نقد و بررسی بازی Rage 2

"به قلم علیرضا رزمجویی"

"در دنیایی که قانونی وجود ندارد، دیوانگی حکم‌فرماست." این شعاری است که از زمان معرفی RAGE 2 مرتبا آنرا شنیده‌ایم. شعاری که نشان‌دهنده‌ی لحنی کاملا متفاوت نسبت به نسخه قبل است. لحن و جلوه‌ای رنگین‌تر، یک گیم‌پلی کاملا از نو بنا شده و به کارگیری استدیوی Avalanche و موتور بازیسازی آنها برای ساخت عنوانی جهان باز بدون مشکلات و محدودیت‌های تکنیکیِ اولین RAGE. نتیجه هویتی جدید برای این سری است که با خود جذابیت‌ها و کاستی‌های جدیدی را به همراه آورده است.

در دنیایی که توسط یک شهاب‌سنگ عظیم‌الجثه به نابودی کشانده شده است، شخصیتی به نام "واکر" به عنوان آخرین بازمانده از گروه Rangerها به دنبال این است تا گروه قدرت‌طلب Authority که دوباره با رهبری General Cross به پا خواسته‌اند را متوقف کرده و به نیت شوم آنها در دستیابی و سوءاستفاده از تکنولوژی نانو پایان دهد. این یک زمینه‌ی داستانی بشدت ساده و کلیشه‌ای است که از آن صرفا به عنوان بهانه‌ای برای اکشن دیوانه‌وار و موقعیت‌های خشن بازی استفاده شده است و با کاویدن در آن، به عمق قابل‌توجهی نمی‌تواند رسید.

روایت با استفاده‌ی حداقلی از کات‌سین‌ها و با تمرکز بیشتر بر روی دیالوگ‌هایِ در حین گیم‌پلی به مخاطب منتقل می‌شود. دیالوگ‌هایی که برخلاف روند بازاریابی بازی و تریلرهایی که از آن دیده بودیم، در شوخ‌طبعی و انتقال شعار مشهور RAGE 2 یعنی دیوانگی، ابدا موفق عمل نمی‌کند و با شوخی‌هایی که به طوری مداوم به هدف اصابت نمی‌کنند، شاهد تعاملی خسته‌کننده و خالی از پویایی و تازگی بین شخصیت‌ها هستیم. شخصیت‌هایی که نه توان خلق گفتگوهای درگیرکننده را دارند و نه نای غافل‌گیر کردن مخاطب در آنها دیده می‌شود. صرفا در بازی هستند تا تیتر ماموریت‌ها را برای شما با یک صداپیشگیِ عاری از هر انگیزه و احساسی بخوانند و "واکر" را به سمت نقطه‌ی طلایی بعدی بر روی نقشه هدایت کنند. واکر نیز با اینکه برخلاف بسیاری از پروتاگونیست‌های عناوین اول شخص، دیالوگ‌های بسیاری برای گفتن دارد اما نویسندگی و پرداخت ضعیف به خلقیات، گذشته و اهداف او، اجازه‌ی همزادپنداری را نمی‌دهد و تنها می‌توان از او به عنوان وسیله‌ای برای به انجام رساندن دستوراتی که شخصیت‌های دیگر می‌دهند، بهره گرفت.

اگر عنوان آخرالزمانی دیگر استدیوی Avalanche یعنی Mad Max را تجربه کرده باشید، می‌دانید که این استدیو می‌تواند به خوبی اتمسفر گیرایی برای یک نقشه‌ی تقریبا خالی از سکنه و مرده خلق کند. RAGE 2 نیز با توجه به کیفیت بصری، نورپردازی و افکت‌های پر زرق و برق می‌تواند به خوبی توجه شما را به مناظر متنوع معطوف کند و از زیست‌بوم‌های چندگانه خود در سرتاسر نقشه که باعث تنوع در رنگ‌بندی و پوشش‌گیاهی مناطق شده است، برای چشم‌نواز جلوه دادن دنیای خود بهره بگیرد. اما این پایان ماجراست. عمق دنیای RAGE 2 متاسفانه فراتر از ظواهر نمی‌رود و متاسفانه لایه‌ی پنهان دیگری در خود ندارد.

