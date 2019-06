E3 2019 و هر آنچه که از کنفرانس مایکروسافت انتظار می رود

تقریبا یک سال از زمان برگزار شدن E3 2018 گذشت و دیگر تا شروع مجدد جذاب‌ترین و مهیج‌ترین هفته‌ی گیمینگ سال چیزی باقی نمانده است؛ هفته‌ای که بسیاری از بازیسازان و توسعه دهندگان در شهر لس انجلس از ایالت کالیفرنیا جمع شده و از برنامه‌ها و بازی‌های خود برای سالیان آینده رونمایی می‌کنند.

امسال با غیاب سونی و عدم برگزاری کنفرانس زنده از طرف نینتندو، میدان رقابت کاملا به مایکروسافت واگذار شده است. از طرف دیگر، نسل نهم از بازی‌های ویدیویی نزدیک است و این بهترین شانس مایکروسافت برای متقاعد کردن گیمرها به پیوستن به خانواده‌ی Xbox می‌باشد. مایکروسافت شروع بسیار ضعیفی در نسل هشتم داشت و همین امر باعث شد که در رقابت شکست خورده و بسیاری از طرفداران وفادار و دیرینه‌ی خود را از دست دهد. با این حال، در طول چند سال اخیر، این کمپانی با تغییر سیاست‌های خود و حرکات مشتری پسندانه توانسته نظر مردم نسبت به خود را تاحدودی عوض کند، به طوری که شرکت مایکروسافت در حال حاضر یک وجهه‌ی مثبت و صلح آمیزی را در صنعت بازی‌های ویدیویی دارد. اما این کافی نیست! مایکروسافت تنها با خلوص نیت نمی‌تواند مشتری جذب کند، بلکه باید برنامه‌ها و محتویات جذابی را به نمایش بگذارد تا بتواند کنسول و بازی بفروشد! و اینجاست که اهمیت کنفرانس مایکروسافت در E3 2019 پررنگ تر از همیشه می‌شود...

بازی‌های انحصاری و محتوای فرست پارتی

همانطور که می‌دانید، چندی پیش آقای "فیل اسپنسر" (Phil Spencer) مدیر کل بخش سرگرمی‌های مایکروسافت تایید کرد که در کنفرانس این شرکت در E3 2019 حدود 14 بازی فرست پارتی حضور خواهند داشت. بنابراین امسال شاهد یکی از پربارترین کنفرانس های مایکروسافت خواهیم بود! به هر حال با استودیوهایی خریداری شده در سال گذشته و دو برابر شدن تعداد توسعه دهندگان فرست پارتی مایکروسافت، چنین چیزی دور از ذهن نیست. لیست نمایش‌های فرست پارتی احتمالی بدین شرح است:

• نمایش تریلر گیم پلی از بازی Halo Infinite و اعلام تاریخ انتشار تقریبی

• حضور پررنگ Gears of War 5 و پخش نمایشی مفصل

• پخش تریلر گیم پلی از Gears Tactics و احتمال نمایش بازی برروی Xbox One با موس و کیبورد

• نمایش تریلر جدید از بازی Age of Empires IV و اعلام تاریخ انتشار

• تریلر جدید از بازی Ori and the Will of The Wisps و اعلام تاریخ انتشار

• معرفی کامل دومین بسته الحاقی Forza Horizon 4

• پخش تریلر گیم پلی از بازی Battletoads و اعلام تاریخ انتشار

• نمایش گیم پلی جدید از بازی The Outer Worlds

• نمایش تریلر جدید از بازی Wasteland 3

• نمایش نسخه PC بازی Halo: The Master Chief Collection

• احتمال معرفی بسته الحاقی جدید برای بازی Sea of Thieves

• معرفی بازی جدید Ninja Theory به صورت انحصاری

علاوه بر این موارد، بر اساس شایعات انتظار می‌رود که بازی Fable IV نیز معرفی شود! گزارشات حاکی از آنند که این بازی توسط تیم دوم استودیوی پراستعداد PlayGround Games که سال گذشته به صورت کامل توسط مایکروسافت خریداری شد، در دست ساخت می‌باشد.

عناوین ترد پارتی

با توجه به غیبت سونی و همکاری نزدیکی که مایکروسافت اخیرا با استودیوهای ترد پارتی داشته، باید منتظر حضور پررنگ بازی‌های مالتی پلتفرم ترد پارتی نیز باشیم. از موارد قابل حدس و پیش بینی می‌توان اشاره کرد:

• حضور قطعی بازی Cyberpunk 2077 و اعلام تاریخ انتشار

• معرفی بازی جدید FromSoftware با نام احتمالی Great Rune

• احتمال نمایش تریلر گیم پلی از بازی Star Wars Jedi: Fallen Order

• احتمال نمایش گیم پلی جدید از بازی Dying Light 2 و اعلام تاریخ انتشار

• احتمال معرفی شدن Resident Evil 3 Remake توسط Capcom

• احتمال معرفی شدن ریبوت بازی Dino Crisis

• احتمال حضور عنوان Monster Hunter World: Iceborne

خریداری شدن استودیوهای جدید

مایکروسافت در E3 2018 از اضافه شدن پنج استودیوی جدید به لیست فرست پارتی‌هایشان رونمایی کرد؛ که چهارتا از آن ها از استودیوهای سابقه‌دار بودند و دیگری استودیوی تازه تاسیس The Initative بود. در کنفرانس اختصاصی X018 نیز خریداری شدن دو استودیوی Obsidian Entertainment و inXile به صورت رسمی اعلام شد. بر اساس گزارشات، احتمال می‌رود که در کنفرانس امسال نیز 3 استودیوی دیگر به جمع توسعه دهندگان Xbox Game Studios افزوده شوند! اما چه استودیوهایی؟ خب بیایید احتمالات را بررسی کنیم.

IO Interactive : شایعات بسیار قوی‌ای اشاره کرده‌اند که استودیوی IO Interactive قرار است به طور حتم به یقین به لیست فرست پارتی های مایکروسافت اضافه شود. این استودیو پس از جدایی از استودیوی Square Enix مستقل بوده و صاحب امتیاز فرنچایز Hitman نیز می‌باشد. مزیت این استودیو برای مایکروسافت این است که آن‌ها می‌توانند با انتشار اپیزودیک بازی Hitman و قرار گیری همزمان هر قسمت برروی سرویس Xbox Game Pass ، عرضه‌ی محتوای ثابتی را برای این اشتراک فراهم کنند که در نهایت موجب افزایش مشترکین گیم پس خواهد شد!

Relic Entertainment : بر اساس شایعات، مایکروسافت در حال مذاکره برای خریداری استودیوی Relic Entertainment است. این استودیو تا کنون عناوینی همچون Company of Heroes و Warhammer 40000: Dawn of War را توسعه داده و می‌تواند گزینه مناسبی برای پیشروی مایکروسافت در حیطه‌ی PC Gaming باشد اما مسئله اینجاست که این استودیو در حال حاضر متعلق به شرکت SEGA می‌باشد!

Crytek : این استودیوی بااستعداد آلمانی که سگانه‌ی Crysis و عنوان انحصاری Ryse: Son of Rome را در کارنامه‌ی خود دارد، در نسل هشت با مشکلات مختلف بسیار زیادی مواجه شد. به دلیل وجود مشکلات مالی و بدهی‌های زیاد، بسیاری از کارکنان خود و حتی امتیاز بازی Homefront را از دست داد و درحال حاضر صرفا روی بازی Hunt: Showdown مشغول به کار است.

مایکروسافت با خریداری کرایتک می‌تواند نه تنها فرنچایز محبوب کرایسیس و رایز را در اختیار خود قرار دهد، بلکه موتور قدرتمند Cry Engine را نیز به دست خواهد آورد! Ryse 2 و Crysis 4 می‌توانند دو بازی قدرتمند نسل بعدی باشند که قدرت گرافیکی اکس باکس های بعدی را به رخ بکشند و علاوه بر این، سایر استودیوهای مایکروسافت هم قادر به استفاده از Cry Engine خواهند بود!

یکی دیگر از گزینه‌های مناسب، استودیوی Platinum Games است که مایکروسافت در صورتی که واقعا بخواهد در بازار ژاپن حرفی برای گفتن داشته باشد، می‌تواند از این استودیو استفاده کند.

همچنین احتمال خریداری شدن Moon Studios (سازنده سری Ori) و Studio MDHR (سازنده Cuphead) نیز وجود دارد.

