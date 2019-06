متاسفانه در E3 2019 شاهد هیچ نمایشی از دو عنوان مهم و اصلی پیش‌روی استودیوی بتسدا (Bethesda)، یعنی The Elder Scrolls IV و Starfield نخواهیم بود اما تاد هوارد (Todd Howard)، سرپرست استودیوی بتسدا و همچنین کارگردان و تهیه کننده‌ی دو عنوان مورد نظر، طی مصاحبه‌ای، اطلاعات جدیدی از این دو بازی را به اشتراک […]

متاسفانه در E3 2019 شاهد هیچ نمایشی از دو عنوان مهم و اصلی پیش‌روی استودیوی بتسدا (Bethesda)، یعنی The Elder Scrolls IV و Starfield نخواهیم بود اما تاد هوارد (Todd Howard)، سرپرست استودیوی بتسدا و همچنین کارگردان و تهیه کننده‌ی دو عنوان مورد نظر، طی مصاحبه‌ای، اطلاعات جدیدی از این دو بازی را به اشتراک گذاشت.

هاوراد طی توضیحاتی اعلام کرد که قصد دارند تا The Elder Scrolls VI را به نحوی توسعه دهند که بتوان آن را برای یک دهه تجربه کرد. وی در واقع گفت که می‌خواهد طول عمر The Elder Scrolls VI در حد Skyrim و فراتر از آن باشد. عنوان Skyrim، پنجمین قسمت از سری The Elder Scrolls در سال ۲۰۱۱ عرضه و پس از گذشت ۸ سال از عمر آن، در بین بازی‌بازان بسیار محبوب است و هر ساله تعداد زیادی از بازی‌بازان تصمیم به تجربه‌ی دوباره‌ی آن می‌گیرند.

وی در این مصاحبه هیچ اشاره‌ای به زمان عرضه‌ی این عنوان نکرد اما توضیح داد که پس از عرضه‌ی بازی، دلیل این میزان از وقفه و طولانی شدن پروسه‌ی توسعه را متوجه می‌شویم.

از یک سو، این خوب است که دل بازی‌بازان برای یک عنوان تنگ شود. به نظر من این موضوع باعث می‌شود تا بازی‌بازان به عنوان مورد نظر از چشم یک بازی تازه و نو مشاهده کنند. زمانی که شما تفاوت تکنیکی و فنی نسخه‌ی ششم را پس از عرضه با Skyrim مقایسه کنید، دلیل این همه وقفه را متوجه خواهید شد.

در حال حاضر معرفی The Elder Scrolls VI تنها محدود به یک تریلر کوتاه در E3 2018 شده است که البته اطلاعات محدودی از مکان وقایع این نسخه را به ما می‌دهد. همچنین هاوارد دوباره تاکید کرد که این عنوان برای نسل بعد کنسول‌ها منتشر خواهد شد.

وی در ادامه به ارائه‌ی توضیحاتی در رابطه با Starfield پرداخت. هاوراد توضیح داد که مهم‌ترین هدف آن‌ها، ارائه لحنی متفاوت از بازی‌های حوزه‌ علمی و تخیلی در بازار بازی‌های ویدئویی است.

Starfield لحنی مخصوص به خود و متفاوت با دیگر‌ بازی‌های علمی تخیلی مرسوم را دارد، به مانند سری Fallout که لحن مخصوص به خود را در میان بازی‌های سبک آخرزمانی دارد. برخلاف سری The Elder Scrolls که در پوسته به نظر می‌رسد لحنی متفاوت را ارائه می‌دهد اما در باطن بر پایه‌ی لحن عمومی دیگر داستان‌ها و بازی‌های جهان‌های فانتزی ساخته شده است.

وی افزود:

من میخواهم تا Starfield به بازی علمی تخیلی تبدیل شود که همه آرزوی آن را داشته‌اند. عنوانی که در آن خلوص سبک علمی تخیلی را لمس کنیم.

هرچه که هست، به نظر می‌رسد که جاه‌طلبی محضی پشت Starfield خوابیده است.

برای رسیدن به هدفمان، نیاز داریم تا تکه‌های بسیاری را مانند پازل کنار هم بچینیم. ما استعداد بسیار، تجربه و همچنین فناوری کافی را در اختیار داریم. ما باید برای رسیدن به هدف خود و تکمیل کردن این پازل، تکنولوژی جدیدی توسعه میدادیم و اطمینان دارم که با وجود این امکانات و فناوری، به هدف نهایی خود خواهیم رسید.

همچنین هاوارد توضیح داد که علاقه دارد تا Starfield تبدیل به بازی‌ بعدی او پس از Fallout 4 بشود. بر اساس توضیحات وی، بازی در مرحله توسعه قرار دارد و با توجه به این توضیحات، احتمال دارد تا شاهد عرضه‌ی این عنوان طی سال آینده و برای کنسول‌های نسل حاضر و نسل بعد باشیم.

اگر به گذشته دقت کنیم، می‌بینیم که تنها فاصله‌ای پنج ماهه را میان معرفی و عرضه‌ی Fallout 4 و Fallout 76 شاهد بوده‌ایم اما شاهد فاصله‎ی بسیار بیشتری در عنوان Starfield نسبت به حالت مرسوم گذشته هستیم. تاد هاوارد توضیح داد که در واقع قصد داشته است تا پنجره‌ای را برای معرفی این عنوان باز کند. از نظر او، پنج ماه زمان برای Fallout 4 و Fallout 76 با وجود کوتاه بودن، نسبتا کافی بوده است اما برای Starfield و TES VI، خیر. همچنین وی توضیح داد که برای مشاهده‌ی نمایش گیم‌پلی Starfield، باید بسیار صبور باشیم. در واقع این تصمیم باعث می‌شود تا دیگر استودیو‌های همکار نیز خود را برای عرضه‌ی نهایی این عنوان آماده کنند.

به نظر می‌رسد که در واقع این استودیو قصد دارد تا با طولانی کردن پروسه‌ی معرفی و عرضه و همچنین انتخاب نکردن زمان رسمی انتشار بازی، به ارائه‌ی بهینه‌سازی‌هایی به کمک دیگر استودیوها برای عرضه‌ی یک عنوان بهینه و بی‌نقص و شاید بسیار کم نقص در بخش فنی و گرافیکی بپردازد.

در حال حاضر، برنامه‌ی رسمی شرکت بتسدا در E3 2019 تنها محدود به نمایش‌های Doom: Eternal و Wolfenstein: Youngblood شده است اما براساس گزارشاتی، شاهد معرفی فصول جدید دو عنوان Fallout 76 و The Elder Scrolls: Blade و همچنین بسته‌ی الحاقی Rage 2 خواهیم بود.

منبع متن: gamefa