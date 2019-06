در رویداد Kinda Funny Games در E3 2019 از بیش از 60 بازی مستقل رونمایی خواهد شد

گرگ میلر، پایه گذار مجموعه Kinda Funny اعلام کرد که در جریان برنامه Kinda Funny Games در مراسم E3 2109، از بیش از 60 بازی مستقل رونمایی خواهد شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers تنها یک هفته تا آغاز رویداد E3 امسال باقی مانده است. رویدادی که در آن شاهد معرفی و رونمایی از بسیاری از بازی‌های بزرگ خواهیم بود. در کنار این‌ رویداد‌ها، Kinda Funny Games نیز در E3 2019 حضور خواهد داشت و به مانند برنامه‌های قبلی خود که بیشتر بر روی بازی‌های مستقل و پروژه‌های توسعه‌دهندگان کوچک‌تر تمرکز داشتند، این بار نیز با نمایش بیش از 60 عنوان مستقل به این مراسم خواهد آمد. در جریان آخرین قسمت از برنامه Kinda Funny Games که در دسامبر سال گذشته (آذر 97) نمایش داده شد، ما شاهد رونمایی از عناوین مستقلی نظیر Desert Child، Ape Out و Moving Out و البته بازی‌های بزرگی مانند آخرین قسمت از فصل پایانی The Walking Dead در کنار خبر عرضه نسخه غربی بازی Judgment بودیم.

با توجه به دو برنامه قبلی KFGS احتمالا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که برنامه بعدی نیز خیلی سریع و به صورت جمعی به معرفی بازی‌ها بپردازد. برنامه The Kinda Funny Games در E3 2019 ساعت 4:00 بامداد روز 21 خرداد (10 ژوئن) برگزار خواهد شد.

