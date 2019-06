فراری آمریکایی | نقد و بررسی بازی American Fugitive

هر کدام از ما، خاطرات شیرین و تلخی را در بازی ها تجربه کرده ایم که هر کدام از آنها ویژگی های منحصر به فردی به دیدگاه های ما اضافه کرده اند. بازی های جهان باز از دسته بازی های محبوب برای گیمرها بوده اند که باعث رشد دید مخاطب شدند و در عین حال […]

هر کدام از ما، خاطرات شیرین و تلخی را در بازی ها تجربه کرده ایم که هر کدام از آنها ویژگی های منحصر به فردی به دیدگاه های ما اضافه کرده اند. بازی های جهان باز از دسته بازی های محبوب برای گیمرها بوده اند که باعث رشد دید مخاطب شدند و در عین حال پیشرفت در مقدار کمیت و گاها کیفیت محتوا را به همراه داشته اند. اولین بازی جهان باز Jet Rocket نام داشت که به عنوان یک بازی Arcade شناخته می شد و در آگوست ۱۹۷۰ معرفی شد. اما سطح کیفی بازی آنقدر مناسب تمجید از آن به عنوان یک بازی جهان باز نبود که یکی از دلایل آن کمبود محتوا بوده است. بازی hydlide (ساخت کشور ژاپن)، یک گام بلند به سوی جلو بود، که نه تنها یک بازی Role-Playing محسوب می شد بلکه شما حس یک بازی مدرن را تجربه می کردید. این برای اولین بار بود که که شما می توانستید به سوی جهانی خارج از مکان اولیه قدم بگذارید و به گشت و گذار بپردازید. زمان زیادی سپری نمی شود که سری جذاب Grand Theft Auto خلق و خوی اصیل جهان باز را نمایان می کند. تا آنکه انقلابی در صنعت بازی سازی رخ می دهد و بازی Grand Theft Auto III روانه بازار می شود که یک بازی جهان باز تمام عیار، همراه با یک نقشه بزرگ و امکان دسترسی به تمام نقاط داخل آن بود که این ویژگی برای گیمرها رویایی دیرینه را در حالی برآورده کرد که همراه با حفظ فضای اکشن و خشن خود، مراحل و خط داستانی فوق العاده جذابی نیز داشته است.

با بیان این مقدمه در مورد بازی های سبک جهان آزاد، به سراغ عنوانی که امروز می خواهیم از آن صحبت کنیم می رویم. بازی American Fugitive در روز ۲۱ ماه May در سال ۲۰۱۹ برای Playstation و رایانه های شخصی، در ۲۳ ماه May سال ۲۰۱۹ برای Nintendo Switch و با یک روز فاصله در ۲۴ ماه May برای Xbox One عرضه شد. شرکت Fallen Tree Games سازنده و توسعه دهنده بازی بوده که جمعی از سازندگان با تجربه بازی های ذیل را گرد هم آورده است. (ناشر : Digital curve)

-Grand Theft Auto : Chinatown Wars

-Dukes Of Hazzard ( بازی ریسینگ و ماشین سواری)

-Timesplitters

هر کدام از طراحان تیم، در حوزه طراحی خود بسیار خبره بوده اند که علت آن داشتن تجارب موفق قبلی در استودیو های فوق بوده است. به عنوان مثال Timesplitters یک بازی First Person Shooter (تیراندازی اول شخص) با محور داستانی بوده که در زمان خود نیز بسیار محبوب واقع گردید.

در اولین نگاه، هر کسی American Fugitive را یک بازی از سری Grand Theft Auto می داند. این موضوع به قدری جنجال به پا کرده است که بازیکنان به طور هم نظر این بازی را یا به صورت “نسخه شهر کوچک بازی Grand Theft Auto” توصیف میکنند و یا اذعان میکنند که این American Fugitve است که خاطرات قدیمی گیمر ها را از این سری محبوب تداعی می کند. در هر صورت، نمی توان منکر شباهت بسیار این بازی با Grand Theft Auto : Chinatown Wars شد. طبق تجربه میتوان گفت که هر دو از یک مکانیک و ساختار کلی بهره می برند و تنها موتور سازنده بازی و تکنولوژی است که تفاوت های این دو بازی را چندین برابر می کند. دوربین بازی به دیدگاه خاص “Up-Down” که در فارسی “از بالا به پایین” یا ایزومتریک به آن گفته می شود، مجهز است. هرچند که این پرسپکتیو، بازی را به صفحه دو بعدی محدود نکرده و جذابیت یک بازی ۳D (سه بعدی ) در آن فراهم شده است. بازیکن باید در این بازی از دیدگاه هایی همچون اول شخص و سوم شخص که کمی رایج تر هستند دل بکند و برای تجربه شیرین تر، خود را با نحوه نمایش بازی همگام نماید. هر چند روند بازی و کیفیت آن به گونه ایی است که بازیکن از این زاویه دید صفحه لذت می برد، ولی خب واضح است که مشکلاتی نیز به همراه دارد که می توان به شایع ترین آن که همان عدم توانایی برای دیدن مسافت های دور در جلو و عقب و حتی در اطراف است، اشاره نمود.