به جز کمپ‌های مشخص و معدود بازی، در سرتاسر نقشه با هیچ شخصیت جذابی به طور اتفاقی ملاقات نخواهید کرد، هیچ رویداد غافل‌گیرکننده‌ای در گوشه و کنار نقشه‌ی نسبتا بزرگ بازی انتظار شما را نمی‌کشد و در واقع به راحتی می‌توان گفت که جهان‌‌باز RAGE 2 در 95 درصد مواقع صرفا جاده‌ و مسیری برای اتصال نقاط مختلف نقشه است و تقریبا هیچ استفاده‌ی دیگری از آن نشده است. تنها موردی که در این شرایط باقی می‌ماند، رویارویی‌های محدود با اتومبیل دشمنان در جاده است که یکی دیگر از ناامیدی‌های بازی را رقم زده است. اگر انتظار مبارزات اتومبیلی با هیجان و تنش Mad Max هستید، مطمئنا مایوس خواهید شد.

دشمنان در اکثر مواقع به مبارزه با شما، تعقیب کردنتان در نقشه یا غافل‌گیرکردنتان علاقه‌ای ندارند و اگر واقعا به دنبال مبارزه هستید، باید خودتان به سراغ آنها بروید و متاسفانه از آنجایی که پاداش بدست آمده از این راه ناچیز است، ممکن است هیچ وقت علاقه به مبارزه با وسایل نقلیه نداشته باشید و به طور کلی آنها را صرفا برای جابه‌جایی در نقشه اختصاص دهید. در کل قابلیت‌های شخصی‌سازی اتومبیل‌ها بسیار محدود است و خبری از امکانات مبارزه با اتومبیل از جمله کارگذاری تله، حمله‌ی استراتژیک به دشمنان و تعقیب‌ و گریزهای نفس‌گیری که از Mad Max سراغ داریم، نیست و این باعث شده است علاقه‌ای به استفاده از اتومبیل‌های متنوعی که در بازی گنجانده شده است، نداشته باشید. وضعیت زمانی مایوس‌کننده‌تر می‌شود که در هنگام جابه‌جایی از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر، با هندلینگ و کنترل نه چندان جذاب اتومبیل‌ها نیز کلنجار می‌روید و متوجه خواهید شد که به طور کلی زمان و توجهی که نیاز بوده، صرف این بخش نشده است.

اما چیزی که باعث می‌شود نه تنها از تجربه‌ی RAGE 2 پشیمان نشوید، بلکه از اینکه آن را به دلیل داستان خسته‌کننده و دنیای بی‌رمق آن کنار نگذاشته‌اید خوشحال باشید، سیستم مبارزات درجه یک آن است. در حالت کلی، میزان جذابیت و هیجان در RAGE 2 روندی صعودی داشته و در نهایت زمانی که تمام قابلیت‌ها و اسلحه‌های گنجانده شده در بازی را آزاد کنید، به اوج سرعت، هیجان و خشونتی که در نسل جاری در عناوین اول شخص تجربه کرده‌اید دست پیدا خواهید کرد. حسی فوق‌العاده از برخورد تیرها با جمجمه‌ی دشمنان و ترکیب آنها با قابلیت‌های پیشرفته‌‌ی جابه‌جایی سریع در محیط که در نهایت باعث می‌شود به مهارتی بسیار رضایت‌بخش دست پیدا کنید و RAGE 2 را به دلیل ارائه‌ی سیستم تیراندازی منحصربفرد، پویا و روان آن تحسین کنید.

