یوبی‌سافت به تازگی اعلام کرد که امشب لایو استریم زنده‌ای برگزار خواهد کرد و این لایو استریم به بازی جدید و مرود انتظار این شرکت یعنی Beyond Good and Evil 2 اختصاص دارد. با جزئیات بیشتر با گیمفا همراه باشید.

شرکت یوبی‌سافت چندی پیش رسماً تایید کرد که بازی Beyond Good and Evil 2 نیز در E3 2019 غایب خواهد بود. البته غیبت این بازی در رویداد E3 بدین معنی نیست که این بازی هیچ نمایشی نخواهد داشت بلکه یوبی‌سافت قصد دارد تا قبل از مراسم E3 2019، طی یک لایو استریم زنده به نمایش بازی Beyond Good and Evil 2 بپردازد. تا دقایقی دیگر پخش زنده‌ی این برنامه آغاز می‌شود که شما می‌توانید در قسمت پایین آن راه مشاهده کنید:

Watch live video from Ubisoft on www.twitch.tv

منبع متن: gamefa