مکانیزم بازی سعی می کند تا لحظات نوستالژیکی که گیمر از تجارب قبلی خود داشته است را برای او تداعی کند. هرچند که بازی به طور کل بی نقص نیست ولی می توان این بازی را در این بازه زمانی یک محصول ویژه خواند. به این دلیل که با این نرخ فریم اجرایی و رزولوشن نمی توان همتایی برای آن پیدا کرد. از لحاظ گرافیکی، به ریز نکات و جزییات دقت شده و حتی شفافیت نورپردازی در بازی نیز بی تاثیر نیست. این بازی به قدری روان است که کسی قبل از عرضه بازی انتظارش را نداشت.

داستان بازی به گونه ایی آغاز می شود که کاراکتر اصلی بازی “Will Riley” پاسخ تماس تلفنی پدرش را میدهد. پدرش میخواهد او را برای آخرین بار ببیند. پس از جستجو، ویل متوجه رخداد های مشکوک شده و وارد خانه پدرش می شود. او در کمال ناباوری پدرش را غرق خون بر روی زمین می بیند. در این هنگام پلیس، Will را در صحنه جرم مشاهده کرده و او را بازداشت میکند. در نتیجه او به زندانی در روستای خود Redrock منتقل می شود. کمی طول نمی کشد که Dwayne که یکی از بستگان نزدیک Will است به او زنگ میزند و خبری مبنی بر پیدا شدن سر نخی از قاتلان پدر وی می دهد. حال Will آکنده از خشم و حس انتقام جویانه است که این ویژگی باعث بروز خشونت در رفتار او در ادامه بازی می شود. وقتی Dwayne او را می بیند به کلی تعجب می کند ولی در راه پیدا کردن قاتل پدر Will به او کمک های شایانی می کند. با گذر زمان شما متوجه وجود یک خانواده قلدر به نام McCoy می شوید که آنها مشکلات فراوانی را برای شما پیش می آورند و به قدری قدرتمند هستند که کل شهر را زیر سلطه خود در آورده اند. خصومت آنها با شما از زمانی شدت می گیرد که Dwayne بخاطر اعتراض به خیانت آنها به او، ضرر های مالی بسیاری به آنها می رساند. نفوذ خانواده McCoy بسیار زیاد است. به قدری که یکی از افسران پلیس (Hank McCoy) و نیرو های پلیس بر علیه شما اقداماتی به عمل می آورند. در ادامه بازی Will در می یابد که باید با عبور از این خانواده، قاتلان پدر خود را پیدا کند. حتی اگر به معنای ایجاد آشوب در سطح شهر قلمداد شود. طولی نمی کشد که Will، این بار با رفتاری خشن و بی رحمانه افراد مقابل خود را از سر راه بر میدارد و به آرزوی خود می رسد.

آموزش های اولیه بازی، گام هایی هستند که بازیکن را با ابتدایی ترین المان های بازی آشنا می کنند و مکانیزم های متفاوتی در بازی را معرفی می کنند تا بازیکن، وجود آزادی و دموکراسی را با تمام وجود در کنار توانایی هایش حس کند. یکی از جذاب ترین امکانات بازی، سامانه Looting یا غارت منابع است. این ویژگی بازیکن را مجاب می کند تا اشیای مورد نیاز خود را گاهی از روی زمین و گاهی از خانه افراد به سرقت ببرد. از مواد غذایی گرفته تا وسایلی که ممکن است روزی به کارتان بیایند یا هرگز مورد استفاده قرار نگیرند!

