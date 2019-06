کمتر از یک هفته‌ی دیگر به آغاز رویداد بزرگ بازی‌های ویدئویی یعنی Electronic Entertainment Expo یا به اختصار E3 باقی مانده است. مطمئنا بسیاری از بازی‌بازان برای شروع این رویداد بسیار هیجان زده هستند و تمایل دارند تا بدین وسیله اطلاعات و جزئیات بیشتری از بازی‌های محبوب معرفی شده‌ی خود به دست آورند. در مقالاتی […]

کمتر از یک هفته‌ی دیگر به آغاز رویداد بزرگ بازی‌های ویدئویی یعنی Electronic Entertainment Expo یا به اختصار E3 باقی مانده است. مطمئنا بسیاری از بازی‌بازان برای شروع این رویداد بسیار هیجان زده هستند و تمایل دارند تا بدین وسیله اطلاعات و جزئیات بیشتری از بازی‌های محبوب معرفی شده‌ی خود به دست آورند. در مقالاتی دیگر به بازی‌هایی که شرکت‌های مختلف احتمالا و یا قطعاً در رویداد E3 2019 از آن‌ها رونمایی خواهند کرد پرداختیم. اما در این مقاله قصد داریم به اختصار در ارتباط با بازی‌هایی صحبت کنیم که قطعاً در E3 2019 نمایشی نخواهند داشت.

صرف‌نظر از شایعات و گزارش‌های مختلفی که در ارتباط با معرفی آی‌پی‌های جدید شنیده می‌شود، بازی‌هایی هستند که طی یک سال گذشته معرفی شده ولی سازندگان آن‌ها تصمیمی برای نمایش آن‌ها در E3 2019 ندارند. دلایل زیادی را می‌توان برای این موضوع برشمرد از جمله اینکه مراحل ساخت بازی‌های مورد نظر پیشرفت خاصی نداشته و سازندگان چیزی جدید برای نمایش ندارند یا ممکن است برخی از شرکت‌ها به مانند سونی تمایل داشته تا در زمان دیگری به غیر از E3 2019 از بازی‌های جدید خود رونمایی کنند. شاید با مشاهده‌ی این فهرست کمی ناامید شوید اما حقیقت این است که جای بسیاری از بازی‌ها و سازندگان در E3 2019 خالی است:

بازی‌های انحصاری کنسول‌پلی استیشن ۴:

بزرگ‌ترین غایب E3 2019 را می‌توان شرکت سونی به شمار آورد. همان طور که مطلع هستید، این شرکت در ماه نوامبر رسما و در خبری بهت‌آور اعلام کرد که در E3 2019 حضور نخواهد داشت. اگرچه هفته‌ی گذشته شاهد رونمایی رسمی از تاریخ انتشار بازی Death Stranding بوده‌ایم، اما هم اکنون شرکت سونی بازی‌های انحصاری بزرگی را همچنان در اختیار دارد که هنوز منتشر نشده‌اند و تاریخ انتشار برخی از آن‌ها نیز مشخص نشده است. هنگامی که سونی اشاره کرد قصد دارد تا در رویداد و یا برنامه‌ای دیگر به معرفی و رونمایی از بازی‌های خود بپردازد، بسیاری بر این باور بوده‌اند که این شرکت احتمالاً هم زمان با برگزاری رویداد E3 2019، قسمت سوم برنامه‌ی State of Play را منتشر کرده و تریلر جدیدی از بازی‌های فرست پارتی خود به مانند The Last of Us part 2 یا Ghost of Tsushima را به نمایش بگذارد اما به نظر نمی‌رسد که سونی چنین برنامه‌ای داشته باشد. سونی را باید اولین و بزرگ‌ترین غایب E3 2019 بشماریم و در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان انتظار داشت که این شرکت اواسط تابستان امسال با انتشار قسمت جدید برنامه‌ی State of Play، اطلاعات و جزئیات بیشتری از بازی‌های فرست پارتی و همچنین پلتفرم نسل آینده‌ی خود یعنی پلی‌استیشن ۵ را به اشتراک بگذارد.

نمایش دو بازی The Elder Scrolls VI و Starfield:

بتزدا سال گذشته و در یک اقدام غافل‌گیر کننده، از نسخه‌ی جدید سری The Elder Scrolls رونمایی کرد. اگرچه در زمان رونمایی نیز تاد هاوارد به این نکته اشاره کرد اما همه‌ی ما تقریبا می‌دانستیم که این بازی و بازی Starfield جزو پروژه‌های طولانی مدت بتزدا بوده و عناوینی هستند که در نسل آینده عرضه خواهند شد. بنابراین کاملا منطقی است که این دو بازی در رویداد E3 2019 هیچ نمایشی نداشته باشند. انتظار می‌رود حداقل تا سال ۲۰۲۰، بازی‌های یاد شده آماده‌ی نمایش نباشند و شاید در رویداد E3 سال آینده، بتزدا بتواند تریلری از این دو به نمایش بگذارد. در هر صورت به نظر می‌رسد تمرکز اصلی بتزدا در E3 2019 برروی نمایش بازی‌هایی خواهد بود که تا پاییز امسال منتشر می‌شوند و از میان آن‌ها می‌توان به بازی Wolfenstein: Youngblood اشاره کرد.

بازی جدید استودیوی راک استدی (Rocksteady):

سال‌هاست که شایعات مختلفی در رابطه با بازی جدید استودیوی محبوب و نام آشنای راک استدی به گوش می‌رسد. نام‌های زیادی در این راطه مطرح می‌شود که به ساخت بازی‌هایی چون Super Man و Justice League: Crisis اشاره دارند. در حالی که انتظار می‌رفت E3 2019 زمان مناسبی باشد تا سرانجام این استودیو به شایعات پایان داده و از بازی جدید خود رونمایی کند، اما به تازگی راک استدی آب پاکی را برروی دست هواداران ریخته و اعلام کرد بار دیگر در این رویداد بزرگ حضور نخواهد داشت. مشابه همین موضوع در سال گذشته نیز رخ داد و استودیوی راک استدی سال گذشته نیز با انتشار پیامی از عدم حضور خود در E3 2018 خبر داد؛ موضوعی که شاید سال آینده نیز تکرار شود و پروژه‌ی جدید راک استدی همچنان یک راز بزرگ باقی بماند.

بازی‌های Skull & Bones و Beyond Good And Evil 2

شرکت یوبی‌سافت چندی پیش و در جریان گزارش مالی خود اعلام کرد که سه پروژه‌ی جدید و معرفی نشده‌‌ی این شرکت اوایل سال ۲۰۲۰ عرضه خواهند اما در همین زمان، یوبی‌سافت بار دیگر انتشار بازی جدید و مورد انتظار خود یعنی Skull & Bones را به تاخیر انداخت؛ بر همین اساس بازی Skull & Bones در رویداد E3 2019 نمایشی نخواهد داشت. یوبی‌سافت در رابطه با دلیل تاخیر انتشار بازی Skull & Bones اعلام کرد که برای توسعه‌ی این بازی به زمان بیشتری احتیاج دارد.

Skull & Bones تنها بازی رده‌بالای یوبی‌سافت نیست که در E3 2019 حضور ندارد بلکه این شرکت رسماً تایید کرد که بازی Beyond Good and Evil 2 نیز در E3 2019 غایب خواهد بود. البته غیبت این بازی در رویداد E3 بدین معنی نیست که این بازی هیچ نمایشی نخواهد داشت بلکه یوبی‌سافت قصد دارد تا قبل از مراسم E3 2019، طی یک لایو استریم زنده به نمایش بازی Beyond Good and Evil 2 بپردازد. این نمایش فردا صبح ساعت ۵:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود.

معرفی کنسول جدید نینتندو

کنسول نینتندو سوییچ دو سالی است که به بازار عرضه شده و این کنسول هیبریدی توانسته است تا به حال بازی‌بازان بسیاری را به سمت خود جذب کند. همین موضوع سبب شده تا شرکت‌های بازی‌سازی هنگام توسعه و انتشار بازی‌های خود، نیم نگاهی به کنسول نینتندو سوییچ نیز داشته باشند. مدتی پیش شایعات بسیاری در رابطه با این موضوع به گوش می‌رسید که نینتندو قصد دارد از دو نسخه‌ی جدید کنسول نینتندو سوییچ رونمایی کند؛ یکی کنسول ساده و اما ارزان‌تر و دیگری کنسولی قدرت‌مندتر و بهینه یافته. گزارش‌های زیادی به این موضوع اشاره داشتند که نینتندو در جریان E3 2019 از این دو کنسول رونمایی خواهد کرد. اما نینتندو به تازگی شایعات و گزارش‌های مربوطه را تکذیب و اعلام کرد که در رویداد Nintendo Direct برروی نمایش بازی‌هایی تمرکز خواهد داشت که در سال ۲۰۱۹ عرضه می‌شوند.

الکترونیک آرتس و یک نمایش خوب

الکترونیک آرتس چند سالی است که مسیر خود را از کنفرانس E3 جدا کرده و رویداد اختصاصی خود را برگزار می‌کند؛ راهی که به نظر می‌رسد شرکت سونی با رویداد State of Play در پیش گرفته است. الکترونیک آرتس امسال نیز برای چهارمین سال متوالی رویداد EA Play را برگزار می‌کند اما با یک تفاوت بزرگ. کنفرانس‌های اختصاصی الکترونیک آرتس طی سال‌های اخیر نمایش ضعیفی داشتند و به نظر می‌رسد به همین دلیل الکترونیک آرتس تصمیم گرفته تا لایو استریم و نمایش زنده‌ی بازی‌ها را جایگزین کنفرانس خبری کند. با توجه به برنامه‌های اعلام شده‌، شاید در کنفرانس امسال نیز شاهد یک یا دو رونمایی جدید از بازی‌های معرفی شده باشیم اما به نظر می‌رسد امسال نیز با رویداد کسل کننده‌ای از سوی الکترونیک آرتس روبرو هستیم.

نظر شما کاربران گیمفا در رابطه با این موضوع چیست؟ رویداد E3 2019 را چگونه می‌بینید؟ به نظر شما آیا ممکن است طی این رویداد، شاهد سوپرایز های بزرگی باشیم؟ نظرات خود در این رابطه را با ما به اشتراک بگذارید. رویداد E3 2019 در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۸ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹) به مدت سه روز برگزار می‌شود. وب‌سایت گیمفا به مانند همیشه با پوشش زنده‌ی این رویداد همراه شما کاربران خواهد بود.

منبع متن: gamefa