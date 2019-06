به نظر می‌رسد که در حال نزدیک شدن به پایان یک دوران باشکوه هستیم، جایی که دوره‌ی PS3 با تمام عناوین فوق‌العاده‌اش به سر می‌رسد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، استودیوی ناتی‌داگ اعلام کرد که سرورهای بخش‌چند نفره‌ی بازی‌های Uncharted 2، Uncharted 3 و The Last of Us به صورت رسمی در تاریخ 3 سپتامبر(سه شنبه 12 شهریور) بسته شده و از این تاریخ به بعد، قادر به تجربه‌ی بخش آنلاین این بازی‌ها بر روی PS3 نخواهید بود. همچنین، Uncharted 2 بر روی PS3 در فاصله‌ی یک ماه مانده به 10 سالگی‌اش، برای همیشه آفلاین می‌شود.

البته تا این تاریخ، ناتی‌داگ برای کسانی که قصد دارند تا بخش چندنفره‌ِی این بازی‌ها را تجربه کنند، هدایایی در نظر گرفته است. از الان تا 12 شهریور، تمامی DLCهای بخش چندنفره‌ی Uncharted 2، Uncharted 3 و The Last of Us بر روی PS3 به صورت رایگان برای دانلود در دسترس می‌باشند.

البته، این حرکت از سوی ناتی داگ خیلی تعجب‌آور نیست، زیرا در حال نزدیک شدن به نسل نهم کنسول‌ها و عرضه‌ی PS5 هستیم و بسته شدن سرورهای بازی‌ها بر روی کنسولی نسل هفتمی، منطقی به نظر می‌رسد. البته، شما می‌توانید دست پخت ناتی داگ در بخش چندنفره را با تجربه‌ی The Last of Us: Remastered و Uncharted 4 بر روی PS4 امتحان کنید. با وجود اینکه عناوین نسل هفتمی ناتی داگ برای همیشه آفلاین خواهند شد، اما خاطرات آن‌ها برای همیشه در ذهن ما باقی خواهند ماند؛ از مرحله‌ی بیابان ربع‌الخالی در Uncharted 3 گرفته تا سفر احساسی جول و الی در The Last of Us.