حریص بودن یک ویژگی است که این بار بازیکن آن را برای موفقیت تجربه می کند و همواره سعی میکند تا Inventory (فهرست اموال شخصی) خود را پر نگه دارد تا در زمانی که به آنها احتیاج داشت، از آنها بهره ببرد. بازی سعی می کند به شما نحوه نبرد و تیر اندازی و تمامی قابلیت های موجود را آموزش دهد. سرقت ماشین توانایی رانندگی شما را شکوفا می کند. رانندگی یک Skill جالب دیگر این بازیست که این بار کمی سخت تر ظاهر شده است. همانطور که گیمر باید مسافت های طولانی را در بازی طی کند همانطور نیز مجبور می شود تا ماشین افراد را برباید. اولین تجربه منحصر به فردی که احساس می شود، توانایی Drifting ماشین هاست. ماشین ها به قدری روان و حساس در پیچ ها و دور زدن ها ساخته شده اند که حتی این بار دردسر هایی را برای شما به ارمغان می آورند.

یکی از شیرین ترین شباهت های این بازی با سری بازی Grand Theft Auto، نحوه جنایی شدن سمت و سوی بازیست. این بار پلیس کمی کوشا تر و در عین حال به صورت غیر قابل باوری اطلاعاتی از کاراکتر شما در دست دارد. کوچک ترین برخورد با پلیس می تواند شما را به خشن ترین نقطه بازی برساند. تصادف با پلیس به قدری نابخشودنی بوده که آنها دقایق بسیاری را به تعقیب و گریز با شما سپری می کنند و اگر شما این بار بخواهید مقاومتتان را به رخ پلیس بکشید، هلکوپتر ها و ماشین های سنگین پلیس ویژه در کوتاه ترین لحاظات به شما ملحق می شوند! هر چند که اگر کم ستاره بمانید و زیاد دردسرساز نشوید، پلیس به یک یا دو ماشین اکتفا می کند تا دخل شما را بیاورد! ممکن است این حساسیت به قدری واضح باشد که گیمر گاها از بازی دلزده شود ولی بازی به صورتی طراحی شده است که شما را مراقب رفتار های سرکشانه خود می کند. تصادف کردن با ماشین مردم ، ضرب و شتم ، تیراندازی ، سرقت خانه ها و ربودن خودروها می توانند این لحظات را برای شما به تصویر بکشند و اصلا فرقی نمی کند که شما چه انجام داده اید. اگر جرمی مرتکب شده باشید، پلیس شما را مجبور می کند تا تقاص پس بدهید!

اگر در خانه ایی مشغول غارت منابع هستید، زمانی را در بالا صفحه مشاهده می کنید که نشان دهنده زمان باقی مانده تا رسیدن پلیس به محل جرم می باشد. البته که شما داخل خانه را نمی بینید بلکه به صورت نمایشی تصویری را مشاهده می کنید که مانند نقشه ساختمان به شما مکان اتاق خواب ها و آشپزخانه و غیره را نشان میدهد. شما با یک ایده جدید و نوین می توانید داخل خانه را با نگاهی کوچک برانداز کنید تا قبل از خرد کردن شیشه ها و یا شکستن لولای درها با دیلم، متوجه حضور افراد در محل مربوطه شوید و از حضور ضرب العجل پلیس جلوگیری کنید. اگر ناخواسته با پلیس مواجه شدید، میتوانید لباس هایتان را به صورت مخفی عوض کنید. عوض کردن لباس و ماشین در دید پلیس تاثیری ندارد زیرا پلیس مشخصات شما را در ذهن نگه می دارد. در ساختمانی برای مدت کوتاهی پنهان شدن باعث می شود تا آب ها از آسیاب بیفتد. البته نه آنکه با هلکوپتر ها به آن محل پناه برده باشید! رفتار های تنش زا و غیر قانونی شما از سوی مردم مدام به پلیس گزارش می شود و مسیر شما را در تنگنا قرار خواهد داد. در حین برخی کارها شما به موسیقی های جذاب و دل انگیز گوش فرا می دهید که ممکن است برای برخی از شما آشنا باشند! ساندترک های Last Of Us , Red dead redemption 2 و True Detectives از مشهودترین آنها می باشند. در موقع انجام ماموریت ها، تعقیب و گریز و حتی برخی مواقع خاص، موسیقی های مناسبی پخش می شود که هیجان شما را چندین برابر می کند. صدای جیرجیرک ها در شب و پرندگان در روز میتوانند طبیعت بازی را به خوبی به جلوه دهند.