با توجه به همکاری استدیوی id Software در روند توسعه‌ی این عنوان، تاثیری قدرتمند از ویژگی‌های سرعت و حس رضایت در گان‌پلی و به طور کلی استفاده از اسلحه‌ها و دیدِ اول شخص برای درگیری با دشمنان را شاهد هستیم. جای‌گیری دشمنان هوشمندانه است و به خوبی اجازه‌ی کشتارهای زنجیره‌ای و خلاقیت را می‌دهد و همینطور طراحی مناطق مبارزه نیز با دقت انجام گرفته است تا بتوان به راحتی در آن مانور داد و دشمنان را از هر جهتی که می‌خواهید مورداصابت گلوله‌های خود قرار دهید. با اینکه Assault Rifle و شات‌گان دو اسلحه‌ی اصلی بازی محسوب می‌شود اما با پشت سر گذاشتن ماموریت‌ها، حسی بسیار رضایت‌بخش از پیشروی را خواهید داشت و برخلاف بسیاری از عناوین جهان‌باز، تا آخرین لحظات بازی و حتی پس از به پایان رساندن خط داستان اصلی، اسلحه‌ها و قدرت‌های جدیدی را دریافت خواهید کرد و همین روندِ دریافت پاداش‌های بسیار ارزشمند باعث شده است، گشت‌وگذار در جهان‌باز RAGE 2 با تمام کاستی‌های خود، حداقل بیهوده و بی‌نتیجه نباشد. برای مثال اسلحه‌‌ی بسیار قدرتمند و مرگبار Charged Plasma Cannon را پس از انجام مجموعه‌ای از ماموریت‌ها در لوکیشن‌های مختلف به دست خواهید آورد که باعث می‌شود در هنگام استفاده، به طور کلی نوع متفاوتی از هیجان به گان‌پلی بازی تزریق شود. چنین تاثیر دگرگون‌کننده‌ای را می‌توان با بسیاری از اسلحه‌ها و قابلیت‌ها از جمله Grav-Dart Launcher که اجازه خلاقیت با جاذبه را به مخاطب می‌دهد و همینطور قابلیت‌های Slam و Shatter، تجربه کرد.

بنابراین خوشبختانه ماموریت‌ها از نظر مفهومی و هدفی که به دنبالش هستید، متنوع هستند و با توجه به امکاناتی که در اختیار شما قرار می‌دهند، ارزش دنبال کردن را دارند. در واقع در RAGE 2 ابدا به این دلیل که در داستان غرق شده‌اید و به آن اهمیت می‌دهید، به ماموریت‌ها نخواهید پرداخت بلکه به دلیل دستیابی به امکانات و تمام آیتم‌های مربوط به ارتقا‌هایی که تاثیر بسزایی در گان‌پلی بازی می‌گذارد، به جستجو در کمپ‌ها و کشتار دشمنان مشغول خواهید شد. ارتقاهایی که به احتمال بسیار پس از اتمام بازی نیز بسیاری از آنها را هنوز آزاد نکرده‌اید و انگیزه‌ای ارزشمند برای ادامه دادن به انجام ماموریت‌های فرعی پس از ده‌ها تجربه ساعت خواهد بود.

تنها مشکلی که می‌توان در سیستم ارتقا و دریافت پاداش بازی از آن گله کرد، مربوط به منوهای بیش از حد می‌شود. در واقع برای قابلیت‌های Nanotrites، اسلحه‌ها،‌ اتومبیل‌ها منو‌های کاملا متفاوتی وجود دارد و حتی شخصیت‌های داستانی نیز در قبال پیشروی در بازی، در منویی مجزا به شما قابلیت‌ها و ارتقاهایی را ارائه می‌کنند. هر کدام از این منوها از آیتم‌های مختلفی که در طول بازی پیدا می‌کنید استفاده می‌کنند و این باعث شده است با وجود اینکه اکثر قابلیت‌ها ارزشمند هستند، روند دستیابی به آنها از طریق منوها پر از آشفتگی باشد. این روند زمانی بیش از حد آزاردهنده می‌شود که بدانید جابه‌جا شدن در منوها بسیار کند انجام می‌شود و این مورد از نظر تکنیکی تنها مشکلی است که تجربه‌ی RAGE 2 را تحت‌تاثیر قرار داده است.

