در E3 سال گذشته روی داد و در عین ناباوری شاهد معرفی سریع و اجمالی نسخه دوم این IP موفق بودیم. از آن زمان تا چندی پیش Nioh 2 در سکوت کامل خبری فرو رفت و شاهد هیچ گونه اطلاعات و جزئیاتی از نسخه دوم بازی نبودیم. تا این که چندی پیش سازندگان، نسخه آلفا بازی را به صورت بسیار محدود در اختیار برخی کاربران PS4 قرار دادند تا بتوانند از بازخورد ها، پیشنهادات و انتقادات مخاطبان جهت رفع مشکلات بازی استفاده کنند. در این مقاله و در ادامه، به بررسی این آلفا محدود بازی Nioh 2 می پردازیم که دو روز پیش رسما پایان یافت…با من و گیمفا همراه باشید…

یکی از مواردی که Nioh را نسبت به اکثر عناوین اکشن نقش آفرینی متفاوت ساخت، وجود شخصیت اصلی ثابت بود. برخلاف اکثریت عناوین اکشن نقش آفرینی، بازیبازان توانایی خلق شخصیت دلخواه خود را نداشتند و همگی کنترل شخصیت اصلی بازی، William Adams که بر اساس شخصیتی تاریخی خلق شده بود، را بر عهده می گرفتند. کما این که داستان نسخه اول تا حد بسیار زیادی به شخصیت ویلیام وابسته بود و به نوعی شاهد داستانی “شخصی” بودیم. پس از عرضه نسخه اول، تعداد قابل توجهی از مخاطبان و بازیبازان، به این نکته اذعان داشتند که اگر به جای شخصیتی ثابت، خود می‌توانستند قهرمان خود را خلق کنند، از تجربه بازی لذت بیشتری می بردند. به همین دلیل و به علت درخواست های فراوان مخاطبان و هواداران، در نسخه دوم دیگر شخصیت ثابتی وجود ندارد و خود شما می توانید به صورت کامل و با جزئیات بسیار قابل توجه، شخصیت مورد علاقه خود را خلق کنید.

در همان شروع آلفا بازی، به صفحه ی ساخت شخصیت هدایت می شوید. البته بهتر است بگویم صفحه ی “انتخاب” شخصیت چون در نسخه آلفا، تمامی گزینه های مربوط به شخصی سازی ظاهر و قیافه شخصیت غیرفعال هستند و فقط ۴ شخصیت از پیش ساخته شده مرد و چهار شخصیت از پیش ساخته شده زن وجود دارند که شما می توانید از بین آنها شخصیت مورد نظرتان را انتخاب کنید. با وجود این که تمامی گزینه های مربوط به “صورت”، “چشم ها”، “دهان” و سایر جزئیات مانند صدای شخصیت اصلی غیرفعال بوده و در دسترس نیستند، اما با نگاهی سریع بین گزینه های مختلف، متوجه شدم که بخش شخصی سازی شخصیت در نسخه اصلی و نهایی بسیار کامل و پر و پیمان خواهد بود. چنانچه تقریبا گزینه ای برای هر بخشی از ظاهر شخصیت در منو ها قابل مشاهده بود. هر چند که برای قضاوت در این زمینه باید تا زمان انتشار نسخه اصلی صبر کرد، اما با توجه به گزینه های موجود به نظر می رسد سازندگان در این بخش سنگ تمام گذاشته اند و این نکته با مشاهده شخصیت های Preset و از قبل ساخته شده نیز بیشتر مورد تایید قرار می گیرد.

دیگر نکته ای که اشاره به آن خالی از لطف نیست، این است که بازی از لحاظ زمانی پیش از اتفافات نسخه اول جریان دارد بنابراین این احتمال وجود دارد که در طول بخش داستانی شاهد شخصیت هایی از نسخه اول، با سن و سالی کمتر و احتمالا شرایطی متفاوت تر نیز باشیم. البته از طرف دیگر ممکن است داستان و اتفاقات بازی هیچگونه ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی با وقایع نسخه اول نداشته باشند. همچنین با توجه به اینکه دیگر شاهد شخصیت اصلی ثابتی در بازی نیستیم، به نظر می رسد داستان بازی دیگر با “اسم” یا “شخصیتی” خاص گره نخورده و احتمالا در مورد یک “مفهوم” یا هدف کلی باشد.

پس از انتخاب شخصیت مورد نظر خود، در صورت علاقه به صورت پیش فرض و خودکار به بخش تمرینات یا Tutorial هدایت خواهید شد. زمین Dojo…جایی که قطعا برای آن دسته افرادی که نسخه اول را تجربه کرده اند کاملا آشنا به نظر می رسد. چون که به معنای واقعی کلمه محیط Dojo و محوطه تمرینی پیرامون آن، هیچ تغییری نسبت به نسخه اول نداشته است. پس از شروع بخش آموزشی، به صورت قدم به قدم با کلی ترین تا جزیی ترین بخش ها و قسمت های گیم پلی و مبارزات بازی آشنا خواهید شد. از چگونگی انتخاب کردن سلاح ها و وسایل مختلف گرفته، تا وارد آوردن ضربات سبک و سنگین، Stance های مختلف و کمبو های پیچیده تر. جزئیات بخش Tutorial بازی نیز بسیار به نسخه اول شباهت دارد و از قواعد و اصول مشابه پیروی می کند. در مورد کیفیت و استاندارد بخش تمرینی بازی باید بگویم به این دلیل که من کاملا به فضا و مبارزات بازی در نسخه اول اشراف داشتم و آلفا Nioh 2 نیز شباهت های بسیاری به نسخه اول داشت، آنچنان نیازی به بخش تمرینات نداشتم اما با توجه به آموزش گام به گام و عملی هر بخش از تمرینات، فکر می کنم حتی بازیبازان تازه کار نیز پس از گذراندن بخش Tutorial تا حد بسیار مناسبی با گیم پلی و مبارزات بازی آشنا خواهند شد.

پس از اتمام تمامی بخش های آموزشی، شما می توانید مرحله ی اول بازی را شروع کنید. پس از ظاهر شدن در محیط اولین مرحله به نکات بسیاری پی خواهید برد. اول اینکه به سرعت در می یابید که Nioh 2 از لحاظ طراحی مراحل، محیط ها و مناطق مختلف شباهت های بسیاری به نسخه اول دارد. دوم اینکه باز شاهد مراحل و مناطق تو در تویی هستیم که از طریق برخی میان برها و در های فرعی به هم متصل می شوند. سوم آنکه با دیدن Shrine, به سرعت متوجه خواهید شد که روند کلی پیشروی و ذخیره سازی و ارتقأ شخصیت به مانند نسخه قبل از طریق این عبادت گاه ها انجام می شود. و چهارم پس از اندکی دقت و مشاهده، می توانید ببینید بازی از لحاظ بصری و گرافیکی پیشرفت های مختلف در زمینه های سایه زنی، نورپردازی و کیفیت تکسچرها به خود دیده است…جلوتر در مورد بخش فنی و گرافیکی نسخه آلفا بازی بیشتر و مفصل تر صحبت خواهم کرد اما در حد خلاصه بد نیست بدانید Nioh 2, با استناد به گرافیک هنری نسخه آلفا، نسخه بهبود یافته تر و تر و تمیز تر نسخه اول از لحاظ گرافیکی است.

به مانند نسخه اول بازی، در محیط مرحله ظاهر می شوید و ماجراجویی خود را آغاز می کنید. به مانند روند نسخه اول، در همان اوایل مرحله یک Shrine را مشاهده خواهید کرد. بد نیست برای آن دسته دوستانی که با کاربرد های این عبادت گاه ها آشنایی ندارند توضیحاتی مختصر بدهم. با تعامل با این Shrine, هم پیشرفت شما در بازی ذخیره می شود، هم خط سلامتی شما(در صورت کامل نبودن) پر می شود و هم می توانید کارهای مختلفی مانند Level Up کردن را از طریق این Shrine یا Shrine های دیگری که در ادامه مسیر مشاهده می کنید انجام دهید. در واقع این Shrine ها حکم Bonefire های سری سولز یا Sculpture Idol های Sekiro را دارند. همان ابتدای بازی و پس از اولین تعامل با Shrine می توانید اولین Level Up خود را انجام دهید…

بخش Level Up بازی با وجود نزدیکی قابل توجه به نسخه اول، تفاوت هایی به خود می بیند.اول از همه آنکه دیگر خبری از شاخصه Spirit در بخش ارتقأ شخصیت نیست( جون در نسخه دوم دیگر خبری از Living Weapon نیست و این قابلیت جای خود را به Yokai Shift داده است). در نسخه قبلی بالابردن شاخص عددی Spirit میزان آسیب وارده توسط Guardian Spirit را افزایش می داد که در این نسخه با توجه به حذف این قابلیت، شاخص Spirit نیز به همراه آن حذف شده است. دیگر شاخصه ها و بخش های ارتقأ شخصیت نسبت به نسخه ی قبل ثابت مانده اند. شاخصه Body بر روی میزان سلامتی، دفاع در مقابل سم و فلج شدن و قدرت ضربات نیزه یا Spear تاثیر می گذارد، افزایش عددی Heart مقاومت در مقابل آنش را بالا برده و میزان خط استقامت یا Ki را افزایش می دهد، Stamina میزان سلامتی کلی و همچنین مجموع وزن قابل حمل را بالا می برد، بالابردن شاخصه Strength قدرت و آسیب ضربات وارد شده توسط Odachi (شمشیر بزرگ قابل حمل و استفاده با دو دست) را بهبود می بخشد، افزایش عددی Skill قوی تر شدن سلاح های Hatchet و Rifle را به دنبال دارد و Dexterity و Magic نیز مانند نسخه قبل بر روی Ninjutsu و Onmyo تاثیر می گذارند. یک تغییر بزرگ دیگر در بخش ارتقأ شخصیت بازی، مربوط به اضافه شدن شاخصه Courage است. بالابردن میزان عدد این شاخصه باعث می شود سرعت پر شدن و ریکاوری Ki یا همان نوار استقامت شما سریع تر شود و از طرف دیگر مقاوت شخصیت را در مقابل Lightening افزایش می دهد. اگر نسخه قبلی را تجربه کرده باشید، با چگونگی و روند Level Up نسخه دوم نیز به خوبی و راحتی ارتباط برقرار خواهید کرد چون تقریبا نود درصد شبیه نسخه اول است. و تغییرهای به وجود آمده نیز آنچنان پیچیده نیستند. در طول تجربه و تکمیل دو مرحله نسخه آلفا، بین پنج تا پانزده بار به طور متوسط امکان لول-آپ وجود داشت که با توجه به شناخت قبلی و بررسی شرایط، من ترجیح دادم بیشتر بر روی شاخصه های Body, Courage و Stamina تمرکز کنم. به صورت کلی باید بگویم بخش ارتقأ شخصیت در نسخه دوم نیز بسیار شبیه نسخه اول بوده، با این تفاوت که شاهد تغییراتی کلی در این بخش بوده ایم. خوشبختانه سیستم Level-Up نسخه اول هم لذت بخش بود و هم تا حد مناسبی کارآمد، بنابراین سیستم Level Up نسخه دوم بعید به نظر می رسد مخاطبان را ناامید سازد. خصوصا آنکه به احتمال فراوان در نسخه نهایی نیز این بخش تغییر خاصی به خود نخواهد دید. البته امکان اعمال هر تغییری تا زمان عرضه نسخه نهایی وجود دارد.

برویم سراغ گیم پلی و مبارزات بازی…از سلاح های بازی شروع می کنیم. در نسخه آلفا چهار کلاس مختلف سلاح قابل دسترس بود. شمشیر (Sword), نیزه (Spear), شمشیر بزرگ (Odachi) و دو-تبر کوچک (Dual Hatchet). متاسفانه در این نسخه آلفا خبری از Axe, Dual-Sword و Kusarigama نبود. حال مشخص نیست که آیا این سه کلاس سلاح به کل از بازی حذف شده اند یا فقط در نسخه آلفا برای جلوگیری از بیش از حد پیچیده شدن بازی حضور نداشتند. حذف شدن Axe منطقی به نظر می رسد زیرا وجود دو کلاس Hatchet و Odachi می تواند خلأ این سلاح را پوشش دهد، اما حذف دو کلاس Dual-Sword و Kusarigama بعید به نظر می رسد چون این دو کلاس از جمله محبوب ترین سلاح های نسخه اول به شمار می رفتند…به هر حال در نسخه آلفا فقط شاهد حضور چهار دسته سلاح کلی بودیم. دو کلاس Odachi و Hatchet دو کلاس جدید سلاح در این نسخه محسوب می شوند که در نسخه قبل حضور نداشتند. Hatchet متشکل از یک جفت تبر کوچک است که هم می توانید به صورت مستقیم به وسیله آن با دشمنان مبارزه کنید و هم می توانید این تبرها را به سمت دشمنان پرتاب کنید و از حملات Ranged نیز بهره ببرید. سلاح های Odachi نیز برای آن دسته افرادی که به استفاده از سلاح های سنگین، بزرگ و پرقدرت با سرعت کم علاقه دارند انتخاب بسیار مناسبی محسوب می شود چون می تواند در طی ضربات بسیار کم، میزان بسیار قابل توجهی آسیب به دشمن یا دشمنان وارد سازد. هر چند از طرف دیگر ضربات این سلاح میزان زیادی از Ki شمارا مصرف خواهند کرد.

در مورد حملات، کمبو ها، انیمیشن ها حرکتی و تمام کننده ها نیز باید بگویم، تقریبا هشتاد درصد ضربات و حملات و حرکات سلاح ها، کاملا مشابه نسخه قبل است و از این بابت بسیاری از ضربات و کمبو های ترکیبی برای شما آشنا خواهند بود. البته تا حد مشخصی شاهد حرکات جدید نیز هستیم. اما با این وجود گیم پلی و سیستم مبارزات Nioh 2, به مانند نسخه اول، جذاب، لذت بخش ، اعتیاد آور و چالش برانگیز است. همچنین به لطف حضور دوباره Stance های مختلف High, Mid و Low, عمق مبارزات و گیم پلی بازی همچنان بالاست و شاهد مبارزاتی سخت، لذت بخش و چندلایه هستیم. سیستم دفاع ضربات وارده (Block) و جاخالی دادن (Dodge) بدون تغییر در عملکرد یا دکمه مربوطه، همچنان به قوت خود باقی هستند. در واقع باید بگویم اساس گیم پلی نسخه دوم، یا حداقل آنچه از نسخه آلفا نسخه دوم دیدیم، کاملا از نسخه اول برداشته شده و تقریبا هشتاد تا نود درصد مشابه نسخه اول است. و البته به همان میزان و حتی بیشتر لذت بخش و جذاب…

در نسخه اول شاهد وجود درخت مهارت های مربوط به سلاح ها و قابلیت های مختلف بودیم که هر کدام Skill Points های مجزای خود را نیز دارا بودند. در نسخه آلفا همان طور که پیش تر گفتم چهار کلاس سلاح اصلی وجود دارد و در نتیجه هر کدام از این سلاح ها درخت مهارت های مخصوص به خود را نیز دارا هستند. سه زیر شاخه Samurai, Ninjutsu و Omnyo نیز فارغ از سلاح ها، مهارت های مربوطه خود را در اختیار دارند. مهم ترین تغییر در بخش درخت مهارت ها در نسخه دوم، مربوط به حالت کلی و نحوه چینش مهارت هاست که حالتی جذاب تر و یکپارچه تر پیدا کرده اند و بیشتر دارای ساز و کار پیوسته و درختی هستند. البته تعداد قابل توجهی از مهارت های موجود، از نسخه اول وام گرفته شده اند با این وجود همچنان تعداد قابل توجهی مهارت و قابلیت Active و Passive جدید و تازه برای آزاد سازی و استفاده وجود دارد. البته بدیهی است به علت این که با یک نسخه آلفا و دمو طرف بودیم، امکان آزاد سازی و استفاده از بخش قابل توجهی از این مهارت ها ممکن نبود، با این وجود به نظر می رسد پیشرفت حاصل شده در این بخش قابل توجه باشد.

این جا بد نیست به یک موضوع بحث برانگیز نیز اشاره کنم. پس از تجربه این نسخه آلفا توسط برخی طرفداران و بازیبازان، برخی از این بازیبازان با وجود تمجید از بازی، به نقد این مسأله پرداختند که Nioh 2 بیش از حد به نسخه اول شبیه است و بیشتر به مانند یک بسته اخلاقی بسیار بزرگ است تا ادامه ی نسخه اول. اجازه دهید به صورت کلی جوابی به این نقد بدهم. نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که نسخه اول بازی در بسیاری از زمینه ها کامل و غنی ظاهر شد (مانند گیم پلی و شخصی سازی) و سازندگان نهایت تلاش خود را برای کامل بودن بخش های مختلف بازی به کار بستند. این مسأله باعث شد در نسخه دوم در برخی زمینه ها آنچنان عرصه ای برای گسترش و پیشرفت وجود نداشته باشد چون بخش قبلی بسیار کامل و همه چیز تمام ظاهر شده بود. بله سازندگان می توانستند برخی از ایده ها و جزئیات بخش های مختلف را استفاده نکنند تا بتوانند در اینده و در نسخه های بعد این بخش ها را به بازی اضافه کنند. اما این کار باعث ضغیف تر شدن نسخه اول می شد. از طرف دیگر فراموش نکنید بسیاری از نسخه های مختلف برخی فرانچایز های بزرگ در طول شماره های مختلف آنچنان تغییر محسوسی به خود ندیده اند…برای مثال نسخه سوم Uncharted را با نسخه اول مقایسه کنید…چه تغییرات و پیشرفتی می بینید؟ و از همه مهم تر بد نیست این نکته را نیز فراموش نکنیم که با نسخه آلفا طرف هستیم نه محصول نهایی، پس برای قضاوت درست و منطقی و عادلانه، تا زمان عرضه بازی باید صبر کرد…

برویم سراغ تغییرات و بخش های جدید بازی. اول از همه از دشمنان جدید بازی شروع می کنیم. در کنار دشمن ها، سامورایی ها و هیولاهای آشنای نسخه اول، شاهد یکسری دشمنان جدید و تازه نیز در نسخه آلفا بودیم. از هیولاهای کوچک وحشی گرفته، تا ماری قوی، چغر و بد بدن که کشتن آن احتیاج به صبر ایوب داشت!!! در کل در طی همین دو مرحله در دسترس چند دشمن جدید انسانی و غیر انسانی مشاهده کردم که با توجه به آلفا بودن بازی نکته ای مثبت محسوب می شود. البته به شرطی که مانند سری سولز-بورن، در نسخه نهایی هر مرحله و منطقه ای دشمنان جدیدتر و متفاوت تری برای ارائه داشته باشد. مسأله کمبود تنوع در زمینه دشمنان یکی از انتقادات مخاطبان و منتقدان نسبت به نسخه اول نیز به شمار می رفت. حال باید دید در ادامه سازندگان چه پاسخی به این نقد در نسخه نهایی خواهند داد. اما بلاشک بزرگترین ویژگی اضافه شده به بازی مربوط به Yokai Shift می باشد. قابلیتی که در آن شخصیت اصلی خود به یک Yokai قدرتمند تبدیل شده و به دشمنان آسیب بسیار زیادی وارد می سازد. در واقع به جای کمک گرفتن از Guardian Spirit, خود شخصیت تبدیل به Yokai شده و به دشمنان حمله ور می شود. حالت های مختلفی برای تبدیل شدن به Yokai وجود دارد که هر کدام از آنها، قابلیت ها، حملات، قدرت ها و البته ویژگی‌های دفاعی مختص خود را دارا هستند. درست مانند Guardian Spirit ها در نسخه اول که دارای ویژگی‌های مختلفی بودند و بازیبازان بر اساس روش مبارزه و ترجیح فردی یکی را انتخاب می کردند. از لحاظ ظاهری نیز تبدیل شدن به Yokai بسیار مناسب و جذاب طراحی شده و در طی لحظاتی که شخصیت شما به Yokai تبدیل می شود، حس و حال یک موجود بسیار قدرتمند را خواهید داشت!!! با توجه به تنوع قابل قبول Yokai ها در نسخه آلفا، احتمالا شاهد موارد بسیار بیشتری Yokai برای تبدیل شدن در نسخه نهایی خواهیم بود که همین تنوع بالا، خود به خود جذابیت این بخش را بالا می برد.

دیگر تغییر ایجاد شده در این نسخه Benevolent Graves هستند. قبرهای قرمز رنگ نسخه اول را به خاطر دارید؟ همان Revenant هایی که نسخه هوش مصنوعی شده بازیکن های واقعی بودند؟ در این نسخه علاوه بر آن Bloody Graves, شاهد Benevolent Graves نیز هستیم با این تفاوت که با احضار این افراد به دنیای بازی، شخصیت احضار شده تبدیل به دوست و هم پیمان شما شده و به شما در نبرد ها کمک می کند. به نظر می رسد این قابلیت برای آن دسته افرادی که هنوز با شرایط سخت بازی خود را عادت نداده اند میتواند کمک مناسبی باشد تا سختی بازی برایشان متعادل تر گردد. البته محدودیت نسبتا بزرگی در زمینه تعداد استفاده از این”Benevolent Graves” نیز وجود دارد که مانع استفاده بی رویه بازیبازان از این قابلیت کمکی می گردد.

در پایان آخرین بخش اضافه شده به بازی، Yokai Skills نام دارد. شیوه کار این بخش نیز به این صورت است که با کشتن دشمنان Yokai, این دشمنان به طور تصادفی آیتمی به نام Soul Core می اندازند که این آیتم در واقع حاوی یک مهارت به خصوص با قابلیت های منحصربفرد است. از طریق Shrine ها بازیبازان می توانند تا حداکثر دوتا از این مهارت ها را فعال سازند و در مواقع ضروری، با ترکیب دکمه های R2+مربع و R2+مثلث می توانید از این قابلیت ها استفاده کنید. البته برای استفاده از این قابلیت ها باید خط قرمز رنگی که زیر خط Ki شما وجود دارد را پر کنید. آسیب رساندن و گشتن دشمنان یا مصرف Spirit stones این خط قرمز رنگ را پر کرده و به شما اجازه استفاده از این قابلیت را می دهد. تنوع بالای Soul Core ها نیر خود نویدی است که احتمالا در نسخه نهایی این سیستم مبارزاتی بسیار جذاب، لذت بخش و کارآمد خواهد بود…

به عنوان قسمت پایانی این بررسی، به سراغ بخش فنی و گرافیکی این نسخه آلفا می رویم. در ابتدا باید بگویم مشابه نسخه اول شما خود می توانید نوع پردازش گرافیکی ترجیحی خود را انتخاب کنید. در حالت Action Mode بازی بر روی ۶۰ فریم تقریبا ثابت اجرا خواهد شد با کیفیت و رزولوشن ۷۲۰٫ در این حالت کیفیت تکسچر ها و افکت های گرافیکی کمی کاهش می یابد تا بازی بتواند به صورت روان بر روی شصت فریم اجرا شود. در حالت Movie Mode فریم ریت بازی بر روی ۳۰ قفل می شود و در عوض رزولوشن به ۱۰۸۰ افزایش می یابد. در واقع این انتخاب بر عهده بازیباز است که فریم بیشتر را ترحیح می دهد یا گرافیک هنری جذاب تر. البته توصیه من این است که حالت Action Mode را انتخاب کنید چون با توجه به ریتم بسیار بالای مبارزات و گیم پلی بهتر است بازی با ۶۰ فریم اجرا شود تا ۳۰ فریم. هر چند به هر حال انتخاب نهایی به عهده شماست.

در مورد پیشرفت های گرافیکی نسخه دوم، باید بگوئیم نمی توان گفت نسخه دوم بسیار زیباتر، چشم نواز تر و بهتر از نسخه اول به نظر می رسد. اما منصفانه نگاه کنیم، سایه زنی ها و نورپردازی بهبود مناسبی به خود دیده اتد و همچنین کیفیت تکسچرها و بافت ها نیز کمی بهتر شده است. فراموش نکنید از عرضه نسخه اول فقط دو سال می گذرد بنابراین نمی توان انتظار یک جهش گرافیکی خیره کننده را داشت.

در نسخه آلفا به شخصه با باگ یا مشکل فنی خاصی رو به رو نشدم و خوشبختانه تجربه بازی توسط مشکلات بازی خدشه دار نشد. در پایان باید بگویم Nioh 2 از لحاظ ظاهری کمی جذاب تر و خوش رنگ و لعاب از نسخه اول به نظر می رسد و کمی چشم نواز تر است. در مورد مشکلات فنی نیز بدیهی است که هیچ نظر قطعی نمی توان داد.

خلاصه ای از مهم ترین تغییرات نسخه دوم نسبت به بازی اول:

اضافه شدن دو کلاس سلاح جدید Hatchet و odachi.

اضافه شدن چند دسته دشمنان انسانی و غیر انسانی.

ساندترک کاملا جدید و منحصربفرد.

جایگزینی Living Weapon به وسیله ی قابلیت Yokal Shift

اضافه شدن قابلیت Yokai Skills و اضافه شدن خط مربوطه به Yokai Skills در پایین خط Ki

میزان آسیب دریافتی توسط دشمنان ضعیف، مینی باس ها و باس ها نسبت به نسخه اول متعادل تر شده است.

محیط هر مرحله نسبت به نسخه اول پیچ در پیچ تر و گسترده تر شده است.

قابلیت کمک گرفتن از Benevolent Graves ها در نبرد ها.

خلاصه ای از مهم ترین شباهت های موجود با نسخه اول:

منوی کاربری و HUD بازی کاملا مشابه نسخه اول است.

بخش مدیریت داشته‌ها یا همان Inventory Management بدون تغییر بوده است.

اکثریت ضربات، حملات و تمام کننده ها با نسخه ی اول یکسان هستند.

یکسری از دشمنان ضعیف و مینی باس ها از نسخه اول برگرفته شده اند.

طراحی مراحل بازی و اصول و قواعد کلی آن به نسخه اول بسیار نزدیک است.

انیمیشن های حرکتی شخصیت ها اغلب با نسخه اول یکسان هستند.

انتظاراتی که از نسخه نهایی Nioh 2 داریم.

تنوع دشمنان به مراتب بیشتر از نسخه اول و نسخه آلفا باشد.

روایت داستان جذاب باشد و شخصیت ها پرداخت مناسبی داشته باشند.

سختی و چالش بازی در تمامی مراحل به صورت بالانس و منطقی رعایت شود و شاهد سختی یا آسانی بیش از حد و بدون دلیل نباشیم.

تنوع Yokai Skills و Yokai Shift بالا باشد تا بتواند جذابیت های این بخش ها را خفظ کند.

باس های بازی از لحاظ طراحی هنری و نوع حملات خلاقانه و جذاب باشند.