در پروسه تمام کردن مراحل، شما وجه نقدی را از صاحب مرحله(Mission Owner) دریافت می کنید. البته مراحل فرعی بازی (Side Missions) رقابتی را پدید می آورند که نه تنها سرگرمی و تلاطم را در شما ایجاد می کنند، بلکه به شما اجازه میدهند پول های کلان به جیب بزنید! مراحل فرعی، قسمت هایی از مهارت های کلی شمارا می سنجند و به چالش می کشانند. مهارت های کلی که به صورت Action جلوه نیافته اند، اینجا در مراحل فرعی جلوه گیرا تری به خود می گیرند و اهمیت خود را بهتر بیان می کنند. هرچند که ریختن خون دشمنان و با حضور کمی شیطنت (مردم و پلیس)، یکی از لذت های بی برو و برگشت بازی را رقم می زند. از مراحل فرعی میتوان، به مسابقات ماشین سواری و پرش از سکو ها اشاره نمود. هر چند گاهی ممکن است که فکر کنید پول هایتان به سرعت تمام می شود ولی زمانی طول نمی کشد که اوضاع مالی شما روی روال قرار می گیرد و پول های بزرگ، به زندگی کارکترتان وارد می شود.

در قسمتی از منو، یک لیستی از توانایی ها و مهارت ها (Skills) قرار دارد. شما با گرفتن skill point و داشتن پول کافی میتوانید هر کدام از توانایی های خود را ارتقا دهید تا بطور جدی و اصولی تقویت شوند. البته خیلی ناگوار است که پول در بازی به سختی به دست می آید و به آسانی پر می کشد و می رود! بخش قابل توجه ای از پول و درآمد شما باید صرف ارتقا مهارت های کلی (General Skills) شود. متاسفانه Will در ابتدای بازی توانایی های ضعیفی را در مشخصات کاراکتری خود به همراه دارد. این موجب می شود که شما مجبور شوید به توانایی ها بی اعتنایی نکنید و آنهارا هر چه سریع تر ارتقا دهید. این موضوع به قدری حیاتی است که Will را ناتوان، در برابر سختی ها و چالش های بازی نشان می دهد. به عنوان مثال Stamina (هوازی) کاراکتر شما در ابتدای بازی آنقدر در سطح پایینی قرار دارد که با دویدن و طی کردن مسافت های کوتاه مانند ۱۰۰ متر، به نفس تنگی می افتد و باید کمی صبر کنید تا دوباره بتوانید مثل یک یوزپلنگ بدود! این باعث می شود که شما بالاجبار رفتار محافظه کارانه به خود بگیرید و از هر درگیری بی مورد در ابتدا و اواسط بازی پرهیز کنید. این روند میتواند به قدری خسته کننده و حوصله سر بر باشد که آستانه تحمل شما را به شدت بسنجد و باعث شود که دیگر منظبط و مطیع قانون نمانید. نکته قابل توجه این است که شما هم skill point و هم پول را با انجام دادن مراحل به دست می آورید. توانایی های شما به قدری برتری می یابند که شما شاهد حرکات احمقانه NPc ها خواهید بود، که یکی از بزرگترین ایراد های وارد به بازی است. نحوه تیراندازی و رانندگی NPc ها بسیار مضحک می باشد، به قدری که گفته می شود که بر روی هوش مصنوعی آنها به اندازه کافی کار نشده است. یکی دیگر از پدیده های آزاردهنده بازی، سیستم تیراندازی است. سختی در نشانه گرفتن اسلحه بخاطر نقص سیستم تیراندازی گاها باعث رنجیدن و عصبانیت گیمر می شود.

سرعت بازی (Pace) متوسط است. به گونه ایی که نه شما را در انجام کارها شتاب زده می کند و نه از کندی روند کارها شما را خسته می کند. ولی شما با کوچک ترین حرکت سرعت بازی را تداوم می بخشید. هر کار اشتباه ممکن است با سرعت بالایی بازی را دگرگون کند. به این معنا که شما با ایجاد نارضایتی برای مردم به هر نحوی به یک قاتل خونسرد تبدیل می شوید که خود را غرق در جنایات می بیند. اگر به اندازه کافی خوش شانس نباشید، دستگیر و یا کشته خواهید شد که باعث می شود تمام وسایل داخل فهرست اموال شما یا همان وسایل Inventory از بین برود و تنها رفیق شما تا به آنجای کار پولتان باشد. از امتیازات بازی که پس از مطرح شدن پروسه ساختش از آن انتظار نمی رفت، میتوان به وجود سیستم تخریب پذیری اشاره نمود. با کمال ناباوری شاهد امکان تخریب بسیاری از وسایل و امکانات بازی هستیم. اگر قصد سفر با ماشین را دارید، بهتر است از غافله عقب نمانید! چون که میتوانید زمانی را برای تخریب فنس های چوبی صرف کنید و یا وسایل بسیاری را در راه خرد کنید. به هر حال ماشین شما به صورت خوفناکی آسیب پذیر است و دودی که از موتور ماشین خارج می شود، نتیجه دست گلی است، که در این حین به آب داده اید! خرد شدن پنجره خانه ها و شکستن درها مثال های دیگر این سامانه می باشند.

