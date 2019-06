پیش به سوی E3 2019 | انتظاراتمان از بازی Borderlands 3

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2019»، نگاهی خواهیم داشت به انتظاراتمان از بازی Borderlands 3 در رویداد E3 2019؛ با گیمفا همراه باشید. از مدت‌ها قبل شایعات بسیاری در ارتباط با ساخت نسخه‌ی سوم Borderlands به گوش می‌رسید. بالاخره پس از ۷ سال از انتشار نسخه‌ی دوم Borderlands، نسخه‌ی سوم […]

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2019»، نگاهی خواهیم داشت به انتظاراتمان از بازی Borderlands 3 در رویداد E3 2019؛ با گیمفا همراه باشید.

از مدت‌ها قبل شایعات بسیاری در ارتباط با ساخت نسخه‌ی سوم Borderlands به گوش می‌رسید. بالاخره پس از ۷ سال از انتشار نسخه‌ی دوم Borderlands، نسخه‌ی سوم آن نیز معرفی گردید. در اواخر ماه مارس سال جاری استودیوی گیرباکس (Gearbox) سازنده‌ی سری بازی‌های Borderlands، در مراسم PAX East با نمایش تریلری از نسخه‌ی سوم Borderlands رونمایی کرد. در این مقاله قصد داریم به بررسی مواردی که تاکنون از این عنوان می‌دانیم، بپردازیم و از انتظاراتی که از نمایش احتمالی آن در E3 2019 داریم، صحبت کنیم.

تا اینجا از بازی چه می‌دانیم؟

در طول نمایش تریلر گیم‌پلی بازی در رویداد PAX East، استودیوی گیرباکس تایید کرد که Borderlands 3 در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۸ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد. سازنده‌ی بازی در طول نمایش گیم‌پلی، از مکان‌ها و مکانیک‌های جدید لوت کردن و سیار‌ه‌های بازی بازی رونمایی کرد.

وقایع و اتفاقات Borderlands 3 چند سال پس از Borderlands 2 روایت می‌شود که در آن گروه جدیدی به نام Vault Hunters که شامل اشخاصی به نام‌های Zane، Amara، FL4K و Moze هستند که در سفری از طریق فضا به گروه Crimson Riders ملحق می‌شوند تا در مقابل دوقلوهای شرور Calypso و گروهش قرار بگیرند. برای اولین بار در این سری، شما می‌توانید در سیارات دیگری از Pandora به اکتشاف و مبارزه بپردازید. در مورد گروه Vault Hunters، تا به حال تنها از مهارت‌های Zane و Amara رونمایی شده است. درخت‌های مهارت رسمی براساس مخفی‌کاری و ابزارهای تکنیکی هستند؛ درحالی‌که Amara به عنوان یک زن آسیب بزرگی به دشمن وارد می‌کند.

Borderlands 3 با الهام گرفتن از عناوین تیراندازی اول شخص مدرن مانند Titanfall 2، پریدن و لیز خوردن را به این سری اضافه کرده است. این قسمت‌های جدید، مبارزات را در Borderlands سریع‌تر و جذاب‌تر کرده است. دشمنان در بازی نسبت به گذشته سریع‌تر شده‌اند و برای محاصره کردن شما به عنوان جبهه‌ی مخالف تمام تلاش خود را می‌کنند.

آزادی عمل بیشتری برای ساخت گروه Vault Hunters وجود دارد و هر کدام از ۴ شخصیت قابل بازی به جای یک مهارت، دارای سه مهارت فعال منحصر به فرد هستند. این تغییرات باعث می‌شود Vault Hunter خود را به آسانی شخصی‌سازی کنید و بسازید. همچنین موجب ‌می‌شود این بازی در مقایسه با عناوین قبلی لذت‌بخش‌تر و پاداش آن برای بازی‌بازانی که به صورت تک‌نفره بازی ‌می‌کنند، بیشتر شود. اگر شما بازی را با دیگران تجربه کنید، Borderlands 3 ویژگی‌های جدید لوت کردن را معرفی می‌کند که باعث می‌شود سلاح‌ها و سپرهای منحصر به فرد برای هر شخص در دسترس باشد.

چه مواردی برای E3 تایید شده است؟

تا به حال گیرباکس مشخص نکرده است که چه برنامه‌ای برای E3 در نظر دارد؛ هرچند می‌توانیم حدس بزنیم. درخت‌های مهارت شخصیت‌های FL4K و Moze تا به حال نشان داده نشده است؛ بنابراین احتمالا گیرباکس حداقل یکی از این مهارت‌ها را نشان می‌دهد. همچنین تنها گیم‌پلی دو سیاره از Borderlands 3 نمایش داده شده است، بنابراین احتمالا از مکان‌های جدید بازی رونمایی می‌شود. همچنین یک شایعه‌ی تایید نشده نیز وجود دارد که در ابتدا توسط وب‌سایت PlayStation LifeStyle گزارش شد. بر اساس گزارش منتشر شده، گیرباکس در E3 2019 از بسته‌ الحاقی جدید Borderlands 2 به نام Commander Lilith and the Fight for Sanctuary رونمایی خواهد کرد. این بسته‌ی الحاقی ظاهرا نقش یک پل را میان داستان Borderlands 2 و نسخه‌ی سوم ایفا می‌کند.

آز آن‌جایی که شرکت توکی گیمز (۲K Games) ناشر Borderlands 3 برنامه‌ای برای حضور در کنفرانس E3 2019 در نظر ندارد. احتمال می‌رود این بازی در کنفرانس شرکت مایکروسافت رونمایی شود

آنچه که امیدواریم در نمایش بازی در E3 2019 ببینیم

انتظار داریم اطلاعات و جزئیات دقیق‌تری از بازی منتشر شود. با این حال، همچنان اطلاعات بسیار کمی در مورد شخصیت‌ها، داستان و اتفاقات بازی داریم. گیرباکس اخیرا اشاره کرد که Borderlands 3 ممکن است یکی از پر انتقادترین بازی‌ها در این سری از منظر داستانی باشد؛ با این حال گیرباکس در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه نداده است.

اطلاعات بیشتر در مورد دوقلوهای Calypso شخصیت‌های شرور داستان، اقدامات و طراحی آن‌ها می‌تواند شروع خوبی باشد. به نظر نمی‌رسد دوقلوهای Calypso بدون هیچ دلیلی به شخصیت‌های شرور و گستاخ داستان تبدیل شده باشند. انتظار داریم اطلاعات بیشتری از Siren‌ها منتشر شود.

همچنین چشم‌انداز این عنوان تیراندازی از زمان انتشار Borderlands 2 به طرز چشم‌گیری تغییر کرده است، بنابراین امیدواریم که از برنامه‌های گیرباکس برای پشتیبانی از Borderlands 3 پس از عرضه‌ی بازی بیشتر آگاه شویم. Borderlands 3 احتمالا همانند عناوین قبلی این سری، محتوای داستانی خود را در بخش تک‌نفره دارد و با به‌روزرسانی‌ها و بسته‌های الحاقی جداگانه کامل خواهد شد. با این حال، احتمال می‌رود گیرباکس با پیروی از عناوینی همچون Destiny 2 و The Division 2 در کنار بخش داستانی، محتویات و مناطق جدیدی را در طول زمان به بازی اضافه کند.

با توجه به نزدیک بودن تاریخ برگزاری E3 2019، این رویداد فرصت مناسبی برای پاسخ به این ابهامات است. با گیمفا همراه باشید و انتظارات خود را از بازی و نمایش آن در E3 2019 با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa