Highlight Reel: قسمت 483؛ از تمساح خانگی در Red Dead Redemption 2 تا قطار پرنده در Just Cause 4

بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 480 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان رای برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

اپیزود 483: این قسمت با Star Wars: Battlefront 2 آغاز می‌شود، جایی که هنوز شروع نشده، به اعماق نقشه‌‌ی بازی می‌رویم. البته مثل اینکه امپراطوری قراره دنبالمون بگرده؛ امیدوارم زیر پاشون رو هم یه نگاهی بندازن. در Red Dead Redemption 2، یک تمساح پا را از گلیمش درازتر کرده! و وارد خانه می‌شود. البته این حیوان بی ادب به ورود به خانه اکتفا نکرده و میاد طرف را تکه تکه می‌کند. در Warframe، پس از شلیک به هیولا، او را دچار باگ گرفتگی کرده و باعث می‌شویم تا همینطوری بچرخد و بچرخد و بچرخد... در Decenders اومدیم حرکت خفن و زیبا بزنیم که خب، همیشه اون چیزی که ما می‌خوایم نمیشه. در ادامه، بازی خشن Blade and Sorcery را داریم. اگر با این بازی آشنایی داشته باشید، می‌دانید که باید از سلاحی سرد مثل شمشیر برای نبرد استفاده کنیم، اما برخی پلیرها با استفاده از یک ماد تقلب کرده و وسط دعوا با گلوله طرف رو میزنن. در Destiny 2 یکی از بازیکنان با شمشیری آتشین، حریفان را نابود کرده. البته، این موضوع را شاید قبلا هم دیده باشیم، اما آخرین پرتاب است که این کلیپ را خاص می‌کند؛ خودتان ببینید بهتر است. در The Division 2 یک فیگور قشنگ پس از مرگ را می‌بینیم و در Apex Legens نیز یک جنازه پس از آویزان شدن از درب، غیب می‌شود. اون چهارتا میمونی رو که باید تو Sekiro می‌زدیم یادتون هست؟ اون سبز رنگه رو رو هوا می‌زنیم. یکی از بازیکنان در Just Cause 4 دست به ابتکار زده و به وسیله‌ی متوقف کردن حرکت یک قطار، باعث پرواز آن می‌شود. جایی دیگر در ساخته‌ی Avalanche، کله‌ی ریکو پس از برخورد به یک مانع در آن گیر می‌کند؛ البته در آخر موفق به بیرون آوردن کله‌اش می‌شود. بریم سراغ Sony و Days Gone. در اولین قسمت، یک کله در حال سیگار کشیدن است که وقتی بهش نزدیک می‌شیم، یک دفعه بدن او نیز ظاهر می‌شود. دومین قسمت بازی بی‌نظیر است D:. یعنی در حین انجام یکی از ماموریت‌های مخفی به یک دشمن برمی‌خوریم که هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد. یعنی چند بار با سنگ به کله‌اش می‌زنیم اما انگار نه انگار. سر آخر هم رفقایش متوجه حضور دیکن شدند اما خودش نه. در سومین قسمت، پای دیکن بر روی یک تله می‌رود و پس از خلاص شدن، همان پا بر روی تله‌ی دیگری می‌رود. در آخرین قسمت Days Gone یک پرش حرفه‌ای با موتور رو هم مشاهده می‌کنیم. در ادامه می‌ریم پیش Mordhau که به پای ثابت Highlight Reel تبدیل شده است. در اولین کلیپ، یک ماهیتابه از ارتفاع به سر یکی از بازیکنان خورده و او را راهی دیار باقی می‌کند. در دومین کلیپ، یکی از بازیکنان، سر حریف را از تن جدا کرده و قبل از رسیدن آن به زمین، شوتش می‌کند. یک کامبک به شدت هیجان‌انگیز رو هم در ادامه‌ی کلیپ‌های این عنوان اول شخص می‌بینیم. یعنی یکی از بازیکنان نه تنها از مرگ خود را نجات می‌دهد، بلکه چند نفر دیگر را نیز تحویل عزرائیل می‌دهد. یک تله‌گذاری برنامه‌ریزی شده و حرفه‌ای را نیز در Mordhau تماشا می‌کنیم. پرونده‌ی این بازی از دفع پرتاب تبر توسط شمشیر و باهوش عمل کردن یکی از بازیکنان بسته می‌شود. در جدیدترین ساخته‌ی Bethesda یعنی Rage 2، شاهد جدایی کارکتر بازی ار موتورش هستیم؛ به بیان دقیق‌تر، موتور متوقف شده اما کارکتر به راه خودش ادامه می‌دهد! اینجور که پیداست، حیواناتِ Rage 2 بعد از مرگ نیز از خود صدا درمی‌آورند. این نکته را اشاره کنم که اپیزود 483 یکی از بهترین‌های Highlight Reel می‌باشد و به شدت تماشای آن را پیشنهاد می‌کنم.

منبع متن: pardisgame