معایب بازی در رویارویی شما با مراحل نمایان می شوند. به عنوان مثال ایراد های تیراندازی در مراحل اکشن و جنگی با گنگ ها و خلاف کاران مشخص می شود ولی در برخی مراحل ساده نیز مانند سرقت ماشین ها، مشکل و ایراد خاصی از بازی استنتاج نمی شود. نقص قابل توجه دیگر، عدم وجود یک mini map است که در این بازی نبودش حس می شود. هر چند که بازی یک نقشه کامل همراه با آیکن های شماتیک مکان ها را قرار داده است که شما می توانید مکان دلخواه را علامت بزنید و راهی آنجا شوید اما تنها کمک آن به شما، نمایان شدن یک فلش در کنار صفحه به معنای نشان دادن جهت مسیر به شما می باشد. نبود مینی مپ و همچنین نوع پرسپکتیو بازی (از بالا به پایین) به طوری است که ممکن است باعث بروز مشکلات گوناگون مانند تصادفات غیر قابل پیش بینی و رانندگی بدون دقت و خطرناک شوند.

اغلب شما ساعت هایی را در میانه های بازی به گشت و گذار، تفریح، کشتن پلیس و غارت خانه های مردم اختصاص می دهید و این همان ابعادی است که استودیو میخواست با شبیه سازی این بازی از سری محشر Grand Theft Auto، بدست آورد و در این پروسه نیز موفق بوده است. این امور، اصول و پایه های محصول هستند که از هر کسی توقع رفتار متناسب با این اصول می رود. بازی لحظات خوش و سرگرم کننده ای را برای ما رقم می زند که ما به دید کلی از معایبش چشم پوشی می کنیم و فواید آن را تا حد نسبی برتری می بخشیم. بازی که پس از سالیان سال با زنده کردن خاطرات و نوآوری های بسیار توانسته است نظر بسیاری از گیمر هارا به خود جلب کند و از آنچه توقع می رفت، بهتر عمل کند. استودیو Fallen Tree Games پس از مدت ها توانست، خواسته های بازیکنان این سبک را به بهترین روش پاسخ دهد و ریسک ساخت چنین گیمی را که همه آنرا با سری قدرتمند و محبوبی مقایسه می کنند به جان بخرد. سوای مشکلات و معایب، سازندگان به قدری تلاش کرده اند که American Fugitive یک محصول منحصر به فرد باشد، چه در حال تیر اندازی و چه در حال رانندگی باشید، لذت بازی پایان ناپذیر است. ایراد هایی که شما از این بازی برداشت میکنید میتواند عمدتا از مشکل کنترل خودروها و تعریف نشدن دقیق پرسپکتیو بازی (برد دید شما) در نوع خود باشند، که قطعا از دلایلی هستند که بازی را بی نقص جلوه ندهند.

اگر شما جزو کسانی هستید که از بازی های جهان باز و محتوای درون آن که فضایی مدرن، با گرافیک بالا در کنار سبک کلاسیک Grand Theft Auto لذت می برید، قطعا بازی American Fugitive یک انتخاب منحصر به فرد و تکرار نشدنی است. بازی، پرمحتوا و مملو از فعالیت هایی است که سرگرمی را برای ساعاتی به شما هدیه می دهد و سعی می کند با گیم پلی روان و یک دست خود، شما را مجذوب و مبهوت خود کند و برای طرفداران پرو پا قرص بازی های سبک Open World به خصوص Grand Theft Auto لحظات مهیج، گرچه کوتاه ولی به سزایی را ایجاد کند. یک پکیج کامل که همراه با موفقیت های جذاب، لحظات عمیق و همواره اکشن بوده که در راستای خط داستانی خود، به محوریت پیدایش خلق و خوی انتقام جویانه می پردازد، میتواند گزینه ایده آلی برای شما باشد.

منبع متن: gamefa