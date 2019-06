سازندگان بازی جالب و پرطرفدار Hearthstone امروز از انتشار جدیدترین به‌روزرسانی این عنوان خبر دادند که ویژگی‌های بسیاری را به آن اضافه می‌کند. اگر از دوست‌داران این بازی هستید، در ادامه با ما همراه باشید. بازی Hearthstone در سال ۲۰۱۴ برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شد و به دلیل استقبال نسبتا خوب، شاهد انتشار آن […]

سازندگان بازی جالب و پرطرفدار Hearthstone امروز از انتشار جدیدترین به‌روزرسانی این عنوان خبر دادند که ویژگی‌های بسیاری را به آن اضافه می‌کند. اگر از دوست‌داران این بازی هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

بازی Hearthstone در سال ۲۰۱۴ برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شد و به دلیل استقبال نسبتا خوب، شاهد انتشار آن برروی گوشی‌های هوشمند نیز بودیم. سال گذشته اعلام شد که این عنوان از مرز ۱۰۰ میلیون بازی‌باز عبور کرده است که آماری خیره‌کننده به حساب می‌آید. در این بازی استراتژی شما با استفاده از کارت‌ها مختلف باید مراحل را طی کرده و تجربه‌ی یکی از برترین عناوین این سبک را برای خود به ارمغان آورید. گفتنی است که استودیوی بلیزارد اینترتینمنت (Blizzard Entertainment) وظیفه‌ی ساخت و انتشار بازی را برعهده داشته است.

حال تیم سازنده‌ی این عنوان یک به‌روزرسانی دیگر تحت عنوان Rise of the Mech را در اختیار بازی‌بازان قرار داده است که از ویژگی‌های آن می‌توان به کارت‌ها و مناطق جدید اشاره کرد. همچنین سازندگان به وسیله‌ی این به‌روزرسانی، بهبود عملکرد بخش آنلاین و رفع برخی باگ‌ها را نیز در دستور کار قرار دادند. Rise of the Mech هم‌اکنون برروی رایانه‌های شخصی و گوشی‌های هوشمند در دسترس است. اگر از طرفداران بازی‌های استراتژی هستید، Hearthstone را هرگز از دست ندهید.

منبع متن: gamefa