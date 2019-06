روز پنج‌شنبه، ششم ژوئن، گوگل میزبان اولین کنفرانس Stadia Connect خواهد بود؛ مجموعه کنفرانس‌هایی که با هدف معرفی پلتفرم ابریِ بازی گوگل برگزار می‌شوند. در این کنفرانس گوگل قصد دارد تا از هزینه اشتراک، بازی‌ها و سایر جزییات این طرح پرده بردارد.

استیددیا (Stadia) پلتفرم ابری بازی گوگل است که با هدف رقابت با پلتفرم‌های ابری مایکروسافت (Project xCloud) و سونی (PlayStation Now) راه‌اندازی شده. چنان که از ادعاهای گوگل برمی‌آید، این پلتفرم توان اجرای بازی‌ها بصورت ۴K و ۶۰ فریم بر ثانیه را خواهد داشت و روی مجموعه بزرگی از گجت‌ها – از کامپیوترهای دسکتاپ و لپ‌تاپ تا انواع تلویزیون‌های هوشمند، تبلت‌ها و گوشی‌ها – قابل اجراست.

علاوه بر آن و طبق اعلام گوگل، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های بازی‌سازی بزرگ از جمله یوبی‌سافت، اسکوئر انیکس، اید سافتویر یا تیک-تو آمادگی خود را برای همکاری با این پروژه اعلام کرده‌اند. گوگل نیز شرکتی را تحت عنوان Stadia Games and Entertainment راه‌اندازی کرده که وظیفه آن تولید بازی و محتوای انحصاری برای پروژه Stadia است.

به نظر می‌رسد که گوگل کم‌کم به بازیگری مهم در صنعت بازی، و رقیبی قابل احترام برای بازیگران سنتی آن یعنی مایکروسافت، سونی، و نینتندو تبدیل می‌شود. با این حال، بسیاری از فعالان و طرفداران حوزه بازی‌های ویدیویی به این تلاش گوگل خوشبین نبوده، سرنوشتی چون پروژهای شکست خورده گوگل پلاس و گوگل گلس را برای آن پیشبینی می‌کنند. این بدبینی چندان هم بی‌راه نیست و می‌توان دلایلی چند را در تایید آن برشمرد:

عدم آمادگی زیرساخت اینترنت جهانی – حتی در کشورهای توسعه یافته – برای ارائه یک تجربه قابل قبول تفاوت ماهوی استریم بازی و ویدیو، و ناآشنایی گوگل با قواعد و ساز و کارهای حوزه بازی‌های ویدیویی پیشینه گوگل در معرفی پر سر و صدا و شتابزده پروژه‌های بزرگ و سپس رها کردن آن‌ها، از جمله پروژهای گوگل پلاس و گوگل گلس

فردا می‌توانیم منتظر برگزاری اولین کنفرانس Stadia Connect باشیم و برنامه‌های گوگل برای پلتفرم استیدیا را محک بزنیم.