مورد آخر که تا حدودی جالب ترین هم است، از طرف یکی از اینسایدرهای معروف که شهرت خاصی در فاش کردن اطلاعات دارد، به اشتراک گذاشته شده است. طبق شایعات، مایکروسافت قرار است یک استودیو که روابط نزدیکی با سونی و پلی استیشن داشته است را نیز خریداری کند! متاسفانه جزئیات بیشتری وجود ندارد بنابراین فقط می‌توانیم حدس و گمان بزنیم. قوی ترین حدس‌ها عبارت اند از :

Bluepoint Games : سازنده ریمیک Shadow of the Colossus

Quantic Dream : سازنده Heavy Rain و Detroit و Beyond که اخیرا با سونی قطع رابطه کرده است.

Ready at Dawn : سازنده بازی The Order: 1886

Supermassive Games : سازنده بازی Until Dawn

From Software : استودیوی ژاپنی که سری Dark Souls و Bloodborne را ساخته است

سرویس‌ها و اشتراک‌ها

طبیعتا یکی از تمرکزهای اصلی مایکروسافت در طول کنفرانس، سرویس Xbox Game Pass خواهد بود. به احتمال زیاد، در طول کنفرانس ویژگی‌های جالب و جدیدی برای این سرویس معرفی خواهند شد و بازی‌های بیشتری به لیست عناوین این سرویس می‌پیوندند. طبیعی است که سه بازی Gears of War 5 و Ori and the Will of the Wimps و Battletoads که امسال عرضه می‌شوند نیز در زمان انتشار به این سرویس اضافه شوند.

علاوه بر این، ورود این اشتراک به پلتفرم PC که چندی پیش توسط مایکروسافت تایید شد نیز تمرکز پررنگی در این کنفرانس خواهد داشت! انتظار می رود که لیست بازی های این اشتراک برروی PC و ویژگی های منحصر به فرد آن مورد بحث قرار گیرند. حتی ممکن است که بر اساس شایعات، اشتراک گیم پس برای کنسول Nintendo Switch نیز تایید شود!

علاوه بر سرویس گیم پس، بدیهی است که شبکه‌ی گیمینگ xCloud نیز بخش مهمی از کنفرانس امسال را تشکیل خواهد داد. مایکروسافت در سال گذشته از شبکه ابری xCloud که با هدف استریم بازی‌ها برروی کنسول‌ها، تبلت‌ها و حتی موبایل‌ها توسعه یافته، رونمایی کرد. مطمئنا در کنفرانس امسال جزئیات بیشتری از آن منتشر خواهد شد.

کنسول و لوازم جانبی

به احتمال بسیار قوی، نسل نهم در پاییز 2020 آغاز می‌شود که همین روز ها هم حرف از سخت افزار و ویژگی های کنسول های نسل بعدی بسیار زیاد است. بنابراین انتظار می‌رود که مایکروسافت در طی کنفرانس خود در E3 2019 از کنسول‌های نسل بعدی خود نیز رونمایی کرد؛ به ویژه در حالی که شرکت سونی در نمایشگاه امسال حضور ندارد و میدان کاملا در دستان مایکروسافت است!

بر اساس گزارشات، مایکروسافت برای نسل نهم در همان ابتدا دو کنسول خواهد داشت که نام رمزی آن‌ها Lockhart و Anaconda می‌باشد. کنسول Lockhart قرار است یک گزینه‌ی اقتصادی باشد که با قیمت پایین برای عموم عرضه می‌شود درحالی که Anaconda به عنوان پرچم دار نسل نهمی مایکروسافت، یک کنسول بسیار قدرتمند برای گیمرهای حرفه ای خواهد بود.

البته نباید انتظار رونمایی کامل از این کنسول‌ها و سخت افزار دقیقشان را داشته باشیم؛ بهرحال هنوز یک سال و نیم تا شروع نسل بعد باقی مانده است. اما مشخصا بعضی از ویژگی های جزئی آن ها اعلام خواهند شد.

در نهایت لازم به ذکر است که کنفرانس مایکروسافت در E3 2019 در روز دوشنبه، 9 ژوئن (20 خرداد ماه) ساعت 00:30 تا 2:30 بامداد برگزار خواهد شد و شما می‌توانید تمامی اخبار و مطالب مرتبط با آن را در پردیس گیم دنبال کنید.

در پایان دیدگاه خود پیرامون پیش بینی ها و انتظارات خود از کنفرانس مایکروسافت در E3 2019 را به اشتراک بگذارید!

نویسنده: متین نصیری

منبع متن: pardisgame