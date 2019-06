همان‌طور که در جریان هستید، کمتر از یک هفته تا شروع یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های سال یعنی E3 2019 باقی مانده است و اکثر بازی‌بازان و طرفداران بازی‌های ویدئویی، منتظر اتفاقات این رویداد مهیج هستند. حال به تازگی اخباری در دسترس قرار گرفته که بیان می‌کنند، رویداد Kinda Funny Games بیش از ۶۰ بازی مستقل […]

همان‌طور که در جریان هستید، کمتر از یک هفته تا شروع یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های سال یعنی E3 2019 باقی مانده است و اکثر بازی‌بازان و طرفداران بازی‌های ویدئویی، منتظر اتفاقات این رویداد مهیج هستند. حال به تازگی اخباری در دسترس قرار گرفته که بیان می‌کنند، رویداد Kinda Funny Games بیش از ۶۰ بازی مستقل را در نمایشگاه E3 معرفی می‌کند.

به جرات می‌توان گفت که یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای سال را در هفته‌ی آینده پیشرو داریم و بسیاری از شرکت‌ها و استودیوهای بازی‌سازی، قصد دارند از محصولات متنوع خود رونمایی کنند. در همین راستا، رویداد Kinda Funny Games نیز با حمایت مالی سایت Patreon در نمایشگاه E3 2019 نمایشی دیدنی خواهد داشت. همان‌طور که در جریان هستید، در کنفرانس‌های پیشین Kinda Funny Games، بازی‌های مستقل زیاد و متنوعی نمایش داده شدند و به نظر می‌رسد در کنفرانس پیشرو این شرکت نیز دوباره تعداد زیادی بازی مستقل نیز معرفی شوند.

طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده از سوی آقای گرگ میلر (Greg Miller) از شرکت Kinda Funny، در طول کنفرانس Kinda Funny Games در نمایشگاه E3 2019، بیش از ۶۰ بازی مستقل معرفی خواهند شد. پس به نظر می‌رسد شاهد یک نمایش پرمحتوا به همراه بازی‌های مختلف و منحصر به فردی خواهیم بود. همانند کنفرانس‌های پیشین Kinda Funny Games، تمرکز این رویداد برروی بازی‌های مستقل و پروژه‌های توسعه‌دهندگان کوچکتر خواهد بود

همان‌طور که در جریان هستید، در جریان آخرین رویداد Kinda Funny Games در دسامبر سال گذشته میلادی گذشته، بازی‌بازان و کاربران شاهد تعدادی پروژه جدید مانند Desert Child ،Ape Out و Moving Out و همچنین پروژه‌های بزرگتری مانند بازگشت The Walking Dead: The Final Season و انتشار نسخه غربی Judgment از سگا (SEGA) بودند. بر اساس دو کنفرانس قبلی Kinda Funny Games، انتظار می‌رود دوباره شاهد یک نمایش سریع از تعداد زیادی بازی مستقل باشیم که احتمالا برای رفع یکنواختی کنفرانس، این معرفی‌ها در میان دیگر کنفرانس‌های بزرگ انجام شود تا، مفدری از سرعت سریع نمایش Kinda Funny Games کاسته شود.

لازم به ذکر است که اگر جزو علاقه‌مندان به کنفرانس Kinda Funny Games هستید، این کنفرانس به‌طور دقیق در ساعت ۴ بامداد روز دوشنبه ۲۱ خرداد به وقت ایران برگزار خواهد شد.

منبع متن: gamefa