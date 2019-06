جزئیات جدیدی از سیستم کراس پلتفرم بازی Call of Duty: Modern Warfare به اشتراک گذاشته شد

Modern Warfare جدیدترین نسخه‌ی مجموعه‌ی Call of Duty می‌باشد که قرار است چیزهایی زیادی را دستخوش تغییر و تحول کند. اول از همه، این بازی حاوی Season Pass نمی‌باشد؛ البته هنوز نمی‌دانیم که چه چیزی به جای آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین، این عنوان از موتور بازی‌سازی جدیدی بهره برده و بخش داستانی نیز بازگشته است. اما شاید یکی از بزرگترین ویژگی‌هایی که برای اولین بار به این فرنچایز قدیمی راه می‌یابد، کراس پلتفرم (Cross Platform) باشد. از زمان تایید وجود این ویژگی، برخی از کنسول‌بازان از این گله داشتند که ممکن است با بازیکنانی که بر روی PC از موس و کیبورد استفاده می‌کنند، برخورد کنند. البته، نیازی نیست که نگران این موضوع باشید.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wcftech، تهیه‌کننده‌ی بازی "کندیس کیپن" تایید کرد که Call of Duty: Modern Warfare از سیستم Input Matchmaking برای کراس پلتفرم بهره خواهد برد. به بیان بهتر، کسانی که بر روی PC با کنترلر بازی می‌کنند، می‌توانند با بازیکنان Xbox One و PS4 به تجربه‌ی بخش چند نفره‌ی این عنوان بپردازند. اما کسانی که بر روی PC با موس و کیبورد بازی می‌کنند، در بخش آنلاین در کنار بازیکنان PS4 و Xbox One قرار نخواهند گرفت. چنین سیستمی قبلا در بازی Fortnite نیز استفاده شده است.

پس Call od Duty: Modern Warfare به جای اینکه بازیکنان را بدون هیچ محدودیتی در بخش آنلاین کنار یا رو در روی یکدیگر قرار دهد، با توجه به ورودی آن‌ها اینکار را انجام می‌دهد. این موضوع باعث خواهد شد تا عدالت در بازی رعایت شده و کسی نگران موس و کیبورد نباشد. این بازی در تاریخ 25 اکتبر(3 آبان) بر روی PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame