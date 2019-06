با توجه به اطلاعاتی که تاکنون از Call of Duty: Modern Warfare منتشر شده است، Infinity Ward تمام تلاش خود را به کار گرفته تا بخش داستانی را کاملا واقع‌گرایانه بسازد. حال به گزارش پردیس‌گیم، در گفت‌و‌گویی با وبسایت PCGamesN، توسعه‌دهنده درباره‌ی خلق شوتری که احساسات بازیکنان را برانگیخته و کمی ترس هم به Modern Warfare اضافه می‌کند، صحبت کرده است.

به طرز جالبی، روشی که نسخه‌ی جدید این فرنچایز محبوب در مورد آسیب رساندن به همراهان در پیش گرفته، نسبت به قبل تغییر پیدا کرده است. در عناوین قبلی Call of Duty کشتن شهروندان باعث باخت و شکست در آن مرحله شده و شما به اخرین Checkpoint بازگشت داده می‌شدید. اما در Call of Duty: Modern Warfare اگر شما به کسی که یک تهدید برایتان محسوب نمی‌شود، شلیک کنید، مرحله ادامه پیدا می‌کند. اما دیگر شخصیت‌های بازی به این اقدام شما واکنش نشان خواهند داد. همچنین، در پایان هر مرحله، شما بر اساس خسارت‌های جانبی مانند کشتن شهروندان ارزیابی شده و رتبه‌ای بین A تا F دریافت می‌کنید. کارگردان بخش داستانی "جیکوب مینکاف" در این مورد می‌کوید:

"به طور واضح؛ ما در حال تلاش هستیم تا این بار، تجربه‌ای کاملا واقع‌گرایانه‌تر و غریزی‌تر را ارائه دهیم. پس اگر شما یکی از شهروندان بی‌گناه را بکشید، احساس بدی پیدا خواهید کرد زیرا ممکن است زنی را مشاهده کنید که به سمت یک اسلحه می‌رود اما به جای آن، می‌رود تا فرزندش را در آغوش بگیرد و از او محافظت کند. ما می‌خواهیم که شما حس بدی پیدا کنید و کارکترهای اطراف شما به اینگونه کارها پاسخ داده و واکنش نشان خواهند داد."

به نظر می‌رسد که Infinity Ward تجربه‌ای به شدت هیجان‌انگیز، پرتنش و واقع‌گرایانه را به طرفداران Call of Duty هدیه خواهد داد. Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ 25 اکتبر(3 ابان) بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame