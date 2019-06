بازی Shenmue 3 باری دیگر تأخیر خورد

قسمت سوم از سری بازی های محبوب Shenmue باری دیگر تاخیر خورد و این بازی به جای شهریور ماه در ۲۸ آبان ماه عرضه خواهد شد. امروز طبق پستی که توسط Deep Silver، ناشر بازی، و «یو سوزوکی» (Yu Suzuki)، خالق این سری، در کیک استارتر منتشر شد، به این موضوع اشاره شده است که بازی شنمو ۳ تقریبا آماده است ولی برای رفع مشکلات به زمان ساخت بیشتری نیاز دارد.

متن کامل این پست:

«سلام به همگی، امروز شرکت دیپ‌سیلور و یو سوزوکی قصد دارند که پیامی را در ارتباط با تاریخ عرضه منتشر کنند. بازی شنمو ۳ در تاریخ ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) عرضه خواهد شد.

«در حالی که بازی تقریبا آماده است، ولی قبل از اینکه مراحل ساختش به پایان برسد به کمی اصلاحات نیاز دارد. ما احساس می‌کنیم که با اختصاص زمان بیشتری به روند توسعه‌ی بازی می‌توانیم آن بازی‌ای را که لیاقت طرفداران این سری است، آماده کنیم. در آخر ما سپاس‌گزار صبر و درک شما هستیم.»

شنمو یک بازی اکشن ماجرایی با المان‌های نقش‌آفرینی است، سری بازی‌های شنمو همواره مورد تحسین منتقدان بوده‌اند اما متاسفانه از لحاظ فروش آنطور که باید عمل نکرده‌اند و از آن دسته از بازی‌ها به شمار می‌روند که در طی زمان ارزش ‌واقعی‌شان نزد بازی‌کنندگان مشخص می‌شود.

بازی شنمو ۳ اولین‌بار در کنفرانس خاطره‌انگیز پلی‌استیشن در نمایشگاه E3 2015 معرفی شد. این بازی با بودجه‌ی قابل توجهی که از طریق وب سایت کیک استارتر و حمایت طرفداران به دست آمده، توسط استودیوی Ys Net ساخته می‌شود.

طبق بیانیه‌ی جدید باید در تاریخ ۲۸ آبان ماه منتظر انتشار این بازی برای پلتفرم‌های PC و پلی‌استیشن۴ باشیم.

