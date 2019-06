به نظر می‌رسد که با اتمام یک دوره‌ی مهم روبرو هستیم؛ به زودی سرورهای بازی‌های بزرگی از انحصاری‌های سونی برای پلی‌استیشن ۳ از دسترس خارج می‌شوند. باید قبول کرد که هر چیز، آغاز و پایانی دارد و به زودی شاهد پایانی بر حکمرانی یکی از بهترین و خاطره‌انگیزترین کنسول‌ها هستیم. برای شروع، استودیوی ناتی‌داگ (Naughty […]

به نظر می‌رسد که با اتمام یک دوره‌ی مهم روبرو هستیم؛ به زودی سرورهای بازی‌های بزرگی از انحصاری‌های سونی برای پلی‌استیشن ۳ از دسترس خارج می‌شوند.

باید قبول کرد که هر چیز، آغاز و پایانی دارد و به زودی شاهد پایانی بر حکمرانی یکی از بهترین و خاطره‌انگیزترین کنسول‌ها هستیم. برای شروع، استودیوی ناتی‌داگ (Naughty Dog) اعلام کرده است که سرورهای بازی‌های Uncharted 2 ،Uncharted 3 و البته The Last of Us برای کنسول پلی‌استیشن ۳ از دسترس خارج خواهند شد. این اتفاق در تاریخ سه‌شنبه، ۱۲ شهریور سال ۹۸ شمسی مصادف با ۳ سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی رخ خواهد داد.

البته تا قبل از خاموش شدن سرورهای این بازی‌ها، ناتی‌داگ قصد دارد تا بازی‌بازان نهایت لذت را از این عناوین ببرند و در نتیجه، تمام بسته‌های الحاقی بخش چندنفره برای این سه بازی در این مدت کاملا رایگان خوهند بود. قطعا کسانی هستند که دوباره ارزوی تجربه‌ی این عناوین را به صورت آنلاین دارند که می‌توانند هر سه بازی را برروی پلی‌استیشن ۴ و با کیفیتی به مراتب بهتر تجربه کنند.

در نهایت، شاید پلی‌استیشن ۳ به آخر راه خود رسیده باشد، شاید سرورهای این عناوین از دسترس خارج شوند و ما دیگر نتوانیم این بازی‌ها را برروی این کنسول تجربه کنیم، ولی یاد و خاطراتی که پلی‌استیشن ۳ و بازی‌های محبوبش برای ما ساختند برای مدت‌ها در ذهن بازی‌بازان باقی خواهد ماند.

