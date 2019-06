تنها چند روز با E3 فاصله داریم و طرفداران در حال جمع کردن و پیدا کردن خبرهایی در مورد بازی‌های مورد علاقه‌ی خود از طرف سازندگان و منتشرکنندگان هستند. با وجود اینکه خبرها و شایعه‌های زیادی پیرامون این مراسم پخش شده است اما ما همچنان می‌توانیم بگوییم که خبرهای خیلی کمی از مراسم در دست داریم. با توجه به این گفته‌ها ما می‌دانیم که شرکت Gearbox در مورد بازی Borderlands 3 خبرهای خوبی برای طرفداران خود دارند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook با انتشار توئیتر جدید از حساب کاربری رسمی Borderlands 3 ما خبرهای بیشتری از این بازی پیدا کردیم. طبق توئیتر منتشر شده ما می‌دانیم که طرفداران این بازی می‌توانند گیم‌پلی جدیدی از کاراکتر Moze را در مراسم ببینند و همچنین سورپرایز‌هایی از بازی قرار است اعلام شود. شماره غرفه‌ی بازی نیز 1001 می‌باشد.

متن توئیتر به این صورت است:

"شکارچیان Vault توجه کنید! بازی Borderlands 3 با گیم‌پلی جدیدی از Moze، سیاره‌ای جدید و شاید یک سورپرایز و حتی 2 تا سورپرایز به مراسم E3 می‌آید. ما را در غرفه‌ی 1001 در ضلع جنوبی سالن پیدا کنید."

افراد زیادی فکر می‌کنند که یکی از سورپرایزها می‌تواند یک DLC برای Borderlands 2 باشد. طبق اخبار گذشته احتمال دارد این DLC‌ با نام Commander Lilith and the Fight for Sanctuary برای Borderlands 2 باشد و داستان آن در مورد فاصله‌ی زمانی بین نسخه‌ی گذشته با نسخه‌ی جدید باشد. اما برای صحت این خبر باید تا زمان مراسم E3 منتظر بمانیم.

Borderlands 3 در تاریخ 13 سپتامبر (22 شهریور) بر روی PS4 و Xbox One و PC عرضه می‌شود.

منبع متن: pardisgame