در نهایت باید اشاره کنیم که مبارزات فوق‌العاده‌ی RAGE 2 تنها از گان‌پلی سرشار از آدرنالین بازی سرچشمه نمی‌گیرد و محیط و افکت‌های بازی نقشی درخشان در دستیابی به یکی از بهترین تجربه‌های اول شخص نسل فعلی داشته‌اند. محیط و فیزیک پر از جزئیات آن که با کوچکترین تعامل و برخورد گلوله‌ها و قدرت‌ها از خود واکنش نشان می‌دهد، اثری غیرقابل انکار بر روی هیجان مبارزات گذاشته است و در بسیاری از مواقع شاهد معلق شدن تکه‌های محیط، دشمنان و ترکیب جنون‌آمیز رنگ‌های قرمز و زرد هستیم که ممکن است در هنگام بارش گلوله‌ها، باعث فریادی از هیجان از طرف شما شود! علاوه بر تخریب‌پذیری محیط، دشمنان را نیز به خوبی می‌توان به قسمت‌های زیادی تقسیم کرد و اثر اسلحه‌های مختلف را بر روی آنها آزمایش نمود! بر تمام این موارد افکت‌های فوق‌العاده شلیک گلوله و خون در بازی را اضافه کنید که مخصوصا در حالت Overdrive جلوه‌های بی‌نظیر از خشونت و هیجان را به رخ می‌کشد. یکی از معدود مواردی که در هنگام مبارزات چنگی به دل نمی‌زند و به نظر می‌رسد پتانسیل آن هدر رفته است، باس‌‌فایت‌ها هستند که با وجود طراحی نسبتا جذاب آنها، به دلیل استفاده‌ی چندباره از آنها و همینطور عدم چالش‌زا بودنشان، به سادگی فراموش شده و از پای درمی‌آیند.

بازبینی تصویری:

RAGE 2 از مناظر خیره‌کننده‌ی آخرالزمانی که شما را گهگاهی غافلگیر می‌کند، بهره‌مند است

تغییر رنگ‌بندی در هنگام استفاده از Overdrive یک عنصر دیگر برای تزریق هیجان به مبارزات است

ایستراگ مشهور این نسخه!

منظره‌ای از درخشش و گداخته شدن گلوله‌های شات‌گان در شب‌هنگام که از معنویات گان‌پلی دیوانه‌وار RAGE 2 محسوب می‌شود.

تخریب‌پذیری دلپذیر دشمنان!

هر چه بیشتر در بازی پیش‌ بروید با امکانات نابود‌کننده‌تر، دشمنان جسورتر و سرعت بیشتر در گیم‌پلی دست پیدا خواهید کرد

وسایل نقلیه در بازی از نظر ظاهری جذاب هستند اما کنترل مناسبی برای گشت و گذار و مبارزات در آنها تعبیه نشده است

نکات مثبت:

یکی از بهترین سیستم‌های مبارزات اول شخص در نسل هشتم

ترکیب قابلیت‌های Nanotrites با اسلحه‌ها، معجونی مرگبار و پرسرعت می‌سازد

ماموریت‌های فرعی نسبتا متنوعی که پاداش‌های بسیار ارزشمندی را ارائه می‌کنند

جلوه‌های بصری جذاب و محیط‌هایی که از ظاهری متنوع هستند

افکت‌های خیره‌کننده‌ در اسلحه‌ها، انفجار‌ها و خون

فیزیک پیشرفته‌ی و تخریب‌پذیری پرجزئیات محیط و دشمنان

نکات منفی:

داستان و روایتی خالی از غافل‌گیری، جذابیت و احساس

دیالوگ‌ها و شخصیت‌هایی بشدت خسته‌کننده و کلیشه‌ای

دنیایی بدون عمق

مبارزات و جابه‌جایی با وسایل‌نقلیه سرگرم‌کننده نیست

باس‌فایت‌ها هیچ چالشی را جلوی رویتان قرار نمی‌دهند

منوهای ارتقای متعدد که به کندی می‌توان از آنها استفاده نمود

سخن پایانی: RAGE 2 یکی از بهترین سیستم‌های مبارزات اول شخص را در دنیایی ارائه می‌دهد که لذت را فقط می‌توان در هنگام کشت و کشتار و ارتقای قابلیت‌های شگفت‌انگیز آن حس نمود. عنوانی که با تمام کاستی‌هایش طرفداران سبک شوتر اول شخص ابدا نباید تجربه‌اش را از دست بدهند.

RAGE 2 provides one of the best first-person combat systems in an open world that you can only enjoy it while killing and destroying enemies and upgrading the fascinating abilities. A game that with all of its flaws, every FPS fan should experience

Final Score: 7.5 Out Of 10

