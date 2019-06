اولین اطلاعات از Watch Dogs 3 منتشر شد

چند سالی است که به درز بازی‌های یوبی‌سافت قبل از نمایشگاه E3 عادت کرده‌ایم. امسال نیز طبق همین رسم ابتدا حدود یک ماه قبل بازی ‌Roller Champions لو رفت و امروز نیز قسمت جدید بازی Watch Dogs به لطف شعبه‌ی بریتانیا‌ی وب‌سایت آمازون به نام Watch Dogs Legion فاش شد. وب سایت «کوتاکو» (Kotaku) نیز با توجه منابعی که در دسترس دارد، این خبر را تأیید کرده است.

گفته شده در بازی امکان کنترل تمام شخصیت‌های داخل شهر را دارید.

از اطلاعات دیگری که در وب‌سایت آمازون به اشتراک گذاشته شده است، می‌توان به دو ویژگی مهم این بازی اشاره کرد. همانطور که پیش‌بینی می‌شد این بازی در لندن جریان دارد و ویژگی دیگر این است که در این بازی امکان کنترل تمام شخصیت‌های داخل شهر را دارید. به صورتی که تمام افراد قابل بازی هستند و انیمیشن، صداگذاری و ویژگی‌های رفتاری مخصوص به خود را دارند. قطعا اجرای چنین ایده‌ای در یک بازی محیط باز بسیار بلند‌ پروازانه است و نمی‌دانیم دقیقا با چه چیزی طرف هستیم.

در وب‌سایت کوتاکو نیز این دو ویژگی تأیید شده‌اند و حتی در این وب‌سایت اشاره شده که با توجه به شخصی که در بازی کنترل می‌شود، بازی‌کنندگان چیز‌های متفاوتی را خواهند دید، این سیستم بسیار پیچیده باعث شده است که سازندگان بازی با سختی‌های زیادی رو‌به‌رو شوند و به گزارش وب‌سایت کوتاکو ممکن است بازی با تأخیر عرضه شود.

با تمام این حرف‌ها هنوز این ویژگی‌ها به طور رسمی رونمایی نشده‌اند پس باید تا کنفرانس شرکت یوبی‌سافت در نمایشگاه E3 2019 صبر کرد و دید که آیا این شایعات واقعیت دارند یا خیر؟

آخرین قسمت از سری بازی‌های Watch Dogs در سال ۲۰۱۶ عرضه شد و موفقیت‌های خوبی را به دست آورد، با توجه به ویژگی‌های لو رفته از قسمت سوم گویا سازندگان برای کسب قله‌های بلندتر ایده‌های بسیار جدید و بلند‌ پروازانه‌ای را در نظر گرفته‌اند.

