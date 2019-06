بازی جدید اسکوئر انیکس به اسم Outsiders دقیقا چیست؟

شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس سرنخ‌های تازه‌ای از Outsiders – بازی علمی تخیلی جدید خود – منتشر کرد. این بازی قرار است در مراسم E3 امسال بطور کامل معرفی شود.

شایعات می‌گویند بازی Outsiders را استودیوی سازنده‌ی Bulletstorm می‌سازد.

اول ماه می امسال بود که یک حساب توئیتری به نام Outsiders توسط اسکوئر انیکس ساخته شد. از آن زمان مجموعه‌ای از توئیت‌ها در قالب «گزارش عملیات» و از زبان کاپیتان «سایمون آرکان» منتشر شده است. این پست‌ها شرح سفر سفینه فضایی Flores به سوی سیاره Enoch است، سفری که «شاید آخرین امید بشریت به رستگاری باشد». طبق آخرین توئیت‌های ارسال شده، سفینه Floresبه مقصد خود رسیده، و در حال حاضر در مدار سیاره‌ی Enoch قرار دارد.

از مدت‌ها قبل طرفداران مشغول تئوری پردازی در مورد چند و چون این بازی جدید بوده‌اند. از آنجایی که استودیوی لهستانی People Can Fly – سازنده بازی‌های Painkiller و Bulletstorm، و یکی از استودیوهایی که روی بازی‌های Gears of War و Fortnite کار کرده است – در حال ساخت این بازی است، می‌توان مطمئن بود که Outsiders یک بازی تیراندازی باشد، یا حدااقل عناصر مهم سبک تیراندازی را در خود جای دهد.

از سوی دیگر، مدارکی وجود دارد که از ارتباط بازی Outsiders با پروژه Avengers – بازی مورد انتظار دیگر اسکوئر انیکس – خبر می‌دهد. البته این بدان معنی نیست که بازی Outsiders قطعا همان پروژه مورد انتظار اسکوئر انیکس است، چرا که بازی Avengers حساب توئیتری مستقل خود را دارد، اما شاید Outsiders بخشی از همکاری مشترک مارول و اسکوئر انیکس باشد. البته که ممکن است تمام این تئوری پردازی‌ها غلط از آب درآمده و بازی Outsiders چیزی کاملا متفاوت از انتظارات باشد.

به هر حال، زمان زیادی تا برملا شدن حقیقت باقی نمانده است. کنفرانس E3 اسکوئر انیکس هفته‌ی آینده برگزار خواهد شد و همه، پاسخ پرسش‌های خود را خواهند گرفت.

