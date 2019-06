تاریخ عرضه The Surge 2 مشخص شد

چندی پیش شرکت Focus Home Interactive تاریخ عرضه عنوان The Surge 2 را مشخص کرد. این اعلامیه از طریق توییتر رسمی بازی منتشر شده است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamingBolt، بازی The Surge 2 در تاریخ 24 سپتامبر(2مهر) برای سه پلتفرم PC،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد، جزئیات بیشتر در رابطه با نسخه‌های محدود و ویژه، فردا با مشارکت خرده فروشی‌ها در دسترس طرفداران قرار می‌گیرد.

در ابتدا تاریخ انتشار بازی از طریق شعبه استرالیای فروشگاه مایکروسافت لو رفت و به همین دلیل FHI بلافاصله به طور رسمی موعد عرضه را تایید کرد. چند سلاح و پک لباس اضافه نیز برای کسانی که بازی را پیش خرید کنند در دسترس قرار خواهد گرفت.

نسخه اول The Surge ر سال 2017 منتشر شد و توانست عده‌ای بازیکن را به خود جذب کند، حال در بازی دوم شاهد سفر بازیکن به شهر جریکو هستیم. تیم توسعه دهنده بازی اعلام کرده است که نسخه دوم از نظر گرافیکی،گیمپلی و انتخابات داستانی پیشرفت ویژه‌ای داشته و همچنین شاهد داستانی طولانی‌تر نیز خواهیم بود.

منبع متن: pardisgame